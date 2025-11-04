La posible subida del décimo de lotería: "El precio del del Gordo de Navidad lleva congelado desde la entrada del euro, con 20 euros"

La Brújula de la Economía ha puesto el foco esta semana en uno de los productos más emblemáticos y tradicionales de España: la lotería del Gordo de Navidad. A pesar de su enorme popularidad y relevancia social, el precio del décimo se mantiene invariable desde hace casi 25 años, una situación que está generando preocupación entre los administradores de lotería.

En una entrevista con Rafa Latorre, Jorge Anta, vicepresidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (ANAPAL), ha explicado las dificultades económicas que enfrentan las administraciones y ha planteado dos propuestas claves para revitalizar el sorteo: aumentar los premios y actualizar el precio del décimo. Esta conversación revela los retos y perspectivas de un sector que quiere seguir siendo parte fundamental de la tradición navideña española.

Radiografía del sector y propuesta de subida

Anta detalló que solo un 15% de las 4.100 administraciones de lotería en España se consideran rentables, debido en gran parte a que el sorteo de Navidad, que representa al menos la mitad de sus ventas anuales, es el que menos comisión deja a los loteros (4,5%) frente al 6% de otros sorteos.

Por ello, el sector ha planteado dos medidas principales: aumentar el premio del Gordo de Navidad de 400.000 € a 500.000 € por décimo y elevar el precio del boleto de 20 a 25 euros, un incremento del 25% que también se aplicaría a los premios menores, incluyendo las pedreas, que pasarían a ser de 1.250 €.

Impacto y justificación

Jorge Anta alertó que, aunque el Gordo es uno de los sorteos más valorados y con mayor tradición en España, ha perdido poder adquisitivo para los jugadores. Resaltó que mientras en 2008 un décimo premiado podía permitir comprar un piso y varios coches, hoy apenas sería suficiente para una entrada de vivienda en grandes ciudades.

Además, comentó que para cubrir gastos equivalentes a medio salario de un trabajador, en 2002 era necesario vender 553 décimos, cifra que en 2025 ha aumentado a 1.315, casi tres veces más.

Reacción del público y próximos pasos

Respecto a la aceptación por parte del público, Anta confesó que aunque a nadie le gusta un aumento de precio, un buen planteamiento que explique el aumento de premios puede facilitar la aceptación. Además, afirmó que la decisión final depende de Loterías y Apuestas del Estado﻿ y de otros organismos estatales, que muestran prudencia por la sensibilidad del tema.

Sin embargo, insistió en la necesidad urgente de actualizar el precio para mantener la viabilidad del sector y evitar que un producto tan arraigado en la sociedad española se devalúe con el tiempo.

Historia de ajustes de precio

Finalmente, recordó que históricamente el precio del décimo se ha ido incrementando cada década, desde mil pesetas en 1967 a 2.000 en 1977, con subidas progresivas del 25%, 50% o incluso el doble, pero que desde 2002 no se ha modificado, situación que contrasta con la inflación y el alza generalizada de precios en otros sectores.

El vicepresidente de ANAPAL﻿ concluyó con un llamamiento al diálogo y la actualización, para garantizar la continuidad y el atractivo del sorteo del Gordo de Navidad, el sorteo con mayor tradición y repercusión en España.