Rafa Latorre reflexiona sobre Koldo: "Si grabó es porque era consciente de que estaban cometiendo delitos y que a él lo dejarían solo"

Cuando ha salido del Supremo al bueno de Koldo lo ha arrollado una cámara. No le dio un golpe tan fuerte en la cara como en su día le dieron al novio de Ayuso pero fue molesto. Y por un momento, en un instante fugacísimo, hubo un gesto de revolverse por el que regreso el matón de antaño.

Recuerden ustedes que Koldo cumplió condena por darle una paliza de muerte a un tipo y que fue indulto, curiosamente por un gobierno del PP y seguramente por algún servicio en la lucha antiterrorista.

Enseguida se ha sofocado la llama, Koldo se ha echado la mano a la cara y protestó levemente contra la vehemencia de los periodistas. Es un hombre al que la vida ha apaciguado. Koldo ha preferido no declarar ante el juez, igual que ayer hizo su jefe y amigo, compañero de andanzas, José Luis Ábalos.

Y qué iba a aportar, si ya lo ha aportado todo. No entremos ahora en el contenido de sus grabaciones sino en el significado de la acción de grabar. En el mero hecho de que se pasó grabando mas de un lustro a sus jefes. ¿Por qué lo hizo?

Solo puede haber una razón y es la consciencia del delito. Koldo era consciente de que estaban cometiendo delitos y también sabía que si algún día la Guardia Civil se ocupaba del tema a él lo dejarían solo. Él era el ejecutor y por tanto el que resultaría más fácil de emplumar. Se estaba protegiendo.

Y la primera reacción de Ábalos cuando Koldo fue detenido le daría la razón. ¿Lo recuerdan?

La grabación, la mera grabación, el hecho de que estuviera grabando, es una confesión. Y ahora entremos en el contenido. Lo normal es que ante la certidumbre de la comisión de un delito, todos se desgañiten buscando pruebas. En este caso la Guardia Civil ha solicitado refuerzos, 150 agentes más, para poder analizar todo el material probatorio que encontraron en la casa de Koldo.

Teras y teras de conversaciones, grabaciones, vídeos y fotos para componer la instrucción más fácil a la que jamás se haya enfrentado un magistrado.

Koldo no ha querido declarar ante el juez. ¿Pero para qué iba a declarar si ya lo ha dejado todo grabado? Sería como si el director de la película se te sentase en la butaca de al lado para explicarte lo que está viendo.

Koldo sigue a Ábalos y no declara ante el juez

Igual que su jefe y cuate, José Luis Ábalos, ese militante ejemplar que decía Sánchez, Koldo García Eizaguirre ha salido del Tribunal Supremo por su propio pie y hoy dormirá en su casa o donde quiera, pero no en la cárcel.

Otra vez hay que recordar que la prisión preventiva no es un castigo anticipado ni tiene otro sentido que evitar el riesgo de destrucción de pruebas, o de reiteración delictiva o de fuga. Como esos supuestos no se dan, el juez lo ha dejado en libertad. Y es pertinente la pregunta de ¿por qué Cerdán sí está en Soto del Real?

Pues es porque el magistrado le concede un conocimiento de la trama superior al de los demás del clan del Peugeot y teme que pueda destruir pruebas que todavía no han sido encontradas por la Guardia Civil sobre las adjudicaciones fraudulentas.

Ábalos y Koldo están libre pero Leopoldo Puente es tan consciente de cuál será el destino procesal de ambos que a veces se llena de balón y deja escapar su estupor porque Ábalos siga siendo diputado.

Reacciones del PSOE

Al PSOE en realidad no le gusta ningún juez que investigue a los suyos y es verdad que la sugerencia de que habría que legislar para que evitar que Ábalos se sienta en un escaño bien puede leerse como una injerencia impropia. Otra cosa es que el PSOE pueda quejarse de que un juez le diga cómo tiene que legislar cuando le ha dicho ya a todos los jueces, todos, cómo tienen que instruir, qué medidas cautelares deben tomar, qué autos deben dictar, como deben practicar las pruebas y hasta cómo deben sentenciar.

Pero ciertamente el estupor de Leopoldo Puente ha provocado estupor.

Óscar Puente con Alsina

Óscar Puente le decía a Alsina esta mañana que qué le van a hacer ellos, los buenos socialistas, si el diputado es soberano de su escaño y por tanto ellos no pueden arrebatarselo a Ábalos. Hombre, habría mucho que oponerle a esto. En primer lugar que si Ábalos es hoy diputado es porque Sánchez lo metió en las listas después de haberlo destituido como ministro de Transportes y como Secretario de Organización.

Todas las personas clave que podrían conocer algo de las andanzas del clan Peugeot han sido bien recompensados con puestos muy bien remunerados y algunos incluso con una cartera, como este Óscar López que era presidente de Paradores cuando Ábalos y Koldo convirtieron el Parador de Teruel en el plató de ‘Qué apostamos’, tratando de demostrar cuántas chicas caben en un habitación.

Óscar Puente dice que tampoco se enteró de nada y eso que hizo una auditoria para situarse. Sin embargo si yo lo he entendido mal, considera normal que haya personas todavía haciendo de Koldo, o sea, acudiendo a pagar los gastos en efectivo de los ministros.

Por cierto que Óscar Puente no le da credibilidad a las imágenes con bolsas de dinero en el despacho de la residencia del ministro y para desmentirlo ha optado por desacreditar a la cabecera que las ha publicado. Dice Puente… ¿quién publica eso? The Objective… Pues no hay más preguntas, señoría.

Hombre, hombre… Óscar Puente también negó que Jessica cobrara de INECO sin trabajar, dijo que los apuntes de Koldo eran un papeluco… negó todas y cada una de las informaciones que luego se demostraron veraces. Y lo hizo siempre con ese estilo zafio, mediante el insulto al medio y a los profesionales que las publicaban. De manera que sí… el insulto de Óscar Puente es el mejor fact Checking… la más rigurosa confirmación de la veracidad de una noticia.