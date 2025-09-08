El monólogo de las ocho: "Sánchez ha sido el primer mandatario occidental en hablar de 'genocidio' y 'exterminio' en Gaza"

Es verdad que se prometía otra semana de tortura. Con la mujer de Ábalos contando detalles de su vida en común, con testimonios acerca de la implicación de la pareja Sánchez-Gómez en los negocios de Sabiniano, con la previsible derrota parlamentaria de la reducción de la jornada laboral, la comparecencia en el Senado de la fontanera Leire Díez y quizás el auto de apertura de juicio oral del Fiscal General del Estado.

Hoy al menos Pedro Sánchez ha conseguido dominar la agenda, aunque sea de una forma un tanto previsible, que es mediante la estimulación de su antagonismo favorito y la elevación moral sobre los países de su entorno.

Porque lo más relevante de la declaración institucional de hoy a las 9 de la mañana no es el anuncio de las medidas con las que el gobierno español pretende castigar a Israel. Se resumen en el embargo de armas a Israel por ley y la prohibición de paso de aviones y barcos con material de guerra.

Lo sustancial de la declaración del presidente es que ha utilizado dos palabras que hasta hora ningún mandatario occidental se había atrevido a emplear en referencia a la guerra de Gaza como son: "genocidio" y "exterminio". No hace falta recordar la fuerza simbólico que ambas tienen para el pueblo judío. El genocidio implica la intencionalidad de borrar de la faz de la tierra a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Lo que alega Israel es que combate contra un enemigo no convencional, una milicia entreverada con la población, que oculta sus arsenales en instalaciones civiles, que ha destinado la generosa ayuda internacional a la construcción de un entramado de túneles en los que refugiarse y que, en su enemistad total, pone la vida de cada uno de los gazatíes al servicio primordial de la destrucción de Israel. O sea, que trata de evitar de las bajas civiles y en ningún caso pretende cometer un genocidio.

La imputación de genocidio es una acusación de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia que se ha popularizado en los medios pero que hasta ahora no utilizaba ninguna cancillería europea. Pero Sánchez va un paso más allá, una vez más que el resto de las cancillerías europeas y pretende ser la vanguardia diplomática contra Israel

Reacción de Israel a las palabras de Sánchez

La reacción de Israel ha sido inmediata y contundente. Ha remitido un comunicado firmado por su ministro de Exteriores, Gideon Sa´ar, en el que dicen que Sánchez lidera un gobierno corrupto. De hecho que el Ejecutivo español "lidera una línea hostil antiisraelí, con una retórica salvaje y llena de odio". "El intento de la corrupta administración de Sánchez de distraer la atención de los graves escándalos de corrupción que le salpican mediante un continuo ataque antiisraelí y antisemita es claro", señala.

Y ha decidido prohibir la entrada en el país de dos ministras del Gobierno. Una de ellas es una vicepresidenta, Yolanda Díaz y la otra es Sira Rego, la ministra de infancia que calificó la matanza de Hamás del 7 de octubre como parte del derecho a la resistencia del pueblo palestino.

Y la respuesta de la respuesta en esta escalada diplomática con la que comienza la semana es la llamada a consultas de la embajadora en Israel. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Solomon Pérez.

Hamás, por supuesto, ha celebrado la decisión del gobierno español como una victoria moral. Algo que por cierto, le ha afeado en un duro tweet de Alberto Núñez Feijóo a Sánchez: "Los terroristas de Hamas han aplaudido hoy un atentado y a Sánchez. Una vez más. Esto es una barbaridad de la que que tiene que desmarcarse inmediatamente"

Y todo en un día en que al menos seis personas han sido asesinadas y otras 10 resultaron heridas, entre ellos cinco en estado grave, en un ataque terrorista cuando dos palestinos abrieron fuego contra un autobús lleno de gente. Uno de los asesinado es un español de 25 años que vivía en Israel.

Leire Díez y su trilogía de libros sobre una investigación sin precedentes

Leire Díez dice que no es fontanera aunque militaba en el Partido Socialista, ofrecía acuerdos en nombre de Ferraz y se reunía con Santos Cerdán para reportar los resultados. Leire Díez no es fontanera pero ha ocupado cargos de confianza de generoso sueldo en la administración socialista.

Leire Díez dice que es periodista de investigación. Pero nunca ha publicado una sola línea.

Este brevísimo intercambio con un senador sería un buen resumen de la disparatada comparecencia de Leire Díez en la Cámara Alta. ¿A quién va creer usted, a la lógica más elemental y a las explicaciones de este atrabiliario personaje? Porque además se comporta con unas formas absolutamente tabernarias.

Como preámbulo a esta cita parlamentaria dos periódicos traían hoy dos informaciones relativas a las andanzas dela fontanera. El Mundo ha revelado varias reuniones de Leire Díez con Koldo García cuando ya estaba siendo investigado por en las que le informó de que estaba reuniendo información sensible que comprometiera a altos mandos de la Guardia Civil.

La fontanera sondeó en reiteradas ocasiones a Koldo, ex asesor de José Luis Ábalos, para comprobar qué información disponía de una quincena de miembros de la formación política y le llegó a sugerir varios letrados para que adoptara una nueva estrategia de defensa. Y sobre todo, le pidió que no involucrara a Santos Cerdán. Quiso garantizarse la omertá del buen Koldo.

La otra información es de El País y cuenta que ofreció al exnumero dos de interior con el PP, Francisco Martínez, hoy en serios problemas con la justicia, un trato muy favorable de la Fiscalía si le procuraba información comprometedora de las fuerzas de seguridad y de las cloacas del Estado. Por supuesto siempre en nombre de Ferraz.

Pero hoy Leire Díez, en su desabrida comparecencia senatorial ha dicho que no tenía una relación estrecha con Santos Cerdán, que jamás ha hablado con Sánchez, que está escribiendo dos libros (no uno) y que lo suyo no es una sucia cloaca de extorsión sino el afán de defender el Estado de Derecho.

Será que el secretario de Organización socialista se reúne con todos los militantes que deciden darse de baja, como ocurrió en el caso de Leire Díaz.

La última hora nos lleva a Francia porque ha caído otro primer ministro. François Bayrou se ha sometido a una moción de confianza en el Parlamento en busca de apoyo a su plan de recortes. No ha encontrado tal apoyo y en consecuencia deberá dimitir y pasar a dirigir el Ejecutivo en funciones mientras el presidente de la República, Emmanuel Macron, busca una solución.

Otra solución, porque Bayrou ya fue una solución de compromiso para lograr dominar a una asamblea indomable. Bayrou se irá pero ha dejado un vaticinio oscuro sobre la República. Dice que "el destino de sus ciudadanos está amenazado".