El monólogo de las ocho: "Ya podemos afirmar que el dinero entraba en Ferraz en bolsas y salía en sobres"

El esfuerzo que está haciendo el PSOE para restarle importancia al trasiego de dinero en efectivo en su sede es verdaderamente encomiable. Pero basta con que José Luis Ábalos abra la boca para que lo eche todo por tierra. Porque Ábalos ha decidido que va a adoptar una estrategia cómica de defensa. Pero esto no lo digo en lenguaje figurado. Cómica. De hecho ni siquiera él puede evitar reirse. Escuchen, escuchen cómo lo explica en la Televisión oficial.

O sea, que se inventaron una jerga del hampa… es lo que hacen los hampones para despistar a la policía… inventarse una jerga. Pero la Policía, en este caso la Guardia Civil, que no es idiota ha hecho hasta el cambio de divisa: Chistorra, 500 euros. Lechugas, 100 euros. Y folios, un variadito.

Bueno, pues Ábalos pretende hacer creer que todo es literal y que cuando hablan de chistorras, hablan de chistorras.

El juez ha podido leer el nuevo informe de la UCO y parece que no le convence la explicación ni de Ábalos ni del PSOE. Leopoldo Puente apunta en su resolución a que este nuevo informe "viene a profundizar en los indicios de criminalidad" y, en concreto, en el hecho de que recibieran "indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen”.

Lo que les decíamos el día en que conocimos el informe: si el dinero salía en efectivo es porque entraba en efectivo y por eso hoy es inevitable recordar que hubo empresarios como Carmen Pano que declararon ante el juez que habían entregado bolsas de dinero en Ferraz.

Y si esto es así, y cuesta creer que un testigo cometa perjurio para inculparse de un delito, ya podemos afirmar que el dinero entraba en bolsas y salía en sobres.

Ábalos y Koldo, la inseparable pareja, ya están citados a declara el 15 y el 16 de octubre… porque después de leer el informe de la UCO el juez ve indicios de que ambos tuvieron una fuente irregular de ingresos en metálico.

Y hombre, tal y como ha comprobado la Guardia Civil, esa fuente manaba sin interrupción, porque Ábalos no sacó ni un euro de sus cuentas entre 2018 y 2023. Ni un euro.

Las novedades del caso de Begoña Gómez

A ver lo que le dicen al juez… No sé… porque no es lo mismo irte al infotaiment de la tele oficial a echarte unas risas con las chistorras, que ir con los chistes ante un juez. Yo creo que no es recomendable que parezca que le estás tomando el pelo al juez o que lo tratas como si fuera idiota. De manera que es probable que explicaciones como que la impresora del ministerio de Transporte tragaba mucho papel o que el Concurso Navarro de la Chistorra se había trasladado a Ferraz 147.

La que ya no debería preocuparse de agraviar al juez instructor de su causa en Begoña Gómez. Me temo que ya no hay forma de recomponer esa relación después de las acusaciones de prevaricación, los desplantes y, también, claro, algunas extravagancias del magistrado.

Begoña Gómez tampoco ha acudido hoy a la cita con el juez Peinado. La esposa de Pedro Sánchez tampoco ha acudido esta tarde a la nueva citación para informarle de que, si acaba juzgada, lo será por un jurado popular por todos los delitos por lo que está investigada. Y no son pocos, está investigada por cinco delitos, un repóker de imputaciones que si no lo impide una instancia superior será resuelta por un tribunal popular.

Hay dos decisiones… una de la defensa de Begoña Gómez y otra del juez… que merecen ser comentadas. La defensa de Begoña Gómez pide que La Moncloa informe sobre los asistentes de las esposas de los expresidentes del Gobierno. El abogado de la mujer de Pedro Sánchez solicita al juez que requiera una relación con "los puestos ocupados y las funciones" que desempeñaron esos ayudantes.

A ver si así encuentran algún caso similar al de Cristina Álvarez. Es arriesgado… porque ninguna mujer de presidente alguno se dedica a gestionar sus negocios privadas con patrocinadores en la sede del ejecutivo, como si la Moncloa fuera una bussiness center.

Hay otra decisión del juez que puede tener su incidencia en la causa. El juez Juan Carlos Peinado ha ofrecido a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) personarse como parte perjudicada en la causa principal contra Begoña Gómez, en la que se investiga si la esposa del presidente del Gobierno intentó apropiarse del software que se estaba elaborando para la cátedra extraordinaria que dirigía.

La Complutense había solicitado al juez anteriormente personarse como acusación particular, pero el magistrado lo había rechazado. Pidió entonces ejercer como posible perjudicada, sin llegar a ejercer la acusación, pero el instructor tampoco lo autorizó. Ahora sí.

Ante todos estos escándalos, desde el Partido Popular señalan directamente a Pedro Sánchez. Sin el cual, según Cuca Gamarra, nada sería posible

Debacle política en Francia

Lo de Francia es un catástrofe sin paliativos. Sin paliativos y sin una solución por el momento. Les cuento muy rápido y ahora les digo lo que ha ocurrido. Sebastián Lecornu vino a sustituir como primer ministro al malogrado François Bayrou. 27 días después ha presentado su dimisión. ¿Por qué? Porque ha presentado su gobierno a una asamblea ingobernable y le ha caído tal chaparrón que ha decidido dimitir. Los conservadores se consideraban infrarrepresentados, la izquierda cree que la configuración traicionaba el mandato de las urnas… en fin, ingobernable.

Y ahora Emmanuele Macron no sabe qué hacer. Y prueba de ello es que ha decidido no hacer nada por ahora. Le ha dado 48 horas a Sebastian LeCornu a presentar un nuevo gobierno después de negociar con los partidos. Así que el miércoles veremos, pero hay una máxima en política que es que si dices que te vas ya te has ido y el buen Sebastián LeCornu ya se ha ido.

La desgracia de Francia es que es cierta esa maldición que profirió Bayrou en su despedida. A él lo derribaron pero la deuda sigue ahí y un Estado elefantiásico que quien se atreve a reformar termina siendo un cadáver político. Y no queda otra… no queda otra…

La prima de riesgo francesa escala a máximos del año tras la dimisión del primer ministro.