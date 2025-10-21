El negocio de la cocaína y cómo España se ha convertido en un epicentro mundial

España se ha convertido en un epicentro mundial del tráfico de cocaína, un fenómeno del que poco se habla pero que afecta gravemente al país. Mientras en Colombia se han desmantelado laboratorios y se ha incautado gran cantidad de droga, en España la Guardia Civil ha intervenido también grandes cantidades de cocaína en diferentes puntos del territorio.

El pasado 14 de octubre, mientras en Colombia se han desmantelado 72 laboratorios para el procesamiento de droga y se han incautado cerca de 1,7 toneladas de cocaína, en España la Guardia Civil ha intervenido más de 500 kilos de cocaína en Ibiza tras la huida de los ocupantes de una embarcación.

Estos sucesos, aparentemente aislados, han formado parte de un entramado más complejo que ha reflejado cómo España se ha transformado en un punto clave para la llegada, producción y distribución de cocaína en Europa.

Presentación del libro Narcos S.A.

El periodista Rafa Latorre ha entrevistado en La Brújula a los autores del libro Narcos S.A., Andrós Lozano, del diario El Mundo, y Javier Romero, de La Voz de Galicia, quienes han desgranado con detalle este oscuro negocio. Según Lozano, España ya no ha sido solo una puerta de entrada por Galicia; otras regiones, especialmente el sur, se han convertido en epicentros del narcotráfico.

Romero ha descrito cómo Galicia ha pasado a ser un "gueto para el crimen organizado", predominando organizaciones autóctonas que se han renovado pese a las detenciones. Por su parte, Lozano ha señalado el sur, especialmente la ribera del río Guadalquivir y Sanlúcar de Barrameda, como "el punto más caliente de Europa" para el narcotráfico, con embarcaciones que han navegado hasta Sevilla y zonas despobladas que han funcionado como santuario para el crimen organizado.

La conexión internacional y la violencia inherente

Los autores han subrayado que los cárteles latinoamericanos han confiado en clanes locales especializados, que han diversificado y modernizado el negocio para hacerlo más discreto. Lozano ha destacado que este narcotráfico ha sido ahora más eficaz y menos ostentoso, mientras Romero ha advertido sobre la creciente violencia y la utilización de armamento pesado.

Ejemplos estremecedores de torturas y secuestros han demostrado cómo esta actividad criminal ha extrapolado formas violentas que hasta hace poco solo se atribuían a otras latitudes.

Un fenómeno que crece sin freno

El libro también ha abordado cómo la corrupción y la impunidad han sido fundamentales para la expansión del narcotráfico. Según los autores, aunque España no ha afrontado este problema con la seriedad que exige, el narcotráfico ha estado cada vez más arraigado y sofisticado, con consecuencias directas en la sociedad española.

Narcos S.A., publicado por Deusto, ha sido un análisis imprescindible para entender la realidad del narcotráfico en España y sus vínculos globales, desde las rutas de Colombia, Brasil, Ecuador y Venezuela, hasta las redes de distribución en ciudades españolas. Andrós Lozano y Javier Romero han ofrecido una radiografía precisa, apoyada en investigaciones, testimonios y datos judiciales recientes, que han alertado sobre un problema que ha afectado directamente a la seguridad y la vida cotidiana de miles de españoles.

Esta obra conjunta ha concluido que el tráfico de cocaína en España ha evolucionado hacia una industria oculta, donde los grandes capos ya no han alardeado, sino que han controlado un entramado silencioso pero violento que ha exigido la atención urgente de la sociedad y las autoridades para contenerlo.