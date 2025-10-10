Rafa Latorre opina sobre el Nobel de la Paz y la reacción del Ejecutivo: "No sólo María Corina se quedó sin palabras, también el Gobierno"

Este es el momento en el que el director del Instituto Noruego del Nobel y con la voz quebrada le anuncia a María Corina Machado que será reconocida con el premio Nobel de la Paz.

No sólo María Corina se quedó sin palabras con el Nobel, también el Gobierno español. Pero no de la emoción es que sencillamente han enmudecido y quizás por razones inconfesables. Porque hoy la única pregunta que cabe hacerse ante esta reacción es qué le debe este Gobierno a Nicolás Maduro para comportarse así, para que su embajada en Caracas sirva para operaciones de extorsión como la que hizo el régimen con Edmundo González y para que hoy, a esta hora, no haya pronunciado siquiera el nombre de Maria Corina Machado.

Sánchez no ha puesto ni un mensaje de felicitación, pero es que cuando le preguntan por ello a una ministra como Margarita Robles, ocurre esto.

Pero esperen, porque para Félix Bolaños, la ganadora del Nobel es la persona de la que usted me habla

No me corresponde a mí. Vaya, un gobierno que se pasa el día señalándole a la gente dónde esta el lado correcto de la historia y resulta que le preguntan por Venezuela y dice "no me corresponde a mí"

El Comité del Nobel en muchas ocasiones anduvo extraviado y habitualmente es una mamarrachada sin trascendencia pero no en esta ocasión. El Comité del Nobel ha asumido que Venezuela es una dictadura y ha reconocido el valor de quien lucha contra ella.

Ya sólo falta que se lo haga comprender al Gobierno, que en este asunto no quiere pronunciarse de cuál es el lado correcto de la historia. ¿Por qué? En ese sentido es mucho más valiente Pablo Iglesias, que en un pronunciamiento infame pero sin ambigüedades ha dicho que darle el Nobel a Maria Corina Machado es como dárselo a Hitler.

No cabía esperar otro discurso de alguien que se ha criado a los pechos de Hugo Chávez, que ha hecho servicios muy bien remunerados para el régimen y que si de él dependiera, María Corina estaría o en la cárcel o en el exilio o a saber. Porque es un cómplice del régimen criminal de Venezuela.

Como este Gobierno tan gallardo en otras latitudes aquí prefiere no hacer cartografía sobre el lado correcto de la historia, quizás convenga recordarle algún dato. Este es de ACNUR, la agencia de los refugiados de la ONU. El de Venezuela es uno de los mayores éxodos de refugiados de la historia reciente y definitivamente la mayor de Iberoamérica.

Cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor. Hay un gobierno que ha perdido las elecciones y que ha usurpado el poder mediante un golpe de estado.

Claro que esto no se lo explicará Zapatero, el ideólogo y el coach del socialismo actual y que se dice sin rubor amigo de Delcy Rodríguez. La flamante Premio Nobel de la Paz tiene su opinión sobre Zapatero.

Los gazatíes vuelven a la Franja

Los gazatíes regresan hoy a las zonas evacuadas de la Franja después de que el ejército israelí empezara a replegarse hasta los límites convenidos en la primera fase del plan de paz de Trump.

Así que Israel completa la retirada pactada de Gaza y empieza por tanto el plan para la liberación de los rehenes. La entrega de los secuestrados o de los cuerpos de los que murieron en su cautiverio se producirá antes del martes. El lunes visitará la región Donald Trump para estudiar los avances su plan. Hoy se ha producido otro hito de una gran importancia, que es la apertura del paso de Rafah, que es el único paso fronterizo que une o separa Egipto y Gaza.

El pacto alcanzado entre Israel y Hamás no solo contempla la reapertura del paso de Rafah, también contiene disposiciones para aumentar la ayuda a Gaza.

Naciones Unidas tenían un plan para intensificar la entrega de ayuda durante los primeros 60 días del alto el fuego.

Una agencia de la ONU, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), dijo en un comunicado que tenía más de 180.000 toneladas de asistencia "ya en movimiento", incluidos refugio, alimentos y medicinas, y que hay más en camino.

Steve Witkoff, enviado de Trump para Oriente Medio, asegura que el ejército estadounidense había verificado que las tropas israelíes se habían retirado a la línea acordada dentro de Gaza. Esto abre un plazo de 72 horas para que Hamás entregue a los rehenes restantes.

Y Benjamin Netanyahu advierte que cumplirá los términos de lo acordado pero que si Hamás no lo hace.