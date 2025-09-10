El monólogo de las ocho: "Sánchez puede compensar a sus socios, pero eso no lo va a hacer para salvarle a la cara de Yolanda Díaz"

Yolanda Díaz ha llegado al pleno consciente de que el naufragio estaba garantizado. El fracaso de la reducción de la jornada laboral confirma tres realidad que, si bien son sabidas, merecen ser destacadas. La primera es la inexistencia de una mayoría parlamentaria que permite llamar a esto legislatura.

Hay un gobierno porque cada semana se reúne el Consejo de Ministros porque a lo que se dedica es al combate contra la oposición, porque no puede desplegar una agenda legislativa en un Congreso de signo ideológico contrario al del ejecutivo. Porque la segunda realidad es que Junts es un partido de la derecha nacionalista catalana que solo pretende explotar la debilidad de Pedro Sánchez mediante la liquidación del Estado.

De vez en cuando, fingen que Junts es una fuerza progresista y dicen: ·"Somos más" pero en cuanto Puigdemont decide humillarlos, vuelve a ser un exponente autóctono catalán de la fachosfera y un representante de la rancia burguesía. La tercera realidad tiene que ver con esto.

Sánchez puede compensar a sus socios con la amnistía, las competencias de inmigración, el cupo, la seguridad social y cualquiera de los bienes del Estado que dilapida para mantenerse en el poder, pero eso no lo va a hacer para salvarle a la cara de Yolanda Díaz, lideresa de una fuerza del todo inoperante, que no puede salir del Gobierno ni ejercer desde dentro ningún tipo de influencia sobre su socio mayoritario. Un fuerza del todo inoperante.

Como hoy Miriam Nogueras vuelve a ser una catalana fachosa, Yolanda Díaz ha querido darle unas lecciones de materialismo histórico.

Ayer, socios parlamentarios, hoy contendientes de la lucha de clases.

Begoña Gómez acude por cuarta vez a los juzgados

Fuera esperaba el ambiente de excepcionalidad y el blindaje de seguridad que suele proteger los paseos de Begoña Gómez por los juzgados. Dentro la pentaimputada esposa del presidente del Gobierno confirmaba cuál sería su estrategia para defenderse de los cargos de malversación por utilizar a personal de la Moncloa para sus negocios privados.

Al fin y al cabo, este es el núcleo de sus problemas de Justicia, la utilización de la sede del ejecutivo como bussiness center, como apabullante centro de negocios donde tratar con patrocinadores para ocuparse de su artificial carrera académica.

Lo que le ha dicho Begoña Gómez al juez Peinado es que su asistente Cristina Álvarez es su amiga. Con lo cual ya sabemos que la contrató y le dio un sueldo público por ser su amiga, porque dice que en calidad de amiga se ocupaba de ayudarle con sus negocios privados y que por eso manejaba su correo monclovita y contactaba con empresas que podían financiar sus actividades.

Era natural que tal y como se presentaba el día de hoy para el gobierno en general y para los inquilinos de la Moncloa en particular, la sesión de control fuera dura (ya todas los son) y girará en torno de la cuestión de la ejemplaridad.

Escalada del conflicto internacional ante el ataque de drones en Polonia

Donald Trump no suele ser enigmático. Generalmente se le entiende bien porque utiliza un lenguaje simple, inglés de mil palabras y muy directo. Hoy en cambio hay mensaje que tanto la OTAN como Rusia están tratando de descrifrar. Ha escrito en su red social: "¿Qué es eso de que Rusia invada el espacio aéreo de Polonia? Allá vamos"

¿Qué significa ese ‘Here we go’? ¿Al fin abandonará la perversión moral que le lleva a confundir al agresor con la víctima?

Polonia ha derribado drones rusos que habían violado su espacio aéreo. El espacio aéreo de un país de la OTAN. Con lo que Polonia, uno de los países a lo que la invasión de Ucrania despertó un mayor pavor, va a invocar el artículo 4 del tratado de la OTAN, ¿Qué dice el artículo 4 de la OTAN?

"Las Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada". Como comprenderá el artículo 4 que ha invocado Polonia es un mero preámbulo de lo verdaderamente disuasorio… y pavoroso, que es el artículo 5 aquel que grosso modo dice que si atacan a uno los atacan a todos.

Cuando uno repasa estos protocolos entiende que no son unos apocalípticos quienes avisan de que nunca desde la caída del telón de acero habíamos estado tan cerca de un conflicto global.