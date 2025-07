El monólogo de las ocho: "Un tabú ha caído, Feijóo se ha referido a Sánchez como 'beneficiario a título lucrativo de la prostitución'"

Hay aplausos que cuanto más largos son, más embarazosos… porque suena a muerto.

Y el aplauso con el que todo el grupo socialista ha preludiado la intervención de Pedro Sánchez en el pleno monográfico sobre la corrupción del Gobierno y del PSOE ha sido muy largo. Tanto como el que en su día los diputados socialistas arroparon a José Luis Ábalos y ha sonado muy parecido.

Ya en la tribuna Pedro Sánchez ha querido decir que sonase a confesión. Dice que se pensó dimitir o convocar unas elecciones.

O sea que después de que Santos Cerdán ingresara en prisión hizo lo mismo que cuando un juez imputó a su esposa, sólo que fue más breve y nos ahorró la pringosa carta. Pero la conclusión fue la misma, decidió que tenía que sacrificarse por España manteniéndose como fuera en el poder, a pesar de que no es sólo su núcleo familiar el que estaba imputado. También su círculo político íntimo de estrecha confianza. Los dos secretarios de Organización que nombró desde que reconquistara la secretaría general.

Luego ha presentado toda una serie de medidas contra la corrupción perfectamente olvidables. Lo que sí será recordado de esta sesión parlamentario ha sido la réplica de Alberto Núñez Feijóo, porque ha hecho caer un velo, ha derribado un tabú.

Feijóo responde a las palabras de Sánchez

Feijóo se ha referido a los negocios del suegro de Pedro Sánchez, la saunas y locales donde supuestamente se ejercía tanto la prostitución femenina como masculina. Después del pleno de hoy, lo que era un secreto a voces, un asunto mil veces referido pero siempre a media voz, es ya un tema de conversación pública. Y es natural que haya ocurrido. Tan natural, que hace unos días les decíamos aquí en la Brújula, sin saber quien abriría la veda, que los negocios de Sabiniano serían un tema de conversación.

Una de las decisiones del pasado Comité Federal, anunciada por el propio Pedro Sánchez ante las mujeres de su partido, es que se expulsaría de la formación a aquellos de los que se sepa que han sido clientes de la prostitución. Con más razón merece reproche o incluso tendrían que actuar contra quienes se han lucrado con el negocio de la prostitución y eso es lo que ha señalado hoy Feijóo y por eso, con toda la intención, se ha referido a Sánchez como "beneficiario a título lucrativo de la prostitución". Un tabú ha caído.

Ha sido la intervención más dura, más directa, desde que Feijóo es líder de la oposición. Ha esperado a que Sánchez mencionara al novio de Ayuso y a Marcial Dorado, dos referencias previsibles, y entonces ha lanzado el contraataque contra todo y es mucho de lo que Sánchez tendría que avergonzarse: la carrera académica de su mujer, las saunas y prostíbulos de su suegro, la tesisplagiada, el tito Berni y por supuesto la mancha de corrupción que se extiende por su partido y su Gobierno.

También se ha dirigido a sus socios. Muy en concreto a los del PNV.

En cuanto a los socios, dicen los cronistas y puede que tengan razón que el castigo al que han sometido a Pedro Sánchez ha sido menor del esperado. Puede ser. Pero si esta hubiera sido una cuestión de confianza Pedro Sánchez la habría perdido y basta con hacer un cálculo elemental. Empezando por el PNV, que prescribe tres única soluciones para hacerle la eutanasia a esta legislatura agónica, moribundo y sufriente: o cuestión de confianza o nueva investidura o elecciones.

Respuestas de los socios del Gobierno y de otros partidos

Esto le decía Maribel Vaquero, portavoz de los nacionalistas vascos. Mucho más dura e hiriente ha sido Ione Belarra. Podemos, al contrario que Sumar, no quiere ser cómplice de la corrupción del Gobierno y le dice a Sánchez desde la tribuna que el problema no son ya Cerdán, Ábalos, Koldo, Pasdo de Vera o Herrero, sino él que los ha nombrado.

Claro, al lado de esto el discurso de Yolanda Díaz ha sido de puro entreguismo. Es verdad que ha sido de verbo apasionado y expresión ardorosa, pero lo cierto es que ha atado su suerte dramáticamente al PSOE de Sánchez y por más que se sentará muy simbólicamente en la bancada de su grupo Sumar y no del gobierno, hoy ha parecido una portavoz socialista bis. Una Patxi López, bien es cierto que de oratoria mucho más eficaz y mejor puesta en escena.

Lo mismo vale para Gabriel Rufián, que ha reservado todas sus tópicas invectivas para la oposición y así venía a decir que no causaría problemas al PSOE o a Pedro Sánchez.

Nada, nada… este es el argumentario del PSOE pasado por la turmix de Esquerra. Otra cosa es Junts, que le ha recordado a Sánchez que ellos no son sus socios ni nunca lo fueron. Que ellos se cobran las facturas una a una. Les dan la amnistía, votan la investidura. Les dan las competencias de inmigración votan otra cosa… les dan los pinganillos, votan a Armengol… O sea que de socios nada, si acaso los dueños de la casa de empeños.

No hacía falta escuchar a Miriam Nogueras de Junts para echar las cuentas. No hubiera superado una cuestión de confianza y por eso no la ha convocado. Bueno, un momento, una precisión. Quizás la habría superado pero habría tenido que poner el Estado en liquidación para comprar lo votos que le faltan, lo cual no parece que tampoco le suponga un problema moral.