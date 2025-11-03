Rafa Latorre y el informe de la UCO contra Ángel Víctor Torres: "Sí conocía a Aldama, que influía en Canarias a través de Koldo y Ábalos"

Se acabó. Un año después el hombre que no estuvo en sitio, ahora se va.

Y se va profiriendo esta maldición que resumen bien su comparecencia de esta mañana. Carlos Mazón asume sus errores, presenta su dimisión y espera que eso sirva para evidenciar la mala fe de Pedro Sánchez, que habría perjudicado a los valencianos, no por error, sino a conciencia.

Fue el jueves cuando Carlos Mazón discutió acerca de su dimisión con Alberto Núñez Feijóo y lo ha hecho oficial seis horas después de anunciarla. A las tres de la tarde de hoy oficializaba su dimisión.

Sobre su interminable comida en el Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana ha dicho: "Debí haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y desplazarme hacia Utiel". "Voy a vivir con los errores de aquel día toda mi vida". "He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir. Pero ninguno de los errores fue por cálculo político o por mala fe". Es verdad que como no ha concedido preguntas no han podido aclararse algunas lagunas de su versión más reciente de lo ocurrido.

De eso ha hablado con la juez en calidad de testigo, Maribel Vilaplana. Es que es probable que hoy no hubiera dimitido Carlos Mazón si no tuviera que ir a declarar la mujer con la que comió en el Ventorro el día de la Dana. La juez la ha visto tan rota que quiso recordarle que ella no tiene responsabilidad en lo ocurrido sino Carlos Mazón que era quien era presidente de la Generalitat.

Vilaplana asegura que lo ocurrido le acompañará toda la vida, que hoy es la mujer más triste del mundo, que no se perdona no haber visto el vídeo de Utiel arrasado por la riada que le enviaron aquella tarde y ha confirmado que Mazón le acompañó a la puerta del parking.

¿Y ahora qué? Ahora, se abre un periodo de 12 días para presentar candidaturas para la Presidencia de la Generalitat. A continuación, en un plazo de entre 3 y 7 días, se convocará el pleno de investidura. Si en dos meses Vox no inviste a un nuevo presidente, los valencianos irán a las urnas en marzo.

En esto tiene mucho que decir Vox. Porque sin Vox no hay presidente, así que en buena medida el futuro de la Generalitat está en sus manos. No parece si atendemos a lo que dice Santiago Abascal que lo vaya a poner fácil.

Nuevos avances en el caso del Fiscal General

Ahora van a escuchar uno de los testimonios que hoy se ha oído en la primera sesión del juicio al Fiscal General del Estado.

Es la voz de Almudena Lastra, fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, que estaba convencida de que Álvaro García Ortiz había filtrado el correo enviado por al abogado del novio de Ayuso para un acuerdo de conformidad. Es tal el cúmulo indiciario reunido en este juicio contra el fiscal que en realidad lo que dice Lastra es lo que resuena en la cabeza de cualquiera que esté informado.

Pero antes de continuar, una obviedad: el juicio al Fiscal General del Estado que hoy ha comenzado es un hecho inédito que informa de la degradación absoluta del Estado. Pero porque el Fiscal General del Estado está en ejercicio, y ha ido a su juicio haciendo uso de toda su pompa estética, sentado en lugar preeminente con su toga, pero que está ahí como acusado para responder por un presunto delito de revelación de secretos.

Y luego está el despropósito de ver a una abogada del Estado y a una fiscal. Una acusación pública no sólo ejerciendo como defensa particular de su jefe, sino que tratando de desacreditar la instrucción e incluso al tribunal. ¿Eso saben lo que significa? Sí, que dan a García Ortiz por acabado y lo fían todo a que haya algún voto particular y esto termine en el Constitucional por vulneración de las garantías.

Ha declarado entre otros el fiscal Julián Salto que fue aquel al que sacaron del fútbol para que le enviase cuanto antes a García Ortiz el mail para un acuerdo de conformidad que le había enviado el abogado del novio de Ayuso. Y Salto confirma lo que sabemos por la instrucción del caso, que era tal la premura, la urgencia de García Ortiz, por hacerse con el documento, que no podía esperar ni al pitido final del encuentro.

La UCO encuentra vínculos entre Ángel Víctor Torres y el caso Koldo

Quizás esto no sea lo más importante… pero hoy se ha demostrado que Ángel Víctor Torres mintió

Ángel Víctor Torres sí conocía a Víctor Aldama. Tanto que cenó con él en el restaurante Jai Alai en 2020. Tanto que la Guardia Civil considera acreditada la "influencia" de Aldama en el Gobierno canario que presidía Ángel Víctor Torres "mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos" para conseguir la "adjudicación de contratos públicos".

El nombre de Ángel Víctor Torres aparece ya relacionado con la presunta organización criminal de Víctor de Aldama en documentos de la Guardia Civil. La UCO reproduce en un nuevo informe mensajes entre el comisionista y el actual ministro de Política Territorial.

Esto se conoce el día en que la triada Ábalos, Koldo y Aldama es envía a juicio por la compra de mascarillas. Estamos hablando solo de una las subtramas de la trama corrupta que se instaló en el corazón del Gobierno y del partido. Una subtrama especialmente repulsiva, porque mientras los españoles estaban confinados o muriendo en un hospital, estos tipos habrían aprovechado la pandemia para enriquecerse mediante su influencia en los diversos gobiernos autonómicos y también por los indicios rotundos de que los españoles le estaban pagando las chicas de compañia a Ábalos a través de compañías públicas.

Porque en esta vista se va a enjuiciar la contratación de Jésica en las empresas públicas Ineco y Tragsa, el alquiler del piso que tenía en la plaza de España de Madrid, la contratación de la otra amiga de Ábalos, Claudia Montes, en la empresa Logirail.