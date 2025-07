Pablo del Villar, bodega Hermanos del Villar: "Hemos tenido una afección muy severa con pérdida total de la cosecha en parte de las parcelas que cultivamos"

La provincia de Valladolid ha sido noticia recientemente por registrar récords de temperatura y sufrir intensas olas de calor. Sin embargo, el pasado viernes, el municipio de Rueda vivió una situación inédita: una tromba de granizo descargó 400 litros por metro cuadrado en apenas 15 minutos, dañando severamente 1.500 hectáreas de cultivo, de las cuales 500 correspondían a viñedos. La bodega Hermanos del Villar, referente en la Denominación de Origen Rueda, ha sido una de las más afectadas.

Daños irreparables en los viñedos

Pablo del Villar confirmó la gravedad de la situación: "Hemos tenido una afección muy severa con pérdida total de la cosecha en parte de las parcelas que cultivamos". A pesar del desastre, el director quiso subrayar que la pérdida es cuantitativa, no cualitativa: "No afecta a la calidad del resto de la uva producida, porque en esta parcela se ha perdido el 100% de la producción, no se va a vendimiar y lo que no nos podemos permitir es hacer una calidad inferior".

El granizo, enemigo imprevisible

El granizo es uno de los mayores temores del viticultor. Del Villar lo explica así: "El problema que tiene el granizo es que es un acontecimiento traumático, que se produce muy rápidamente, con mucha virulencia. Contra eso es muy difícil estar prevenido". Aunque existen sistemas de protección, como las mallas antigranizo empleadas en los Andes, el director reconoce que "en España, como no deja de ser un fenómeno excepcional, la instalación de esas mallas no es algo práctico para nuestra forma de entender la viticultura".

Cambio climático y nuevos retos para el vino de Rueda

El director de Hermanos del Villar advierte que el cambio climático ya se deja sentir en la región: "El vino está ligado a la viña y por tanto a la meteorología. Es obvio que el clima está cambiando". Destaca dos tendencias principales: el aumento de las temperaturas y, sobre todo, el incremento de las precipitaciones en primavera, lo que incrementa el riesgo de tormentas como la sufrida este año.

No todo son malas noticias. Del Villar señala que estas condiciones han permitido en los últimos años "hacer vinos más frescos, más minerales, que es lo que el público nos está demandando en estos momentos".

Cambios en la vendimia y en los gustos del consumidor

El adelanto de la vendimia es una realidad: "La vendimia se ha adelantado respecto a las fechas históricas, tanto por el cambio climático como porque nos interesa vendimiar un poquito antes para poder dar al mercado lo que nos está pidiendo".

El consumo de vino blanco también está en auge. Según Del Villar, "el consumo está virando claramente hacia el vino blanco. El consumidor busca vinos más frescos, con un poquito menos de grado alcohólico, pero sobre todo, que sean aromáticos y fáciles de beber".

El vino blanco, de temporada a todo el año

El director destaca el cambio cultural en torno al vino blanco: "Antes el vino blanco se bebía en verano si hacía calor. Ahora mismo los vinos blancos se beben durante todo el año y los puedes disfrutar prácticamente con cualquier comida. Y lo más importante es que lo disfrutas con amigos y en compañía".