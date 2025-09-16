El monólogo de las ocho: "Sánchez únicamente ha pretendido robarle a Podemos y a Sumar la bandera antiisraelí"

Tras semanas de bombardeos, las tropas israelíes ya avanzan hacia el centro de la capital de la franja. La ciudad de Gaza, donde a pesar de los avisos del ejército para que evacúen inmeditamente, todavía permanecen cientos de miles de civiles que o bien no saben adonde ir o bien temen que Hamás no les ponga fácil la huida. Otros miles iniciaron hace horas un penoso éxodo de dudoso regreso, arrastrando sus pertenencias o lo que hayan podido rescatar.

El ministro de Defensa, Israel Katz, celebra el ataque: "Gaza arde", ha dejado escrito. Portavoces del ejército aseguran que la operación durará el tiempo que sea necesario y estima que tomará varios meses.

Hoy la Comisión Europea ha adoptado todas aquellas medidas que había aprobado el Europarlamento como castigo a Israel por sus acciones en Gaza, que es la suspensión parcial del acuerdo de asociación en materia comercial con Israel además de las sanciones a los ministros extremistas y a los colonos radicales israelíes.

Le han preguntado a los portavoces de Bruselas si en algo ha cambiado la posición de la Comisión Europea después del informe de una comisión independiente de la ONU acerca de un genocidio en Gaza. Dice: "En cuanto a la determinación del genocidio, nuestra posición no ha cambiado: establecer si se han cometido o no crímenes internacionales, incluido el genocidio, es competencia de los tribunales nacionales, así como de los tribunales e instancias internacionales que puedan tener jurisdicción; la calificación jurídica de un acto de genocidio requiere el establecimiento adecuado de los hechos y una constatación de derecho".

De manera que el Gobierno de España sigue yendo en solitario en Europea en sus acusaciones de genocidio a Israel y sin embargo, ya ven, paradojicamente, es mucho más moroso a la hora de aprobar sus medidas de castigo al Gobierno de Netanyahu.

El cambio de discurso del PSOE y el señalamiento de Podemos

Hace una semana, el pasado lunes, Pedro Sánchez en persona anunció nada menos que en una declaración institucional a la 9 de la mañana, con toda formalidad, un embargo total de armas a Israel. Dos Consejos de Ministros después… el real decreto que lo haría posible no existe… ¿Qué ha ocurrido?

Eso se preguntan sus socios que empiezan a barruntarse que Pedro Sánchez ha vuelto a estafarles y que únicamente ha pretendido robarle a Podemos y a Sumar la bandera antiisraelí que llevan enarbolando desde que todos sus integrantes eran estudiantes en Somosaguas. Porque de lo que nadie puede acusarles es de incoherencia… llevan acusando de genocidio a Israel desde mucho antes del 7 de octubre, de hecho desde siempre.

En cambio Sánchez sí ha cambiado de idea. Porque hace bien poco le decía esto a Ferreras en Al Rojo Vivo.

Hoy en cambio es quien pretende explotar el ardor antiisraelí. Claro, sus socios ya son muchos años de sanchismo y sus socios ya empiezan a sospechar lo mismo que sabe la oposición. Que en realidad Sánchez está utilizando la causa palestina como parapeto de los escándalos judiciales y el sufrimiento de los gazatíes como reclamo electoralista. Esto decía hoy Ione Belarra, de Podemos, sorprendida o no tanto de que el embargo a Israel no haya ido al Consejo de Ministros.

No es solo Podemos. Izquierda Unida pertenece a esta coalición. Tiene una ministra, además una que fíjense si puede presumir de pedigrí antiisraelí frente a Sánchez que el mismísimo 7 de octubre, cuando Israel no había contado aún los cadáveres masacradas de las víctimas de los ataque de Hamás, dijo que los atentados eran parte del derecho de la resistencia del pueblo palestino a la ocupación. Fíjense si Sánchez va a tener que correr si quiere quitarle la bandera antiisraelí a Sira Rego.

Los socios más cercanos, los de la coalición, también sospechan e incluso Antonio Maíllo de Izquierda Unida propone dejar de acudir a los Consejos de Ministros hasta que sobre la mesa este el decreto con medidas de castigo para Israel. Lo decía en Al Rojo Vivo con Ferreras.

El Gobierno niega que el Ministerio de Defensa esté paralizando la tramitación de estas medidas, ni que en la demora influya la desprotección de España en caso de que los sistemas israelíes de defensa dejen de operar. Aducen cuestiones técnicas de una gran complejidad para dilatar la aprobación del texto.

Repercusión de Eurovisión, RTVE e Israel

Lo que sí ha sido fácil es que RTVE renunciara a Eurovisión. Ha bastado con pedírselo a José Pablo López, presidente de la Corporación, y la mayoría oficialista en el Consejo ha hecho el resto.

España siempre había participado en el certamen. Incluso lo ganó dos veces durante el franquismo sin que nadie se lo reprochara.

España no se va a quedar ahí. el Consejo Superior de Deportes llevará la cuestión a los espacios internacionales, tanto deportivos como de la Unión Europea, siguiendo la línea marcada por el presidente del Gobierno: no hacer compatible la normalidad de las competiciones con la continuación de lo que calificó como genocidio.

Hoy por cierto ha estado Josep Borrell en Más de uno de Onda Cerp. El que fuera jefe de la diplomacia europea habla hoy con mucha más dureza de Israel y aboga por el boicot.