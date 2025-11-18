El polémico encuentro entre Trump y Bin Salman: "Se justifica un crimen como hacer kebab con un disidente en el consulado saudí"

En una jornada marcada por la visita de Zelenski a La Moncloa y las tensiones internacionales, La Brújula dirige el foco a la política norteamericana y mundial. Rafa Latorre conversa con el analista Pedro Rodríguez sobre la deriva democrática que observa en Estados Unidos, el impacto de la relación Trump–Bin Salman, y la emergencia de nuevas figuras en el tablero político estadounidense, como el recién electo alcalde de Nueva York.

Entre el análisis directo y los ejemplos irónicos, Rodríguez resume el riesgo de que la democracia "se vuelva obscena" y que la función de la prensa quede relegada a la de "palmero".

Trump y Bin Salman: una alianza impune

Rafa Latorre expuso inicialmente la reciente visita de Mohamed Bin Salman a Estados Unidos y a la justificación de Donald Trump por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Rodríguez consideró “increíble” la defensa explícita de Trump al príncipe saudí y denunció el descenso ético de la política estadounidense.

"Es increíble. Y siempre uno se pregunta si aunque vayamos ya por la Fosa de las Marianas, sí se puede caer más bajo, pero sí se puede caer más bajo", declaró con ironía Rodríguez. El experto lamenta que “se justifique públicamente un crimen como fue hacer kebab con un disidente en el consulado de Arabia Saudí en Estambul”, y critica a Trump por “situarse por encima de la ley” y marcar a los periodistas “lo que tienen que preguntar o no”.

La prensa y la democracia: de incómoda a comparsa

Rodríguez extendió su crítica al deterioro del rol de la prensa y la perversión de las democracias, aludiendo a la visita de los Reyes a China y a la uniformidad de mensajes públicos: "Yo creo que en muchas democracias se está tocando fondo en ese sentido y solamente se entiende la prensa, pues como palmeros o digamos acólitos para reafirmar liderazgos contrarios a cualquier tradición democrática, donde la prensa lo que tiene que hacer es incordiar y molestar, no ensalzar”.

El ascenso de Mamdani y la rebelión de los pobres

Respecto a la llegada del nuevo alcalde de Nueva York, Rodríguez diagnostica que encarna “la rebelión en curso de los pobres en países ricos”, allí donde los servicios públicos fallan y la vida solo parece viable “para el 1% de multimillonarios”. En su opinión, Mamdani capitaliza el voto de los “trabajadores, la clase media y los autónomos”, rivalizando con los discursos de Trump, quien “ya no puede justificar la economía a costa de los demócratas”.

Final de las certezas y crisis de sistema

En el cierre, Pedro Rodríguez advierte sobre la volatilidad del sistema político estadounidense: “Todo lo que sabíamos o dábamos por sabido de la política de Estados Unidos es mejor tirarlo a una papelera y empezar de nuevo”. Asegura que el “sistema ha funcionado 200 años”, pero sólo “por suerte”, y que hoy las disfunciones y la polarización son la norma: “Ahora llegar a un acuerdo presupuestario no es un éxito, sino la excusa para la batalla política”.