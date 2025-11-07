Rafa Latorre sobre la Sánchez, las filtraciones de Leire Díez y el juicio de su hermano: "Lo mejor es fingir que no ocurre nada y seguir como hasta ahora"

Esta semana solo podía tener un final en alto, ahora vendrá el fin de semana, donde la actualidad no descansa. Pero la semana laboral comenzaba el lunes de manera apoteósica con la dimisión de Mazón, el comienzo del juicio al Fiscal General, el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres, luego vino la total enmienda a la totalidad de Junts, el comienzo de la investigación en la Audiencia Nacional de los pagos en metálico de Ferraz y bueno, lo de hoy no está nada mal, porque como en uno de esos finales inesperado hoy reaparece el 1. "El 1" en una comunicación aportada la investigación judicial de un caso.

"El 1" sería Pedro Sánchez, claro, y reaparece en las conversaciones entre el fiscal Stampa y el empresario Luis del Rivero. Hablamos del caso de la fontanera. Luis del Rivera era el que hacía de intermediario entre los fiscales y la fontanera de Ferraz Leire Díez. Montó una reunión entre ambos y ahí es donde se planteó el soborno. Si Stampa ayudaba le devolvería el caso Villarejo del que le habían apartado. Todo se zanja con el que decide es "el 1", con el que Leire Díez tenía poder para cumplir sus promesas.

Recuerden la misión de esta mujer era reunir material comprometedor para destruir a fiscales, políticos y agentes que investigan los escándalos del entorno familiar del presidente.

Onda Cero ha tenido acceso al sumario del caso donde se contienen estas comunicaciones que sigue analizando con mucho detenimiento Eva Llamazares, buenas tardes.

Tranquilidad, ante todo mucha calma y que no parezca que aquí ocurre nada. Hoy el presidente del Gobierno ha abandonado el búnker de la Moncloa y se ha ido a la COP, que es la reunión del clima en Belem, en Brasil. La única emergencia que él ve es la climática. Porque que vayamos a atravesar toda una legislatura sin Presupuestos le parece una minucia.

¿Los escándalos judiciales de su entorno familia o el juicio del Fiscal General? El tiempo pondrá las cosas en su sitio. ¿Qué la Audiencia Nacional inicia la investigación de los pagos en Ferraz? Nah, una cuestión procedimental. ¿Que Junts bloquea el gobierno y España se sume en la parálisis y la esclerosis? Lo mejor es fingir que no ocurre nada y seguir como hasta ahora.

Junts insiste en que ha roto con el Gobierno

Bueno, ya ven que no ocurre nada grave. El gobierno ha encontrado una forma de estabilidad, que es encerrarse en el búnker sin arriegas a aprobar ni un proyecto de Presupuestos, ocupar el tiempo tratando de enfrentar a los español es sobre cualquier asunto, insultar a los jueces y a los periodistas que se atrevan a importunar con sus investigaciones y aguantar día tras día como minoría de bloqueo hasta que llegue el momento propicio.

Lo que ocurre hasta entonces con España es perfectamente secundario.

En cualquier caso, por si se pudiera hacer algo con Junts el Gobierno tiene un gesto: desbloquea tras 10 meses la ley de Junts sobre multirreincidencia. No es que sea mucho, pero espera que a Puigdemont le conmueva. La iniciativa permanecía estancada en la comisión desde el mes de febrero con la ampliación sucesiva del plazo de enmiendas.

En realidad, como Junts no va a bloquear contra su propia iniciativa, esto le permite mostrar un espejismo de mayoría.

No parece que les vaya a conmover y habrá consecuencias. La parálisis y el bloqueo son nocivos para la salud pública per se, pero además tiene algunas consecuencias cuantificables. España tiene pendiente de recibir cerca de 90mil millones de euros de los fondos europeos que Bruselas tiene que desembolsar cuando España cumpla y apruebe sus leyes… ¿con quién va a aprobar sus leyes? Con nadie, pero ante todo mucha calma.

El juicio del hermano de Pedro Sánchez ya tiene fecha

En cuanto al hermanísimo, la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado diligencia de señalamiento para el juicio oral en la causa por la contratación del director de la oficina de artes escénicas de la Diputación de Badajoz en la que se establece:

"Conforme lo dispuesto en el art. 785.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y teniendo en cuenta los criterios generales y las concretas y específicas instrucciones fijadas, se señala para el inicio de las sesiones del juicio oral del día 9 al 14 de frebro de 2026, en sesiones que comenzarán a las 10:00 horas, pudiendo ampliarse en horario de tarde a partir de las 17:00 horas, que tendrá lugar en la sede de este Tribunal».

Anticorrupción sostiene que Aldama y Koldo traficaron con influencias en el Gobierno canario de Torres. La Audiencia Nacional cita como investigados los próximos 27 y 28 de noviembre al empresario y al ex asesor de Ábalos en calidad de partícipes de un delito de tráfico de influencias.