El monólogo de las ocho: "El 'purplewashing' del PSOE"

Es fin de semana de convulsión partitocrática. Los dos grandes partidos, que son lo que en realidad se disputan el Gobierno, revolucionan sus estructuras para enfrentarse a este momento terminal de la legislatura.

Hay una decisión que da la medida de la lógica de Pedro Sánchez. Ha decidido purgar a todos los subordinados directos de Cerdán y lo hace para que prevalezca el que lo nombró, el responsable directo de concederle todo su poder, que es él. Como si en el PSOE hubiera algo parecido a un 'cerdanismo', cuando todo es sanchismo.

La renovación del partido ocurre cuando todavía no se conoce el verdadero alcance de la presunta organización criminal que operaba desde su corazón y en consecuencia quiénes están pringados. Pero vistas las encuestas, y hoy se han despertado con una muy dolorosa en el PSOE, considera que tiene ocuparse de algo más urgente que de los notabilísimos indicios de corrupción y por eso ha iniciado una operación de 'femipostureo', a la manera del ecopostureo de las empresas contaminantes.

El 'purplewashing' del PSOE.

Cambios en la Cúpula del PSOE

Cristina Narbona, presidenta del PSOE ha convivido durante todo este tiempo con un poder orgánico como el que representaban los amigos de Koldo.

Decisiones. El femipostureo de Sánchez conlleva tres decisiones. La primera de ellas ha sido la de nombrarle una sustituta a Santos Cerdán, como si eso consiguiera borrar la ética y la estética que imperó en Ferraz desde que Pedro Sánchez reconquistó la secretaría general a bordo de un Peugeot con Ábalos, Koldo y Cerdán como tripulación.

La secretaria de Organización será de la federación valenciana y se llama Rebeca Torró. Y su poder estará diluido por un triunvirato de adjuntos y adjuntas que compondrán la nueva organicidad sanchista, La portavoz será Montse Minguez, del PSC.

La segunda decisión ha sido la más como decirlo burda. La menos sutil. Ha montado un acto con mujeres que tanto hiede a oportunismo que las mismas feministas del PSOE se lo han reprochado. Como las corridas de toros de Jesulín. El macho alfa con las mujeres del partido para tratar de recuperar el voto femenino, como si todas las mujeres votaran en bloque y con los mismo incentivos.

La tercera decisión la ha anunciado en el acto con el mujerío y es expulsar del partido a todos los militantes o cargos que sean clientes de la prostitución.

Claro Pedro Sánchez se centra en exorcizar el machismo de Ferraz cuando lo que en realidad tiene sustancia penal es la investigación de los presuntos casos de gravísimo corrupción que podrían encerrar un caso palmario de financiación ilegal.

Nueva información del Caso Koldo

De hecho se van conociendo novedades muy comprometedoras para el PSOE, según avanzan las diligencias del caso.

Hoy el empresario José Ruz, vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), ha declarado este viernes ante el juez Leopoldo Puente que pidió hablar con exsecretario de Organización Santos Cerdán para evitar que el PSOE le cerrara la puerta a la concesión de contratos.

Ya ven lo que esto significa… Que era una corrupción perfectamente institucionalizada, tanto que los empresarios sabían que o poniendo dinero para las mordidas o no podían acceder a adjudicaciones públicas.

¿Dónde iba el dinero de las mordidas? Nótese que Cerdán no pertenecía a ninguna administración, él no adjudicaba nada, los partidos no conceden obra pública, lo hacen los gobierno y ¿en nombre de quién ostentaba tanto poder Cerdán como para acudieran a él como si fuera el Padrino los empresarios que quería competir en algún concurso público?

Bueno, El Padrino, Más bien 'Il Consigliere' porque el Padrino no tiene a nadie por encima.

Hoy hay mucho murmullo en el PSOE pero pocas declaraciones a viva voz. De manera que la que se escucha con más claridad es la del crítico. Que es Emiliano García Page y que señala la realidad de que el partido inicia su renovación sin saber exactamente quién está pringado en la trama de Ábalos-Koldo y Cerdán.

Congreso del Partido Popular

Y vamos ahora con la renovación del Partido Popular, que en realidad es una recomposición, digamos que es la adopción de una formación de combate preelectoral, porque Alberto Núñez Feijóo ha puesto en primera línea orgánica de perfiles más agresivos políticamente. Adquiere mucho poder orgánico Miguel Tellado, que será a todos los efectos el encargado de la Organización, el secretario general del Partido.

Todas estas noticias de política orgánica, de partitocracia pura, suelen interesar poco a los oyentes y es normal, porque lo que es relevante es lo que hacen y porque suelen ser nombres que a priori les dicen poco. Ganan peso dos mujeres como Alma Ezcurra y Esther Muñoz. Continúa en la ejecutiva Elías Bendodo y Borja Sémper, que seguirá siendo el portavoz de la formación, el encargado de trasladar las posiciones políticas de la dirección del partido.