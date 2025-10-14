Rafa Latorre sobre las fotos de los billetes de Ábalos: "El testimonio del dinero que el hombre más importante de Sánchez guardaba en su casa"

En realidad no son tres fotografías, es algo peor. Son las capturas de un vídeo que muestra cajas llenas de dinero. Es la estética propia de la corrupción, billetes en cajas de zapatos, muy del estilazo del clan del Peugeot.

Las imágenes las publica hoy 'The Objective' en una información firmada por Ketty Garat, colaboradora de este programa, La Brújula, y son ese tipo de imágenes que por si sola haría caer a un gobierno y llevarían a la refundación desde las siglas de un partido. El condicional responde a que eso ocurriría en un país que conserve un mínimo de tensión moral.

Ahora ustedes piensen de nuevo en los sobres de la Gürtel. En cómo se convirtieron en el símbolo de una época de corrupción, en cómo se incrustaron en la memoria colectiva, cuando nadie los vio y su existencia no fue probada en sede judicial.

Ahí está el testimonio gráfico, animado incluso, del dinero contante y sonante que el hombre más importante de la vida política de Pedro Sánchez, aquel que amasó mayor poder en el partido y en el Gobierno, guardaba en su residencia.

Además es que las cajas retratadas demostrarían la existencia de las "cajas de folios" que solicitaba Ábalos a su asesor, Koldo García Izaguirre, según consta en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el análisis patrimonial de quien fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Las cajas con dinero en efectivo contenían centenares de billetes de 50 euros.

Así que estas son las divisas. 50 euros, folios. 100 euros, lechugas. 500 euros, chistorras. Este el lenguaje del hampa.

Mañana José Luis Ábalos declara ante el juez por los nuevos indicios que obran en su contra. No le ha servido la maniobra dilatoria de última hora. Tendrá que acudir acompañado de su abogado, aquel que quiso despedir ayer mismo para ver si conseguía demorar un tiempo la cita.

Todo lo que vamos conociendo, de una gravedad jupiterina o joviana, ha excitado la imaginación de quienes saben que dentro de unas horas José Luis Ábalos tiene una cita ante el juez. En realidad es inútil especular con eso. La prisión preventiva no mide la cantidad de indicios que obran sobre un investigado. Solo hay que preguntarse si hay riesgo de fuga, reiteración delictiva, destrucción de pruebas. Así que francamente, salga o no en furgón policial del Supremo, eso no restará ni sumará una molécula a la gravedad de la investigación a la que se enfrenta.

Mañana por la mañana, dentro de unas horas, José Luis Ábalos comparecerá ante el juez del Supremo Leopoldo Puente. Así que no habrá servido de nada la maniobra dilatoria de cambiar de abogado a unas horas de la vistilla. Puede ser una maniobra o puede ser que haya perdido la confianza en él, porque los abogados también pueden servir a una estrategia que no le guste a su cliente. En cualquier caso, no es buen síntoma.

Al día siguiente, comparecerá su mano derecha Koldo García y ambos tendrán que explicarle al juez ese extraño mercado de divisas que manejaban en Ferraz y si cuando hablaban de chistorras se referían a billetes de 500, cuando hablaban de lechugas a billetes de 100 y si cuando hablaban de folios a billetes de 50.

Y creo que no es necesario recordar que no es lo mismo reirte de un periodista en la tele oficial diciéndole que las chistorras son chistorras a espetárselo a un juez en sede judicial. ¡Como diría nuestro Graciano Palomo, a un juez no conviene tomárselo a chacota!

Las fotografías son de una zafiedad muy propia del clan del Peugeot. Billetes en cajas de zapatos. Al final la corrupción siempre tiene el mismo descuido estético.

¿Qué dice el PSOE? Recuerden que tiene a un secretario de Organización en prisión preventiva y a otro camino de una vistilla para estudiar si sigue el mismo camino. Fingir normalidad en estas circunstancias es de un cinismo formidable.

Pedro Sánchez y sus palabras sobre el efectivo

Pero esperen que de la noche a la mañana han decidido rehabilitar la cultura financiera del dinero en metálico. Ahora que nos habían convencido de que es criminosa cualquier transacción en líquido. Pues resulta que lo más normal del mundo que en la sede de un partido se acumule tanto dinero en efectivo que sus administrativos se sientan tan incómodos como el cajero de un banco en el condado de Shinbone. En el lejano oeste.

El PSOE sigue insistiendo en que el trasiego de efectivo no tiene nada de anormal. No se refieren a estas cajas, cuya procedencia por el momento se desconoce, pero Ábalos recibió del partido 4500 euros en un mes, en dinero contante y sonante, por gastos de representación. ¿Cuánto dinero en metálico se guardaba en Ferraz? Lo más impresionante es que el presidente del Gobierno quiere hacernos ver que eso era normal y que también lo era que él recibiera dinero en metálico.

Hoy ha ido a la Cadena Ser y le han preguntado por ello

Pero lo más desopilante de todo es cuando dice que el origen son las cuentas corrientes del partido. Si es así, podrán demostrarlo pero qué van a al cajero para sacar metálico para evitar hacerse una sencillísima operación. Vaya con la cultura financiera del PSOE, se parece más al Baltimore de The Wire.

Como es normal, ahora lo que viene es un desfile de cargos socialistas pavoneándose de tener el bolsillo lleno de calderilla. Ya verán. Empezando por la portavoz del gobierno Pilar Alegría. Es extraordinaria la normalización del pago en efectivo que hace Patxi López.

Están a punto de defender que mudarse a Andorra es una señal de audacia fiscal.