Rafa Latorre sobre Sánchez y el Fiscal General: "Una cosa es recordar la presunción de inocencia y otra afirmar la inocencia de un reo"

Si la cosa estuviera para chistes diríamos que los huevos ya cuestan un huevo. Ha subido cerca de un 50% el precio de los huevos y buena parte de la culpa la tiene la incertidumbre y las restricciones por la gripe aviar.

Este es uno de los asuntos a los que el ruido ambiental impide escuchar, pero es realmente preocupante. Hoy entran en vigor duras restricciones para las explotaciones avícolas porque los movimientos migratorios y las bajas temperaturas elevan el riesgo de contagio en esta fecha. Estamos hablando de un problema veterinario, no de un problema médico.

El riesgo es que las aves salvajes transmitan el virus a las aves de granja o de explotación y que prendan nuevos focos que obliguen a sacrificar más animales.

1.200 localidades de zonas sensibles no podrán criar aves al aire libre. Tendrán que alimentarse y abrevar en interior o en refugios para evitar el contacto con aves silvestres. Los avicultores están muy preocupados, y no es para menos, por una afección veterinaria que ha obligado ya a sacrificar a dos millones y medio de gallinas.

Las declaraciones de Sánchez sobre el caso del Fiscal General

Una cosa es recordar la presunción de inocencia y otra bien distinta es afirmar la inocencia de un reo. Si respecto del Fiscal General del Estado, Pedro Sánchez hubiera recordado que seguirá siendo inocente hasta que una sentencia lo establezca, su declaración ni siquiera habría ido a la portada. Es más, al preguntar por dos veces si una sentencia condenatoria le haría cambiar de opinión, Pedro Sánchez prefirió eludir una respuesta.

Si en la portada de El País lucía a cuatro columnas "El fiscal general es inocente" es por lo insólito de que un presidente trate de presionar a un tribunal en un juicio en curso.

Quizás es que conoce los pormenores del caso y puede aportar algo de luz sobre lo ocurrido. Es probable; en ese caso, debería dar un paso al frente y revelar la verdad para evitar que se condene a un inocente.

Porque la culpabilidad de Álvaro García Ortiz deberá ser sentenciada por un tribunal y, a pesar del cúmulo indiciario reunido contra él —a pesar de que no hay un relato alternativo coherente y de que él mismo se hizo responsable de la nota en la que se reveló el secreto—, puede que el Supremo no lo considere suficiente para condenar.

Pero lo que a estas alturas nadie duda es que desde la Moncloa a la Fiscalía, con la necesaria participación de medios de comunicación orgánicos, hubo una operación para tratar de destruir políticamente a Isabel Díaz Ayuso utilizando datos confidenciales de su novio. Es imposible que Álvaro García Ortiz lo desconociera, y visto el empeño en conseguir el correo, por expresiones suyas como "ganar el relato" o "cerrar el círculo", y por el borrado minucioso de todo rastro de las comunicaciones de esos días, es muy improbable que no participara.

Veremos si todo esto es suficiente para constituir una prueba indiciaria, pero quizás el presidente pueda ahorrarle trabajo al Supremo contándole lo que sabe para poder afirmar con tal rotundidad que su Fiscal General del Estado es inocente.

Por cierto, Álvaro García Ortiz puede sentirse privilegiado, porque declarar la inocencia de un reo es un privilegio que Sánchez reserva sólo a su familia, ni siquiera a sus ministros. José Luis Ábalos no ha contado con una declaración semejante del presidente.

La Asociación de Fiscales (AF) acusa a Sánchez de haberse "inmiscuido en la función de juzgar", y lo acusa de "presionar, deslegitimar y usurpar las funciones de los tribunales". La Asociación de Fiscales (AF) ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se ha inmiscuido en la función de juzgar", acusándole de "presionar, deslegitimar y usurpar las funciones de los tribunales".

Feijóo acusa a Sánchez desde Melilla

Hoy Alberto Núñez Feijóo estaba en Melilla, adonde ha llevado este lunes la reunión del Comité de Dirección del PP por primera vez desde la creación del partido. Desde allí acusa a Sánchez de torpedear el juicio al Fiscal.

No tiene un equilibrio fácil Alberto Núñez Feijóo. Por un lado, distinguirse de un Vox en una deriva cada vez más radicalmente iliberal, competir con Vox en las preocupaciones de la derecha sociológica y, además, pedirle su apoyo para investir a un nuevo presidente de la Generalitat Valenciana y, ya veremos si pronto, de la Junta de Extremadura. No es desde luego la posición más fácil…

En lo que se refiere al sucesor de Carlos Mazón, dado el estado catatónico del liderazgo de este desde el mismo día de la DANA, ahora todo son apuros y zozobra.

Decían que el mejor colocado era Juanfran Pérez Llorca, pero él asegura que nadie le ha llamado aún.

La sucesión en la Generalitat Valenciana

Quizás si por Génova fuera y si la decisión no dependiera de un tercero, la elegida habría sido desde el principio la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Pero si Vox ya va a tratar de sacarle todo el rédito posible a la dependencia del PP en el gobierno de la Generalitat, ahora imaginen si tuviera que negociar también para el Ayuntamiento.

De manera que no sabemos si el PP va a tener que negociar con Vox un presidente de la Generalitat o va a tener que elegir a un candidato para las elecciones autonómicas. Y ahí hay alguien que pide que, en caso de que eso ocurra, la elección del candidato se haga mediante unas primarias.

Sí, es Francisco Camps, que hace ya mucho tiempo le expresó directamente a Alberto Núñez Feijóo su voluntad de regresar a la política después de que la Justicia archivara una a una todas las causas de su calvario judicial de 15 años y que todavía no ha encontrado un destino.

Hoy ha estado con Susanna Griso en Espejo Público de Antena 3 y ha vuelto a proponerse. Es más, se ha mostrado muy confiado en su éxito electoral.