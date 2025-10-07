Raúl Incertis, anestesista en Gaza: "Le han caído 100.000 toneladas de bombas, unas cinco veces Hiroshima. Imagínense cómo está"

Raúl Incertis, médico de urgencias y anestesista voluntario de Médicos Sin Fronteras, llegó a la Franja de Gaza el 2 de octubre de 2023, pocos días antes del inicio del conflicto que desató una devastación sin precedentes. Según relató a Rafa Latorre en La Brújula, ese lugar ya no existe, está "arrasado" tras recibir cinco bombas atómicas equivalentes, o lo que él resumió con las palabras.

"Han caído 100.000 toneladas de bombas que suman cinco bombas de Hiroshima", expuso.

La llegada y el estallido de la guerra

El doctor explicó que inicialmente su misión era atender cirugías programadas a jóvenes con heridas provocadas por enfrentamientos en la frontera, pero el estallido de la guerra cambió por completo esa realidad. Incertis recordó cómo vivían en casas de Médicos Sin Fronteras creyéndose protegidos, pero tenían que cambiar de lugar constantemente para evitar los bombardeos israelíes, que caían sin discriminación.

Describió "escuchar el llanto y los gritos de vecinos que creían que iban a morir" mientras dormían con miles de desplazados que habían perdido a sus familiares y hogares.

La tragedia en cifras y testimonios

Raúl ofreció detalles sobre la cantidad de heridos que atendieron con secuelas graves, mayoritariamente niños. Relató el caso de una niña con una herida de bala en el cuello que quedó tetrapléjica con traqueostomía, y señaló que probablemente haya muerto debido a infecciones pulmonares por la falta de electricidad, agua y antibióticos.

Incertis recalcó que "el hospital Nasser está al 200% de su capacidad, sin maternidades operativas y con miles de personas hacinadas sin espacio ni recursos".

Las restricciones y la imposibilidad de regresar

Sobre la posibilidad de regresar a Gaza para continuar su tarea, Raúl lamentó que eso sea improbable debido a las restricciones israelíes. Comentó que el ejército no permite la entrada libre de periodistas ni médicos y gestiona listas negras para quienes hablan demasiado. Añadió que la sociedad israelí en gran parte apoya la limpieza étnica y la aniquilación, lo que hace imposible un cambio a corto plazo.

Incertis reflexionó sobre el horror del conflicto y la impotencia de asistir a un desastre humano de esta magnitud con medios insuficientes, denunciando además los ataques contra equipos médicos. Su testimonio es un grito de alerta sobre la tragedia humanitaria que atraviesa Gaza.