Rafa Latorre sobre la polémica en la política catalana: "Junts teme que pronto Orriols sustituya a Puigdemont como líder hegemónico"

Por las redes sociales está circulando un vídeo salvaje en el que aparece Silvia Orriols, la de Alianza Catalana, disparando en la cabeza a Carles Puigdemont y pisoteando su cadáver. Se trata de una brutal recreación hecho con Inteligencia Artificial que ha desatado una guerra abierta entre ambos partidos. Porque ambos se acusan de estar detrás del macabro montaje.

¿Quién lo ha hecho? Cualquiera podría haberlo hecho y ponerlo a circular por las redes pero Alianza Catalana dice que lo hizo alguien de Junts para victimizar a Puigdemont y desde Junts dicen que Alianza Catalana ha traspasado todos los límites con esta salvajada.

De hecho, Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el montaje si el Ministerio Público no actúa de oficio: "Creemos que es un delito de odio y lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía, y si la Fiscalía no hace nada, lo haremos ante las autoridades judiciales. No se puede dejar pasar".

Esto podría parecer anecdótico, un episodios desagradable de la memecracia en la que se ha convertido la política pero esta guerra entre Puigdemont y Orriols puede cambiar el rumbo de la historia en España.

Porque Junts asiste desesperado a la emergencia de Alianza Catalana y teme que pronto Orriols susituya a Puigdemont como líder hegemónico del espacio posconvergente.

Junts se está replanteando entre otras cosas que su apoyo a Pedro Sánchez le haya dado los réditos esperados. Porque aunque tiene la amnistía, Puigdemont sigue en Bruselas y la razón es que ha topado con el Supremo. Si fuera por la voluntad de Sánchez ya estaría en España, pero Sánchez no todo lo puede y esa la razón por la que Miriam Nogueras ha dicho hasta aquí.

Miren, Pedro Sánchez hace tiempo, en concreto desde el día después de la investidura, que no tiene una mayoría parlamentaria como para que a su bloqueo del Gobierno se le pueda llamar legislatura. En todo este tiempo ni siquiera se ha atrevido a aprobar un proyecto de Presupuestos y por si se atreviera, Miriam Nogueras ya le ha advertido que su formación no le va volver a votar jamás unas cuentas.

Hoy ha ido incluso un paso más allá al hablar de la hora del cambio. Lo ha hecho además con la mofa con la que fustiga y humilla a Sánchez. Déjese de cambios de hora, que igual lo que ha llegado es la hora del cambio.

Feijoo contra Sánchez y la polémica de Leire Díez.

La corrupción ha vuelto a ser tema de la pregunta de Núñez Feijóo a Pedro Sánchez. Pero se trata de una intercambio estéril. Le ha preguntado Feijóo si el PSOE se financió ilegalmente y Sánchez dijo que no. Si llega a demostrarse que efectivamente así fue lo de menos es que Sánchez haya mentido. Sobre todo por la mentira es para Sánchez un proceso fisiológico.

Por cierto que hay peores corrupciones que la financiación y lo que vamos sabiendo de la banda de Leire es de un mafioso que asusta. Por cierto, que asoma este personaje Pere Rusiñol, que era periodista de El País, que ahora estaba en Mongolia y que ahora hacía trabajos de cloaca para el PSOE. Cuenta la denuncia del fiscal Stampa que fue este tipo, Pere Rusiñol el que se acercó con un papelito al fiscal Grinda para sobornarlo.

Por supuesto tanto Leire Díaz como Rusiñol actuaban a las órdenes de la cúpula de Ferraz, y según ellos decía, por el interés de Pedro Sánchez de hacer limpieza. ¿Hacer limpieza de la corrupción? No, no… hacer limpieza de los que investigan la corrupción.

Bildu y el intercambio en el Congreso

En la sesión de control ha habido intercambios más interesantes que el estelar que enfrenta al presidente del gobierno con el jefe de la oposición. Hoy por ejemplo la diputada Esther Muñoz ha desnudado el cinismo infinito de la memoria histórica del Gobierno. Porque es este Gobierno el que ha permitido que Bildu se crea con la autoridad moral como para dar lecciones de memoria histórica a los españoles.

¡Si con ellos han redactado la ley de Memoria democrática! Esa que dice que en 1982 España no era aún una democracia y que en realidad cuestiona la legitimidad constitucional para establecer una falaz legitimidad fundada en el antifranquismo, como si ETA fuera una fuerza democratizadora y no la banda que trabajó con más esfuerzo homicida para evitar que España fuera una democracia.

Oigan, o el Grapo, que mató a casi 100 personas. Les volvemos a recomendar la exposición que estos días se puede visitar en el Memorial de las Víctimas en Vitoria, sobre esa horda de fanáticos asesinos que fue el Grapo.

Bueno, pues Mertxe Aizpurúa, con la complacencia de todo el Gobierno, quiso impartir lecciones de democracia y le ha salido al paso la portavoz popular Esther Muñoz.

Es que una vez agotado el debate del cambio de hora, con Gaza en alto el fuego, es necesario regresar a los clásicos y el gobierno ha sacado de nuevo el Francomodín y pretende organizar una nueva lucha antifranquista restrospectiva con Bildu como entusiasta aliado.

Hasta sus propios socios se han mofado de su oportunismo y de lo ridículo de estas iniciativas que son demasiado obscenas.

Hay otro pasaje parlamentario que se complementa muy bien con este porque ambos desnudan la selectiva memoria histórica de este gobierno y el contraste que ofrece la gallardía con la que lucha contra dictadores muertos y la cobardía con la que se somete a dictadores vivos.

Hacer el año de Franco es muy fácil. Le pones el autotune a Jimena Amarillo y te la llevas de gira. Pero condenar la dictadura de Maduro, ay esa es otra historia.