Monólogo de las ocho: "Sánchez se ha dirigido a sus militantes, por si alguno sufre una crisis después de ver los hechos de los apóstoles"

La fachosfera británica es bien ingeniosa. The Times ha bautizado a Pedro Sánchez como don Teflón. No es un personaje de Zipi y Zape. Es algo más hiriente. Don Teflón es como apodaron al mítico mafioso estadounidense John Gotti y lo del teflón venía por el material antiadherente de las sartenes. Por la capacidad de John Gotti para escurrirse siempre de sus escándalos con la justicia.

Parece que The Times se abona a las comparaciones con la mafia y zanja: "El pueblo español merece algo mejor. Mejor gobernanza, mayor rendición de cuentas y la esencial transparencia"

"La fiesta ha terminado para el primer ministro español, cuya reputación parecía impermeable a pesar de los repetidos escándalos", dice.

Sánchez y la comunicación con la militancia

Mientras tanto Pedro Sánchez sigue hablando como secretario general del PSOE y no como presidente de los españoles. A pesar de que Ábalos fue el ministro encargado de la obra pública, el que en consecuencia el que manejaba el mayor presupuesto de todo el Consejo, el que colocó a sus sobrinas en empresas públicas, el que se encontró con Víctor de Aldama en Barajas para recibir a Delcy Rodríguez…

Pero esta carta, Sánchez se ha dirigido a sus militantes, no vaya a ser que alguno sufra una crisis de fe, después de ver los hechos de sus apóstoles.

Estilo frentista y acusaciones a la oposición

El estilo de la carta es frentista y destila el mismo desprecio por el pluralismo, es decir la misma negación de la alternancia que su comparecencia de ayer. Acusa a la oposición de utilizar el informe de la UCO para derribar al Gobierno al precio que sea. De lo que se infiere que es necesario atrincherarse y aguantar sea cual sea el coste.

El estilo se va pareciendo cada vez más al de Leire Díez, porque ya nos barruntábamos que la fontanera de Ferraz no estaba escribiendo un libro de investigación sino más bien un libro de estilo. Es interesante algo que dice Sánchez. Dice: "Que no conociéramos el informe de la UCO antes de su publicación, como quedó públicamente acreditado, habla de la salud democrática de nuestro país". Es una frase de un cinismo extraordinario. ¿Se acuerdan de por qué fue destituido el general Diego Pérez de los Cobos? Sí, por no querer informar al ministro de investigaciones que afectaban al Gobierno.

¿Se acuerdan de que cesó el número dos de Marlaska y lo rodearon de cargos políticos porque le acusaban de no controlar a la Guardia Civil? ¿Se acuerdan de que Leire Díez quería ver muerto al jefe de la unidad de delincuencia de la UCO Antonio Balas? Leire Díaz estaba en un operación para acabar con la UCO y, precisamente porque la memoria es frágil, es tan iluminador volver sobre sus conversaciones con empresarios corruptos hoy, a la luz de lo que conocemos. Todo cobra un nuevo sentido. Porque, ¿de verdad alguien se cree a estas alturas que Leire Díez no estaba trabajando para el PSOE y reportando directamente a Santos Cerdán?

Sánchez se reúne con Junts

Pedro Sánchez se ha reunido hoy con Junts. Ha recibido a Jordi Turull y a Miriam Nogueras en la Moncloa. Y es evidente que esto va a salirle muy caro al Estado y a los españoles, porque la debilidad extrema del Gobierno pone al Estado en almoneda

Los dos de Junts han salido de la Moncloa y lo primero que han hecho es una videoconferencia con Waterloo, con el prófugo Puigdemont. Si en su día envió a Santos Cerdán para negociar con Puigdemont una amnistía, da pavor pensar en lo que estaría dispuesto a conceder en este momento. Por de pronto a Cerdán hay que buscarle un sustituto un negociador a ser posible tan complaciente como Cerdán dispuesto a arrastrarse de tal manera que no le haga ascos a retratarse bajo un póster de exaltación del referéndum del 1 de octubre.

Socios de Gobierno: PNV, Sumar y Compromís

Lo de Junts puede ser lo más doloroso pero no son los únicos socios que hay que complacer. Del PNV no hay que preocuparse. Se conforma con que no le quiten la lehendakaritza que depende de un acuerdo con el PSOE. Si les garantizan el poder en el País Vasco bien pueden aceptar el papel de Felpudo Nacionalista Vasco en Madrid.

Hay un problema con Sumar. Porque Sumar no es un partido. Es una plataforma de 18 partidos y no todos ellos tienen cuota en el Consejo de Ministros.

Cuestión de confianza y presión desde la izquierda

Gerardo Pisarello y no sólo los Comunes, a los que representa, deja abierta la posibilidad de aprobar una petición para la presentación de una cuestión de confianza. La Chunta Aragonesista y Compromís también exigen algo más del PSOE que una petición de perdón y el llanto de ojo seco de Pedro Sánchez.

Debate sobre moción de censura y mayoría parlamentaria

Pues así es como suena el clamor de una cuestión de confianza. Porque no se puede permanecer en la Moncloa cuando has asumido y reconocido que no tienes una mayoría social y no convocas elecciones porque las perderías y que no tienes una mayoría parlamentaria y no presentas una cuestión de confianza porque no sabes si la ganarías.

Y aquí es donde entra la trampa de la moción de censura. desde hace días, Pedro Sánchez plantea al PP el desafío de presentar una moción de censura y a buen seguro que Vox recogería el guante si tuviera los votos necesarios para presentarla. Igual que hiciera en su día Tamames. Pero si ya es una temeridad recoger un consejo de tu adversario, la trampa en este caso es más que evidente: ni siquiera se sabe cuánto se conoce de esta tupida trama, ni a cuantos alcanza.

Alegría y una duda en cuanto a próximas filtraciones

En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría no es capaz de asegurar que saldrán otros nombres como el de Francina Armengol o Ángel Víctor Torres.

Algo de positivo tendrá todo esto y es que el Gobierno ha apurado para presentar hoy en el Consejo de Ministros el informe sobre el apagón, que hace un reparto de culpas un tanto sospechoso. Lo ha presentado la vicepresidenta Aagesen y dice que Red Eléctrica no tenía el pasado 28 de abril "suficiente control de tensión” del sistema.

Pero añade que "Por otra parte, es importante que con la información que tenemos del operador del sistema, los grupos de generación que tenían que haber controlado tensión y que además muchos de ellos estaban retribuidos económicamente para ello, no absorbieron toda la reactiva que se esperaba en un contexto de elevadas tensiones, por lo cual, según el operador, tampoco contribuyeron en ese contexto tan importante a controlar tensión", ha señalado Sara Aagesen.

En castellano que aunque la ley del sector eléctrico dice que la encargada de garantizar el suministro es Red Eléctrica, las malvadas empresas también tienen su culpa. Ahora bien ¿Quién paga las indemnizaciones? Y sobre todo, ¿se ha solicitado ya la dimisión de la presidenta de red Eléctrica Beatriz Corredor?