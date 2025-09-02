El posible retorno de la mili: "El mayor enemigo de la capacidad militar de una nación está dentro de ella misma"

La invasión de Ucrania por Rusia en 2022 y el cambio político en Estados Unidos han generado una nueva dinámica en la seguridad europea. El aumento de la tensión y las amenazas han llevado a varios países de Europa a replantearse sus estrategias de defensa, incluyendo la posible reimplantación del servicio militar, ya sea obligatorio o voluntario.

En este contexto, Rafa Latorre, director y presentador del programa La Brújula de Onda Cero, ha presentado una entrevista con el almirante retirado Juan Rodríguez Garat, en la que analizan el escenario actual y las implicaciones para España.

Europa responde al desafío ruso con ajustes en la defensa

Paola Álvarez, corresponsal de Onda Cero en Berlín, explicó que varios países europeos cercanos a Rusia han reforzado sus estructuras militares y están reconsiderando la vuelta al servicio militar. Países bálticos como Letonia y Lituania, junto con Suecia y Dinamarca, han restablecido o ampliado sus servicios militares obligatorios o voluntarios en los últimos años, adaptándose a la amenaza rusa.

En Alemania, el gobierno está impulsando un proyecto de ley para recuperar el servicio militar con un enfoque en voluntarios, pero contempla el posible retorno a la obligatoriedad si no se alcanzan las metas establecidas.

España y la cuestión del antiguo servicio militar obligatorio

En la entrevista, Juan Rodríguez Garat recordó que en España ya han pasado casi 25 años desde la supresión del servicio militar obligatorio en el Gobierno de José María Aznar. Destacó que la verdadera necesidad militar no está en la falta de voluntades para servir, sino en la insuficiente convocatoria de plazas debido a restricciones presupuestarias.

Según el almirante retirado, el número de efectivos se ha reducido por debajo del mínimo legal autorizado, y para garantizar la seguridad nacional, España debería aspirar a un ejército profesional con al menos 140.000 hombres.

Resistencia política y debate social en España

Rodríguez Garat señaló que la principal limitación para fortalecer el ejército español tiene un carácter político. El actual gobierno y sus socios mantienen posturas pacifistas, que dificultan la evolución hacia un modelo de seguridad adecuado frente a las nuevas amenazas globales.

Sin embargo, afirmó que la percepción social está cambiando y que la ciudadanía empieza a mostrar mayor conciencia de la necesidad de fortalecer la defensa del país, especialmente en el contexto de la inestabilidad europea.

Futuro del servicio militar en España: ¿volverá la Mili?

Aunque en Alemania se apuesta por un servicio militar mayoritariamente voluntario con opción de obligatoriedad como último recurso, en España el debate aún está abierto. El experto destacó la importancia de un proceso progresivo para aumentar los efectivos y las reservas, que permita al país cumplir con sus compromisos internacionales y garantizar su seguridad sin medidas abruptas que generen desorganización.

La entrevista pone luz sobre el complejo equilibrio entre la modernización militar, la política presupuestaria y la voluntad social en España, en un momento en que Europa revive el debate sobre el valor y la necesidad del servicio militar frente a desafíos geopolíticos cada vez más inciertos.

Esta conversación ocurre en el marco de una Europa que se redefine y donde la seguridad nacional es ahora una prioridad más urgente que nunca. Con las palabras del almirante Garat, el debate en España sobre el posible retorno o adaptación del servicio militar obligatorio se enciende con nuevos argumentos y realidades.