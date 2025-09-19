Un nanosegundo en el metaverso: : 'Sirat', Robert Redford y Perico Delgado

El programa inicia con un diálogo ameno sobre la llegada del fin de semana y las recientes noticias sobre el Festival de Eurovisión que ha dejado de contar con la candidatura española este año, despertando la atención de los colaboradores.

Debate sobre ciclismo y revalorización de Perico Delgado

Se aborda el mundo del ciclismo, con una mirada crítica y nostálgica a la figura de Perico Delgado, destacando su evolución desde ídolo cuestionado hasta defensor apasionado de la profesión.

Presentación y análisis de la película española "Sirat"

Los colaboradores comentan la película "Sirat", selección de España para competir en los próximos Oscar, que retrata la búsqueda desesperada de un padre por encontrar a su hija en un contexto de fiestas clandestinas en Marruecos. Resaltan su estética cuidada, localizaciones en España y Marruecos, y el aplauso recibido en Cannes.

Influencias y comparaciones cinematográficas

La película se contextualiza dentro del cine apocalíptico y de crueldad, con paralelismos a obras como "La carretera" de Cormac McCarthy o la saga "Mad Max", destacando su tono desesperanzado pero con toques de belleza estética.

Comentarios sobre Robert Redford y "Los hombres del presidente"

El programa rememora la carrera de Robert Redford y su implicación en la película emblemática "Los hombres del presidente", destacando su conexión con temas políticos y periodísticos, y la relación entre la política y el cine narrativo.

Documental sobre Charlie Sheen y reflexiones sobre figuras cinematográficas

Se estrena un documental sobre la vida de Charlie Sheen, donde se aborda su trayectoria, sus problemas con las adicciones y su carrera televisiva, llevando la conversación a una reflexión sobre las caídas y decadencia de figuras públicas en comparación con generaciones anteriores.

Cierre y programación para el fin de semana

El espacio concluye animando a los oyentes a disfrutar de la mejor programación en Onda Cero durante el fin de semana y anuncia la próxima vuelta de La Brújula el lunes.