Rafa Latorre sobre el Fiscal General: "Poco saludable para la democracia que el encargado de perseguir el delito se comporte como un caco"

El juicio quedará mañana visto para sentencia y será el Tribunal Supremo quien decida legítimamente si Álvaro García Ortiz es culpable de haber vulnerado los derechos de Alberto González Amador. Lo que va a ser difícil es que la institución de la Fiscalía General del Estado se recupere de lo vivido estos días y muy en concreto en la sesión de hoy.

Resulta muy poco saludable para una democracia el que sus ciudadanos puedan escuchar como la Guardia Civil describe que el encargado de perseguir el delito se comporta como un vulgar caco, destruyendo las pruebas, obstaculizando la investigación, borrando todas sus comunicaciones, haciendo desaparecer sus móviles.

Tampoco resulta muy alentado que el Fiscal General del Estado decida no contestar a las acusaciones y lo haga con argumentos que cuestionan la legitimidad del proceso. El Fiscal cuestionando el papel de las acusaciones, él que es la acusación pública en los juicios y que promueve la acción de la Justicia para perseguir.

Es que un fiscal lo que hace es proteger y velar por los derechos del perjudicado en la acción penal. Y en la cúspide de la Fiscalía hay alguien que no solo se sienta en el banquillo sino que desde allí cuestiona el papel de las acusaciones.

Claro que ese papel de la fiscalía como acusación pública también se ha pervertido en esta causa y la fiscal, una subordinada de Álvaro García Ortiz, ha actuado como su defensa. Esto también será difícil de superar.

Esta vez, el Fiscal General del Estado al menos se ha quitado la toga para declarar. Se ha sentado en el lugar reservado para los acusados y ha dicho que él no filtró el correo del abogado del novio de Ayuso. Antes, todo un teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, de la UCO relatar todos los indicios que lo señalan como el culpable de la filtración de información confidencial

Enfrentamientos entre políticos en el Congreso

Ha sido una larga jornada en el Congreso de los Diputados, porque la sesión de control se ha pospuesto hasta la tarde para dar cabida a una comparecencia extraordinaria del presidente de Gobierno para responder acerca de su débil situación parlamentaria y de los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo, a su familia y al PSOE. De lo segundo no hay noticia, porque Sánchez no ofrecido explicación alguna y ha recurrido a su vieja táctica de hacerle la oposición a la oposición.

Hasta el punto paródico de llegar a conminar al PP a que escuche la voz de las urnas, pero en la Comunidad Valenciana, claro. O sea que prescribe elecciones en Valencia y parálisis y esclerosis nacional. Claro… ha sido en ese momento cuando Abascal se comprometió a forzar unas elecciones en la Comunidad Valenciana que coincidieran con las generales.

Porque además si ha habido una sesión donde se ha hecho evidente la soledad del Ejecutivo, ha sido en esta comparecencia en la que ha tenido que oír de Miriam Nogueras llamarle cínico e hipócrita.

El presidente urge a Junts a reconsiderar su decisión de bloquear todas las iniciativas legislativas y centra su discurso en atacar a Ayuso y a Moreno Bonilla. No parece que la falta de respuesta de Sánchez a sus diatribas o sus ruegos hayan conmovido a Miriam Nogueras, que ha continuado desplegando adjetivos calificativos

Feijóo atribuye el atrincheramiento de Sánchez en la Moncloa al miedo. Al miedo a una investigación judicial. También se ha dirigido a PNV y a Junts para recordarles el destino que le depara a los que deciden enfrentarse a Sánchez. El destino es la fachosfera, claro.