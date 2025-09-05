Un nanosegundo en el metaverso: Festival de Venecia, el capitán Alatriste y cultura pop

La última edición del programa "Un nanosegundo en el metaverso" en La Brújula de Onda Cero combinó cultura, humor y análisis en una charla distendida para dar la bienvenida al fin de semana. Conducido por Rafa Latorre y acompañado de colaboradores como Karina Sainz Borgo y Pedro Narváez, el espacio destacó el estreno en el Festival de Venecia de la película "El Cautivo" de Amenábar, la presentación de la octava novela de la saga de "El Capitán Alatriste" de Arturo Pérez-Reverte, y se zambulló en debates culturales con un tono irónico y crítico.

El estreno de "El Cautivo" en Venecia

Karina Sainz Borgo conectó desde el Festival de Venecia para contar la expectación generada por la película "El Cautivo", dirigida por Amenábar y basada en la vida de Cervantes durante su cautiverio en Argel. La película, que mezcla ficción y realidad, incluye una propuesta controvertida sobre la orientación sexual de Cervantes, lo que ha suscitado debates entre críticos y expertos literarios. El equipo de La Brújula valoró la obra como un artefacto de ficción con buena factura, aunque con elementos dialécticos que pueden generar controversia.

La saga de "El Capitán Alatriste" continúa

En materia literaria, se presentó la nueva entrega de Pérez-Reverte, la octava novela de la saga "El Capitán Alatriste", destacando la madurez del personaje principal y un regreso a la acción en medio de intrigas y duelos en París. Los tertulianos resaltaron la habilidad del autor para combinar historia, aventura y literatura popular, así como la aportación de ilustraciones que enriquecen la lectura. También se mencionó la importancia del narrador Iñigo Balboa y la inclusión de personajes históricos como Quevedo, añadiendo riqueza y humor a la trama.

Humor, cultura pop y moda playera

El espacio también incluyó momentos de humor con referencias a la estética veraniega, como la invención cómica del calcetín "Pinky" para combinar con chanclas, y reflexiones sobre libros de verano que, aunque voluminosos, ofrecen lecturas profundas y refrescantes a la vez. Se vivió una charla amena sobre la moda estival y las preferencias personales, todo teñido de ironía y buen humor.

Reflexiones y recomendaciones culturales

Finalmente, los participantes hicieron un repaso cultural de las figuras heterodoxas del siglo XX en España, debatieron sobre la influencia de la música de los años 90 y compartieron recomendaciones de series y documentales para verano. "Un nanosegundo en el metaverso" reafirma así su sello de ofrecer una propuesta informativa que combina análisis, crítica y entretenimiento con diversidad de voces y un tono distintivo.

Esta edición prometió un fin de semana cargado de sugerencias culturales y un espacio para la reflexión divertida y profunda sobre la actualidad, la historia y la cultura contemporánea.