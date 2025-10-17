Rafa Latorre sobre Caso Koldo y Ábalos: "Cada uno de los investigados en esta trama se queja de la libertad que disfrutan los otros"

Vive el que vence, decía Sánchez Ferlosio. Hoy es más cierto que nunca aquello de que la victoria tiene mil padres y huérfana es la derrota, porque con una desinhibición impudorosa hoy todos se han atribuido parte de la victoria del Sabadell en la OPA. Y es desinhibido y es impudorosa porque cualquiera diría hoy que trataba únicamente de una operación corporativa y que en España no hay un feroz intervencionismo ya asumido con plena naturalidad.

Por lo demás, el ambiente era de euforia en el Estado mayor del banco catalán.

Vamos a ponernos clásicos, es en estas circunstancias fastuosas de triunfo en que alguien debe recordarle al césar que sólo es un mortal. Así jaleaban hoy en la sede al consejero delegado del Sabadell, César González Bueno.

¿Qué ocurre hoy en que se conoce al fin cuál ha sido el desenlace de esta larga campaña? Los mercados están actuando según lo previsible y se produce ese efecto paradójico según el cuál pierde valor quien gana la batalla y gana valor quien la pierde. Porque hoy ha cerrado la bolsa con una caída del 6,78% del Sabadell y una subida del 6 para el BBVA.

¿Por qué? Porque las opas suelen elevar el valor del opado y luego porque además el BBVA ha anunciado el reparto de una generoso dividendo para sus accionistas.

Hoy los dos actores principales de este drama han atendido a la llamada de Onda Cero. César González Bueno le ha dicho a Alsina que no está preocupado por la caída del valor del banco y que asume con normalidad el efecto bursátil del fracaso de la OPA.

En cuanto al BBVA, hoy hay un interés natural por conocer si el fracaso de la OPA y sobre todo el no haber alcanzado ni siquiera las perspectivas más pesimistas tendría alguna consecuencia interna. El presidente Carlos Torres ha querido zanjar el debate. No habrá dimisiones.

Lo que se ha revelado durante toda esta larga operación es que en España el intervencionismo se ejerce sin ningún rubor. El Gobierno no sólo expresó su opinión, es que además impulsó una absurda consulta pública y trató de entorpecer la OPA con condiciones adicionales a las impuestas por la CNMC.

Sin embargo hoy el Gobierno se hace el sueco. Esta no es una frase hecha. Es que quiere hacer creer que asistó a todo como si fuera un turista sueco. Que ni le iba ni le venía

El ministro de Economía Carlos Cuerpo ha defendido que el Gobierno ha actuado con neutralidad en todo momento y acorde a la legislación europea, lo cual en realidad está por ver.

Koldo García y la libertad de Aldama

Han reconocido ustedes la voz de Koldo García. Son declaraciones que ha hecho a los compañeros de La Razón y en las que se muestra airado por la libertad de que disfruta Víctor de Aldama. Hemos entrado en una fase algo delirante en la que cada uno de los investigados en esta trama se quejan de la libertad que disfrutan los otros. Pero luego cuando el juez los llama a declarar no quieren contestar a sus preguntas.

Esto se está convirtiendo en un serial un tanto cutre. Ahora Aldama le dice, en Instagram, que el lunes lo va a entender. Como suponiendo que el lunes va a aportar alguna prueba. Antes comparaba este enredo con aquella ocasión en que Tamara Seisdedos,Toni Genil y Leonardo Dantés nos tenían a todos entretenidos con sus andanzas. Para los de la generación Z, esto a lo que se parece es al salseo, al beef de los influencers.

Santos Cerdán vuelve a pedir su salida de la cárcel y denuncia el “incomprensible agravio comparativo"con Ábalos y Koldo García. El exdirigente socialista denuncia en un nuevo escrito el “incomprensible agravio comparativo” que sufre respecto al resto de investigados tras llevar ya -subraya- "ciento siete días" en la cárcel madrileña de Soto del Real.

Por eso, ha vuelto a pedir al juez Leopoldo Puente que ponga fin a su situación de prisión preventiva porque, si el magistrado no ha contemplado riesgo de destrucción de pruebas en Ábalos o Koldo García, "es difícil entender" qué acciones de "destrucción" de pruebas ha podido hacer "en carácter exclusivo" Cerdán.