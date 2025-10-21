Rafa Latorre sobre el error de Yolanda Díaz en el Senado: "El lapsus no es un despiste cualquiera, sino una fuga del inconsciente"

Hay noticias de Leire Díez y ya entendemos que llegados a este punto usted ya no recuerde ni quién es. Se trata de la fontanera, esa mujer de confianza de Ferraz que descendió a las cloacas para buscar basura sobre la UCO y así neutralizar sus investigaciones del PSOE.

Cuando la pillaron, ella anunció muy graciosamente que estaba escribiendo un libro. Esto lo dijo para consumo de la opinión pública, porque, aclarémoslo, ella piensa que el ciudadano es idiota.

Lo cierto es que la memoria donde fue recopilando el material comprometedor contra quienes se atreven a investigar la corrupción lo entregó a Santos Cerdán, su secretario de Organización y, hasta ahora, el que pensábamos que había montado la gestapillo.

Se entiende que Cerdán movilizara un sicariato para desacreditar a la UCO. La Guardia Civil ya había comenzado la investigación que se sustanciaría en un informe que estrechó el cerco contra él hasta llevar a dónde está: la prisión de Soto del Real.

Hoy sabemos, gracias a la denuncia de un fiscal, que Leire Díez no se conformaba con presentarse como la emisaria de Cerdán sino que apuntaba más alto. Lo sabemos gracias a un escrito de cuatro hojas que el ex fiscal de Anticorrupción Ignacio Stampa remitió a la Fiscalía Superior de Madrid.

Stampa cuenta que Leire Díez se presentaba como la mujer de confianza de Pedro Sánchez y que sus actuaciones respondían al deseo del presidente de limpiarlo todo después de la imputación de su esposa Begoña Gómez.

Con limpiarlo todo no se refería a la corrupción, por si fuera necesario aclararlo, sino a quienes investigan la corrupción.

Desde luego la carta de hombre enamorado que envió a la ciudadanía adquiere un nuevo sentido a la luz de la denuncia de Stampa. Más bien parece que esa carta no buscaba conmover a la militancia socialista sino que era el inicio de una sucia operación contra quienes se atrevan a investigar los escándalos de su entorno familiar más estrecho.

El escrito del fiscal Stampa dio lugar a una investigación interna contra la fontanera y el empresario Javier Pérez Dolset que finalmente ha asumido un juzgado de Madrid. En su relato, Stampa explica que tras la referencia al presidente del Gobierno quiso saber quién iba a saber del encuentro que estaban manteniendo.

La respuesta fue que lo sabría el fiscal general "y el jefe del fiscal general". Pidió entonces que le aclararan si se refería al ministro de Justicia o al presidente del Gobierno. Leire respondió que ambos.

Vamos a conocer más detalles de este asunto con la responsable de Tribunales de Onda Cero, Eva Llamazares.

El lapsus de Yolanda Díaz en el Senado

No es frecuente que la bancada del Partido Popular jalee en pie una intervención de Yolanda Díaz

Toda la bancada en pie, aplaudiendo a Yolanda Díaz, como si fuera la nueva portavoz de la oposición. ¡Hay Gobierno de Corrupción para rato! Hoy todo ella era un lapsus, que como se sabe desde Freud es un acto fallido. En Psicopatología de la vida cotidiana (1901), Freud sostiene que estos fallos revelan contenidos reprimidos: pensamientos, impulsos o deseos que la conciencia no acepta, pero que buscan salida por vías indirectas.

En palabras simples: el lapsus no es un despiste cualquiera, sino una fuga del inconsciente. El sujeto quiere decir una cosa, pero otra —más profunda y reprimida— se abre paso en su lugar.

Bueno, dejemos el psicoanálisis. Este fue un lapsus, pero lo que viene no. Lo que viene es pura ignorancia.

No sé cómo se atreve a hurtarle la gloria a la verdadera autora de esta frase inmortal. "El dinero público no es de nadie" es de Carmen Calvo.

Es una de las frases más celebres de la política española, todo un examen de conciencia fiscal. No un lapsus, sino una concepción exacta de la administración de la hacienda pública. Y sí, su autora es Carmen Calvo, cuando era ministra de Cultura de José Luis Rodríguez Zapatero. En octubre de 2008, plena crisis financiera, en Los Desayunos de TVE.

Hoy en el PSOE salen al paso de las pruebas aportadas por Víctor de Aldama al Supremo. Una cosa es lo que diga en una entrevista y otra si hay documentos que respaldan sus afirmaciones. De lo primero, cabe decir que sus denuncias no enervan la presunción de inocencia del denunciado pero tampoco está de más recordar que la primera persona por la que tuvimos referencia de la existencia de la hoy celebérrima Leire Díez fue Víctor de Aldama.

De lo segundo: Un nuevo documento entregado por Aldama al juez revela que Ábalos pagó en B al menos 20.000 euros por un local. La defensa del empresario informa al instructor del Supremo de que el precio de la compraventa se modificó a la baja después del contrato privado firmado con el vendedor y la diferencia fue abonada en metálico por el exministro.

Hoy con su particular estilo, Óscar Puente ha salido al paso de Aldama en X, que es el entorno natural del ministro. "Es un escarnio que este cantamañanas esté suelto, mientras se le acusa de gravísimos delitos, sin que hasta la fecha se conozca aportación suya que haya contribuido al más mínimo avance de la causa en la que se le investiga", ha escrito el ministro de Transportes, Óscar Puente, en un mensaje en su cuenta de X.

Y el aludido, José Luis Ábalos ha respondido con sarcasmo a las acusaciones.

El ingreso en prisión de Sarkozy

Francia vive un momento de profunda crisis política… hay una sensación de descomposición de la Quinta República y es también por el robo del Louvre y otras catástrofes pero también por el ingreso en prisión de uno de sus presidentes. Nada menos que Nicolás Sarkozy, la gran esperanza de la derecha posChirac. El ex presidente de 70 años cumplirá la condena de cinco años de cárcel por "asociación ilícita" en el caso de la conexión libia.