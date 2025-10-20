Raquel Pérez Cuevas: "El vino no es sólo una bebida: es conversación, es tiempo, es origen"

En una entrevista marcada por el orgullo del centenario la presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Raquel Pérez Cuevas, ha compartido su visión sobre la historia y el futuro de Rioja como símbolo de calidad y colectividad.

Elegida presidenta en junio, ha destacado la dimensión humana del vino y su papel en la identidad de una región que ha sabido conjugar tradición y modernidad. Desde el Museo Vivanco en Briones, ha recordado también la estrecha relación de Rioja con su tierra, sus familias bodegueras y su compromiso con la excelencia.

Un legado centenario con raíces milenarias

Durante la conversación con Rafa Latorre, Raquel Pérez Cuevas ha recordado que el origen de Rioja se ha basado en "la unión para preservar la calidad". Ha explicado que la denominación nació hace un siglo como respuesta a las amenazas de la filoxera, y que los viticultores decidieron entonces "apostar rotundamente por la calidad, eligiendo el tempranillo frente a otras variedades más fáciles de cultivar".

Pérez Cuevas ha subrayado que el nombre de Rioja pertenece a todos, y que "ese espíritu colectivo ha sido el mayor logro de esta centenaria denominación". Ha agradecido, además, el trabajo de los más de 13.000 viticultores y más de 600 bodegas que la conforman.

Rioja, diversidad y calidad como señas de identidad

La presidenta del Consejo Regulador ha puesto en valor la diversidad como esencia de Rioja. "Tenemos una gran variedad de suelos, climas y uvas. Aunque el tempranillo sea mayoritario, la mezcla con garnacha, graciano o mazuelo nos ha permitido explorar un territorio único", ha afirmado.

También ha resaltado la importancia creciente de los vinos blancos dentro de Rioja, destacando que "hemos alcanzado el segundo puesto nacional en producción de blancos, y su calidad ha sorprendido incluso en los mercados internacionales". Para Pérez Cuevas, "nuestros grandes reservas blancos son únicos en el mundo y un auténtico tesoro".

El vino como legado cultural y modo de vida

Durante la entrevista, Pérez Cuevas ha insistido en que el vino forma parte de la identidad de quienes viven en Rioja. "El vino nos corre por las venas, no sólo porque lo bebemos, sino porque lo vivimos", ha señalado.

Ha recordado sus raíces en Quel, una localidad de tradición bodeguera, y ha evocado cómo el vino ha acompañado generaciones enteras.

"El vino es conversación, es tiempo y es origen"

Añadió que los jóvenes deberían conocer y comprender el vino, porque "aprender a beber vino es también aprender a valorar el territorio del que procede".

Una marca global que ha resistido retos y modas

Respecto a la expansión internacional de Rioja, Pérez Cuevas ha afirmado que la denominación ha sorteado con éxito diversas amenazas comerciales. "El año pasado Rioja ha crecido un 17% en Estados Unidos, y aunque los nuevos aranceles han complicado la situación, hemos encontrado oportunidades en mercados como Canadá, donde el crecimiento ha alcanzado el 25%", ha precisado.

Preguntada por las modas en el vino, ha asegurado que "Rioja ha sabido adaptarse sin perder su esencia", y ha afirmado que la denominación "ha marcado tendencia y sigue siendo la región más premiada por la crítica internacional".

Raquel Pérez Cuevas durante la entrevista en el Museo Vivanco en Briones | ondacero.es

Rioja, símbolo de enoturismo y motor del territorio

Pérez Cuevas ha resaltado la relevancia del enoturismo, que ha convertido a Rioja en la primera región española en número de visitantes. "Hemos rozado el millón de enoturistas", ha indicado, agradeciendo la labor de proyectos como el Museo Vivanco y recordando que estos espacios "han abierto el mundo rural al visitante y han dinamizado los pueblos".

Ha invitado a descubrir la región en otoño, una época que ha descrito como mágica: "Los ocres del Ebro y los caminos entre viñas ofrecen una de las estampas más bellas de Rioja". Con humor, ha afirmado que quienes se acercan viven una experiencia inolvidable: "Se come fatal, claro, pero nadie lo cambia por nada".

La presidenta ha concluido agradeciendo la presencia del equipo de La Brújula y de todos los bodegueros presentes: "Esta casa ha sido siempre la casa del vino. Y Rioja, nuestro hogar compartido".