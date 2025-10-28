Rafa Latorre sobre la reforma judicial: "Es obsceno plantearla con el fiscal general en el banquillo y Sánchez rodeado de investigaciones"

El Gobierno no cree que sea un problema carecer de mayoría parlamentaria para gobernar. Al fin y al cabo, para qué sirve el Parlamento. Un edificio monumental de la ruta de los museos de Madrid.

Es que hoy el Consejo de Ministros se ha reunido como si nada y ha aprobado una de esas leyes tan ambiciosas, que para un gobierno convencional sería una cuestión de confianza. Nada menos que una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, una reforma que bien puede ser calificada de estructural.

No saldrá adelante, porque incluso para Junts sería una obscenidad incumplir su ruptura a las primeras de cambio, pero este no es un gobierno convencional, de manera que eso no tendrá ninguna consecuencia.

Respecto de la reforma, si uno consulta dentro del mundo de la justiciano se topa con demasiados reparos a que sean los fiscales quienes hagan la instrucción penal o a que se limita la acusación popular. Pero casi todos coinciden en que es obsceno que lo plantee este gobierno y que lo haga en este momento, en que el fiscal general de estado ha demostrado ser el ministro 23, está a punto de sentarse en el banquillo y el entorno familiar y político más íntimo de Pedro Sánchez está cercado por las investigaciones judiciales. Obsceno.

En cualquier caso, no se preocupen los pudorosos, los que aún conserven un mínimo decoro institucional, esto no va a salir. Y es muy probable que escarmentados por la derrota parlamentaria, el Gobierno tampoco se exponga a una tramitación estéril de los Presupuestos que solo sirva como enésima confirmación de que es una minoría de bloqueo.

Adelantamiento electoral en Extremadura

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros también ha habido también tiempo para comentar el adelanto electoral en Extremadura y el hecho extravagante vaya a presentar a un candidato que está siendo investigado en una causa judicial.

Sí, es Miguel Ángel Gallardo que fue el presidente de la Diputación de Badajoz que supuestamente le fabricó un puesto a la medida al hermano de Pedro Sánchez. Luego en una maniobra tan tramposa como estéril buscó el aforamiento para interferir en la causa, no salió bien pero el PSOE sigue confiando en él ¿por qué? Hombre, porque cargárselo supondría asumir la culpa del hermanísimo, y eso sí que no.

El que parece que al fin empieza a dar muestras de un cierto hartazgo y ya era hora, porque ha pasado un año es Alberto Núñez Feijóo, que hoy preguntado por el enredo de versiones, las manifiestas falsedades y las lagunas del relato de Carlos Mazón de lo ocurrido durante la Dana ha dicho que el presidente de la Generalitat tendrá que ofrecer las explicaciones que sean necesarias.

La incógnita sobre qué hizo tras ir a un parking con una periodista siembra dudas sobre su cronología. Porque lo cierto es que la versión original, la primera que ofreció, ya es irreconocible, porque ha ido añadiendo detalles, nuevas idas y venidas, ha corregido los horarios, y la juez de Catarroja sigue avanzando en su investigación. Onda Cero Valencia, Ramón Pérez

Funeral de Estado y aniversario de la dana

Y mientras continúan los preparativos para el funeral que se celebrará mañana con la presencias de los Reyes y del resto de altas autoridades del Estado. También acudirá Carlos Mazón, claro, a pesar de que lo intentó impedir alguna asociación de víctimas.

Hoy Carlos Alsina ha regresado a los lugares de la catástrofe en la huerta sur para oir a aquellos que vieron sus vidas arrasadas hace un año.