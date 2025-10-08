Rafa Latorre señala en su monólogo las excusas del PSOE: "Dicen que la financiación ilegal es una línea roja, pero es un frontón"

No es una línea roja, es un frontón. Cada pregunta acerca de los numerosos escándalos del Gobierno y del PSOE se topan con una misma respuesta completamente extemporánea: "Pero nadie ha dicho que sea financiación ilegal".

Vean, atienda a las respuestas que ofrecen los cargos socialistas cuando les preguntan por el trasiego en metálico en Ferraz, por las fuentes de ingresos opacas de Ábalos, por las chistorras, las lechugas y los soles… "Pero no es financiación ilegal" Y es una respuesta extemporáneo… por dos razones: ni que fuera el único que hay.

Esta es la primera. Un secretario de Organización en prisión preventiva y otro camino de la prisión, pruebas de pagos en metálico sin justificar, oficios de la UCO que apuntan al pago de prostitutas para disfrute del ministro en sus viajes…

"Pero nadie ha dicho aún que sea financiación ilegal"». La segunda razón es que tampoco se ha investigado todavía. Hay indicios que apuntan en esa dirección, entre ellos algunos tan poderosos como la autoinculpación de empresarios que ante un juez aseguran haber llevado bolsas de dinero a Ferraz.

Dicen que la financiación ilegal es una línea roja, pero no es verdad, es un frontón. Porque si alguien día, y puede ocurrir, imputan al PSOE por financiación ilegal esa línea se moverá y mientras tanto solo sirve para eludir cualquier respuesta… como ha hecho de forma ridículamente llamativa Óscar López en la ETB, interrogado de forma directa por Xavier Lapitz

¿Le pagó a usted en metálico el PSOE? Lo importante es que no hay financiación ilegal: el frontón,

Pedro Sánchez y su "ánimo" a Feijóo

Hay algo peor que ofrecer una respuesta que nada tiene que ver con lo que te preguntan y es el desprecio. Ni la ironía ni una evasiva más o menos ingeniosa… el puro desdén. Yo creo que lo ocurrido hoy en el Congreso no tiene un antecedente ni siquiera cercano. Hablo de esto.

Ya prácticamente se han violentado todos los usos democráticos… uno de los cuales, casi el principal es el trato. Ese ánimo, Alberto marca un punto de no retorno, un lugar del que ya no se vuelve y que se acompasa muy bien con el brazo suelto de Óscar Puente cuando le ponen un micrófono delante.

Lo cierto es que lo único que revela es que se ha quedado sin palabras. Y la razón puede ser la alusión directo al beneficio indirecto obtenido por los prostíbulos de su suegro, que le ha vuelto a señalar Alberto Núñez Feijóo en otra bronca sesión de control. El líder del PP ha vuelto a referirse a la prostitución pero no sólo por aquellos cargos socialistas como Ábalos que supuestamente han sido clientes, siendo como es el PSOE un partido abolicionista, sino por el beneficio obtenido por Pedro Sánchez como beneficiario a título lucrativo de los negocios de su suegro.

Hoy Feijóo ha aprovechado su intervención para anunciar un decisión largamente demorada. Que el compareciente número 89 de la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado será Pedro Sánchez. Ya pasó por ahí hasta Jessica. Ahora le llegará el turno al presidente del gobierno.

Y ahora que hablábamos de lo de la prostitución. Continúan las investigaciones sobre la banda del Peugeot y sus andanzas. En el informe de la UCO más reciente hay una pieza que está protegida bajo secreto porque habla de cuestiones demasiado íntimas de la vida de Ábalos como para ser divulgadas. Los abogados solo podrán ir a consultar a la Secretaría del alto tribunal mensajes como los que aluden a sus encuentros con mujeres, pero no dispondrán de ellos hasta que haya juicio.

Hoy es un día tan ajetreado en el Congreso que Sánchez ha tenido que regresar para votar porque por un voto ausente, el PSOE se habrá ahorrado otra derrota parlamentaria. Un diputado del PP, que al parecer está de viaje de novios, no puede votar la ley de movilidad sostenible y como la cosa va tan al filo han llamado para que acuda hasta a Ábalos. Recuerden que Ábalos se ha sometido voluntariamente a la disciplina de voto del grupo socialista. Y hoy es más evidente que nunca que está en el momento de "no vamos a hacernos daño".

Otra derrota parlamentaria que hoy se habrá ahorrado el gobierno es el del embargo de armas a Israel. La del decreto del embargo de armas a Israel. Porque a Podemos al final le han temblado las piernas y la bravura con la que reclamaban la pureza palestina. se ha topado con el temor a que les acusaran de ser el tonto útil de Israel.

En esto, miren, en lo que se refiere a Israel y a Oriente Próximo, Ione Belarra está equivocada en todo lo que dice, salvo en una cosa en la que tiene razón, que es que este embargo es un fake… porque se guarda la cláusula del interés nacional, que permite justificar cualquier acuerdo de defensa con Israel y con cualquier país del mundo. O es que acaso, cualquier acuerdo del Consejo de ministros no está sustentado o justificado por el interés nacional…. Cualquiera…

Sea como fuere, a Podemos esta vez le han temblado las piernas y acude, más que a una explicación, a una excusa.

La débil situación política en Francia

A esta hora está Sebastián Lecornu dentro del Palacio del Eliseo informando a Emmanuele Macron de qué salida propone para la crisis política en la que está inmersa Francia. Y mientras la Unión Europea contiene el aliento, porque la de Francia es una de esas catástrofes nacionales que puede derivar en hecatombe continental. Les recuerdo, el dimitido Lecornu ha cumplido el plazo para presentar un nuevo gobierno y evitar así unas elecciones con los radicales de derecha e izquierda como favoritos.