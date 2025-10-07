El monólogo de las ocho: "El PSOE en una estrategia suicida al tratar de convencer de que el uso de efectivo es lo normal"

El PSOE se ha embarcado en una estrategia suicida, que es tratar de convencer a los españoles de que el trasiego de efectivo es lo normal.

Miren, el PSOE no solo es el partido que más tiempo ha gobernado España. Es, y esto es más importante, el que goza de mayor poder real. De pura hegemonía. ¿Cómo se mide el poder real en política? Por la capacidad de imponer lo que es normal. Que no tiene por qué ser lo habitual. La conformación de la normalidad es el verdadero poder en política.

Bien. En España no es normal pagar en efectivo, ni acudir a la prostitución ni tampoco tributar en el extranjero. Y no es normal en parte porque el PSOE ha proscrito el efectivo y considera que cualquier transacción en metálico es sospechosa, es un partido abolicionista y señala a cada youtuber que se muda a Andorra para ahorrarse los dinero.

Para el español no es normal tributar en el extranjero, pero te pretenden convencer de que es normal que el hermano de Sánchez tribute en Portugal el sueldo público que le regalan en Badajoz. Ahora les hablamos de la compañía pagada que se llevaba el secretario de Organización del partido abolicionista al parador de Teruel, hay novedades, se conocen hasta los nombres.

Y en cuanto al efectivo. Cualquier transacción en efectivo superior a los mil euros es sospechosa y si no se puede justificar el origen del dinero, puede considerarse un blanqueo de capitales.

Para los españoles el trasiego de efectivo no debe ser normal. Pero para el PSOE, ahora sí.

Y ahora recuerden ustedes que los sobres de la Gürtel, tan bien instalados en la conciencia, nadie los vio y su existencia no fue probada judicialmente. Ahora Pilar Alegría trata de explicar que si los sobres los reparte el PSOE, y hemos visto testimonio gráfico de ello, es normal. Así que en cuanto a las chistorradas de Ferraz, la verdad es que el Gobierno debe de tener mucha confianza en su capacidad de convicción si cree que esto se soluciona diciéndole a los españoles que el trasiego de efectivo no tiene nada de anormal.

El argumentario es pobre. Pero la situación se ha complicado con la intervención de Patxi López, que decidió normalizar tanto el trasiego de efectivo que se inventó que así es como se liquidaban los gastos en el Congreso

Tuvo que rectificar inmediatamente. Porque no. El Congreso realiza una transferencia cuando se le presenta una factura con la que justificar un gasto. El trasiego de efectivo ya solo es normal en la sede del partido socialista, sobre todo cuando no se justifica su origen. Fuera de Ferraz, los propios socialistas lo han convertido en una actividad sospechosa, cuando menos.

Pero también es un partido abolicionista de la prostitución… así que… el problema quizás sea de coherencia sobre todo a la luz de las nuevas revelaciones de las investigaciones de la UCO.

¿Recuerdan lo del Parador de Teruel? Dijeron que todo había sido un bulo. Parece que hay demasiados testigos como para seguir diciendo que era mentira que allí se hubiera montado una fiesta con prostitutas el entonces ministro Ábalos. Testigos. Una curiosidad. Testigos y testículos comparten una misma raíz etimológica.

La UCO prepara un oficio con datos acerca de las chicas de compañía de José Luis Ábalos, porque ha confirmado que Koldo pagó los viajes de terceras personas que acompañaban al ministro, con nombres como Ofelia Stoica, Vanderleia Aparecida de Oliveira y una tal ‘Rozalía'. Con Z.

Por cierto…Entre los lugares para los que el exasesor habría desembolsado dinero para los encuentros del exministro se encuentra Teruel, donde Ábalos se hospedó en un parador en el que diversos testigos situaron una fiesta con prostitutas que siempre ha sido negada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Dos años después del ataque de Hamás a Israel

Fue un día que cambió la historia. Hoy se cumplen dos años. No fue un ataque, fue una invasión. 500 misiles y drones saturaron la tecnología de vigilancia del muro que separa Israel de Gaza. Entre 3mil y 5mil terroristas de Hamas se infiltraron en Israel utilizando camiones, camionetas, motocicletas, excavadoras, lanchas rápidas y parapentes.

Fue una invasión con una clara voluntad genocida. Mataron a todos los que pudieron y si no los hubieran interceptado hubieran seguido matando hasta que no quedase ninguno. Lo grabaron con cámaras de vídeo para mostrarlo orgullosos al mundo, asesinatos de una crueldad inconcebible. Más de 1200 asesinados en lo que es la mayor matanza de judíos desde la segunda guerra mundial. Secuestraron a 251, de los cuales… medio centenar siguen dos años después en manos de Hamas.

Así dio comienzo la guerra en Gaza. Un horror que ha producido devastación y muerte y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de gazatíes sin un lugar a donde ir y un regreso incierto.

Hoy en Israel se conmemora ese día con recogimiento y esperanza, porque en Sharm el Sheik, en Egipto, han comenzado las conversaciones que podría poner fin a la guerra con una primera consecuencia, que sería la liberación de los rehenes que permanecen en las garras de Hamas.

Resumir todas las consecuencias del 7 de octubre es una tarea inabarcable. Recuerden todo lo que ha ocurrido. Desde la explosión de los móviles de Hizballah, hasta el asesinato selectivo del primer ministro hutí, la eliminación en Doha de parte de la dirigencia de Hamas, la muerte de Ismail Haniyah, bombardeos israelís a Irán, bombardeos iraníes a Israel, bombardeos estadounidenses a Irán… Y finalmente lo más inesperado. Un plan de paz vaporoso e inconcreto que sin embargo ha conseguido el acuerdo de Rusia, China, los países árabes, la Unión Europea e Israel, y la aceptación de Hamás.

Eso es lo que hoy se negocia en Sharm el Sheik, en el momento en el que una paz frágil y quebradiza, pero una paz, es posible después de dos años de muerte y dolor.