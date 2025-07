El monólogo de las ocho: "Lo que Pedro Sánchez ha concedido a los independentistas sienta las bases de un modelo confederal"

Esta es una de esas concesiones que se prometió que jamás se harían. La Hacienda propia para Cataluña y prueba de que este es acuerdo entre partidos y no entre gobierno es que la Generalitat de Salvador Illa reconoce que no tiene la capacidad para ejecutar el acuerdo y recaudar y gestionar en el próximo ejercicio todos los impuestos.

Aunque esto suene paradójico, esta es una competencia sobrevenida, porque es un acuerdo del PSOE con Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa. ¿Y qué modelo de financiación cabe esperar si se ha pactado con un partido independentista? Pues como es evidente, uno insolidario.

Se rompe la caja común y Cataluña avanza hacia un modelo de cupo en el que su aportación se negociará según la coyuntura política. Eso es lo que significa la bilateralidad.

Cataluña primero y luego todo lo demás

Es normal que todas las comunidades autónomas que se mantienen en el régimen común acusen el agravio. No necesitaban ni conocer los pormenores porque ya se producía una desigualdad. Se negocia primero con Cataluña y en función de lo acordado se hace encajar al resto.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, en el fondo lo está reconociendo. Primero se reconoce la singularidad de Cataluña y luego ya se negociará todo los demás. Si esto no es un privilegio habrá que redefinir el significado de esta palabra..

En eso está hoy el Gobierno, esforzado en retorcer la semántica. Todos los adjetivos que se le han cosido a este acuerdo para la financiación son contradictorios entre sí. Si es generalizable, no es singular; si es federal, no es singular y desde luego no es progresista.

En Esquerra se felicita, escuchaban ustedes a Isaac Albert, Esquerra ensalza el acuerdo porque fue Esquerra quien lo consiguió y quien obligó al Gobierno a suscribirlo. Claro, lo que critican es que todavía no se desarrolle plenamente.

En cuanto a Junts, tiene que decir que es del todo insuficiente, porque quien lo ha suscrito es Esquerra y porque su labor es decir que los de Esquerra, como siempre pecan de falta de ambición. Este es el juego clásico. Lo decía Antoni Castella haciendo el ejercicio también clásico de economía ficción al que acostumbran los independentistas.

En cualquier caso, aunque todavía no sea posible, porque la Generalitat carece de las estructuras necesarias, hoy se están sentando las bases para que Cataluña tenga una Hacienda propia que recaude todos sus impuestos. La caja común se rompe y con ello una forma de entender la nación como una trama solidaria de sus ciudadanos.

Son los ciudadanos y no los territorios los que pagan impuestos, son los ciudadanos y no los territorios los que son acreedores de unos derechos y por tanto lo que Pedro Sánchez ha concedido a sus socios independentistas sienta las bases de un modelo confederal. Y lo hace sin pasar por una refoma constitucional, que sería lo preceptivo.

Es más… lo hace cuando más débil es su Gobierno. Lo hace precisamente para conjurar su debilidad.

Críticas al acuerdo de financiación con Cataluña

Hoy Emiliano García Page ha señalado esa contradicción flagrante con el programa de un partido con vocación de igualdad o que pregona la igualdad como si la hubiera inventado y que luego transige con un sistema que consagra la más evidente insolidaridad fiscal. Al igual que Miguel Ángel Gallardo en Extremadura

En cuanto a las comunidades del PP, hay llamamientos a la resistencia frente a la imposición de un sistema objetivamente injusto. De hecho, injusto de origen. La presidenta de una contribuyente como es Madrid se ha mostrado hoy soliviantada.

Altercados violentos en Torre Pacheco

A estas horas desde hace tres días, la noche se espera con inquietud en Torre Pacheco. La paliza a un anciano de esta localidad de unos 30.000 habitantes desataba una ola de violencia y una cacería de inmigrantes y de personas. Y enfrentamientos entre vecinos y a algo que ya no tiene tanto que ver con la primigenia indignación por la brutal agresión de esta persona mayor indefensa y que ha llegado a provocar asaltos en negocios que llevan funcionando una década en esta localidad, donde es verdad que hay un porcentaje muy elevado de inmigrantes.

Tanto como que en una democracia no hay una culpa colectivo, no puede haber una estigmatización de origen, ni una criminalización étnica, porque el delito y el crimen pertenece a quien lo comete y no es transferible. No se pueden emprender cacerías al calor de la alarma social.

Y partir de ahí se puede hablar de los problemas de convivencia que se dan en lugares donde hay un gran presión migratoria y una probable guetificación, pero es que ahora ya no estamos de eso, sino de bandas que acuden para atizar precisamente esa alarma social.

Hoy Santiago Abascal ha hecho una de esas condenas de la violencia que viene con tantas subordinadas, que al final uno no sabe muy bien lo que ha condenado.

También le han preguntado hoy a Borja Sémper, portavoz del PP, que ha ofrecido una respuesta bien distinta.