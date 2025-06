Dr Roberto Galvis: “La migraña es la enfermedad que realmente, desde el punto de vista terapéutico, ha salido del armario”

La migraña es la primera causa de discapacidad entre los menores de 50 años en España y afecta a aproximadamente un 12% de la población. Así lo explica el Dr. Roberto Galvis, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología, quien subraya que “es una patología muy ignorada, de la que todavía en muchos casos se desconoce el sufrimiento que causa y también los problemas laborales”.

Diagnóstico tardío y falta de acceso a especialistas

El Dr. Galvis alerta de que más del 40% de quienes padecen dolores recurrentes de cabeza no han sido diagnosticados, lo que afecta gravemente a su calidad de vida. “Al ser una enfermedad que se hereda, el 12% de la humanidad la tiene, es cierto, pero se concentra en familias. Esto hace que muchos piensen que es algo que ya tuvo mi madre, mi padre, mi abuela y por lo tanto no buscan soluciones médicas hasta que no están evidentemente ya muy apurados. Se automedican”.

El acceso a neurólogos también es un obstáculo: “La accesibilidad a médicos expertos en salidas a neurólogos también es dificultosa, porque esto hace que muchos pacientes no acudan al médico, pero no porque no quieran, sino porque desconocen que existen médicos o a veces pues los conocen, pero el acceso está realmente complicado”.

Avances en el tratamiento: de los analgésicos a los anticuerpos monoclonales

Durante años, los pacientes con migraña han recibido medicamentos diseñados para otras enfermedades, como la hipertensión o la depresión, con efectos secundarios y eficacia limitada. Sin embargo, la situación ha cambiado en la última década: “Desde el año 2011 tuvimos la primera gran revolución con Botox, una neurotoxina que se aplica desde el año 2011 en la migraña peor, que es la migraña crónica. Y ahora desde el año 2018 tenemos los anticuerpos contra CGRP. Han salido muchos medicamentos, más de nueve marcas diferentes de medicamentos para la migraña”.

El especialista denuncia que los nuevos tratamientos, aunque eficaces, no están al alcance de todos: “No todos los pacientes pueden realmente en todos los rincones de España acceder a ellos, que es uno de los motivos por los que estamos luchando también”.

El Plan Nacional de la Migraña, una asignatura pendiente

Pese a los avances, España sigue sin un Plan Nacional de la Migraña. El Dr. Galvis recuerda que el Gobierno se comprometió en 2023, pero aún no se ha puesto en marcha: “Quien tiene que impulsar un plan estratégico contra una enfermedad es el Ministerio de Sanidad, las sociedades científicas y las asociaciones de enfermos que tenemos una élite en España muy potente. Estamos ahí pidiendo… que se nos dé unos contactos para organizar ya un grupo de trabajo y empezar a impulsarlo con el resto de sociedades implicadas. La migraña no es cosa solo de neurólogos”.

El especialista destaca el ejemplo del Plan Nacional del Ictus, que supuso un salto cualitativo en neurología: “No estamos pidiendo helicóptero, no pedimos máquinas de radioterapia ni quirófanos. Con gente con migraña… el mayor gasto que origina es a nivel del impacto laboral que tiene la enfermedad”.

Prevenir y reducir el impacto

Aunque la migraña no tiene cura, los tratamientos actuales permiten reducir el número e intensidad de los episodios. “No tiene tratamiento curativo. Pero tenemos tratamientos para que un paciente tenga cuantos menos posible y sobre todo, menos intensas. Entonces lo que buscamos siempre es reducir los días de migraña al mes y la intensidad de los mismos”.

El Dr. Galvis concluye con esperanza: “Tenemos grandes tratamientos, por ejemplo, y ahí seguimos luchando. Y no, no, si no es con esta ministra será con la siguiente. Pero ahí estamos intentando que se haga un plan estratégico”.