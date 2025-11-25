Rafa Latorre, sobre el recambio del fiscal general: "Elegirá entre autonomía o continuidad, pero lo primordial es reconstruir el crédito social"

Quizás sea el mejor momento para recordar que un funcionario es dueño de sus acciones y que da igual quien lo haya nombrado, porque una vez asume el cargo solo depende de él, o de ella, actuar con autonomía y desoir cualquier presión impropia o cualquier orden perversa.

Lo contrario sería despojar de cualquier responsabilidad a Álvaro García Ortiz por su condena. Todo gobierno quiere que el fiscal general del estado se comporte como un ministro y García Ortiz quiso someter y pudo no hacerlo.

Teresa Peramato es la persona elegida por el Gobierno para sustituir a García Ortiz. Ni es ministra de Justicia ni ha sido candidata socialista ni ha incurrido que se sepa en una desviación de poder, de manera que dada su trayectoria será declarada idónea por el CGPJ y lo que haga como Fiscal General del Estado ya dependerá ella.

Nada se ha retorcido tanto como la palabra progresista durante estos años. ¿Qué tiene de progresista la desviación de poder del equipo Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz? ¿Qué tiene de progresista vulnerar los derechos de un ciudadano mediante la revelación de sus secretos? ¿O prestarse a operaciones políticas a favor del Gobierno? Si además el Gobierno cambia de opinión y por tanto su concepción de lo que progresista cada semana.

Le vuelvo a robar la cita a la periodista Inés García de La Sexta, se puede ser netamente progresista o netamente conservadora y ser netamente independiente.

El netamente es el adverbio que le adosaron al adjetivo para darle un poco de énfasis. Un adverbio siempre es sospechoso y es verdad que este etiquetado no le favorece en nada pero lo que sea el mandato de Teresa Peramato dependerá de ella y por eso lo razonable es que la oposición afronte su nombramiento con la debida precaución, porque todavía no sabe si está ante una nueva ministra de Sánchez y no una fiscal general digna de tan nombre.

La nueva Fiscal general del Estado

Isabel Perelló también llegó con el marchamo de progresista a la presidencia del CGPJ y por ahora su desempeño ha sido intachable. Hay personas como Cristina Herrera que deja el cargo, en este caso la presidencia de la AIREF, dejando la institución mejor de lo que la encontró y después de haber hecho una constante demostración de autonomía.

Así que lo que sea el mandato de Teresa Peramato dependerá de ella, incluso si alguien día como ocurrió con Eduardo Torres Dulce decide que no se dan las condiciones para trabajar y decide abandonar el puesto.

Vamos con las reacciones.

Lo que dice Félix Bolaños ya es una forma ímplicita de presionar a la fiscal, porque le sugiere que debe continuar por la senda de su predecesor.

Y no, mire, Peramato puede elegir entre autonomía o continuidad pero no podrá tener ambas, porque de hecho unas de las tareas primordiales que tendría por delante es reconstruir el crédito social de la Fiscalía, hecho trizas después de los nefastos mandatos de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz.

En cuanto a la oposición ;espera, con la debida prevención dados los antecedentes, pero no ha querido salir en tromba contra una jurista que tendrá que demostrar su autonomía en el ejercicio diario del cargo.

No, en realidad la clave es Teresa Peramato, porque lo demás es despojar de toda responsabilidad a quien ostenta el cargo. Una vez te nombran tu eres soberano y puede actuar con autonomía y si no te dejan marcharte. No le quitemos a Álvaro García Ortiz ni una micra de responsabilidad por lo ocurrido, porque no era un imponderable. Es verdad que todo viene precedido de un etiquetado que no favorece.