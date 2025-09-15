El monólogo de las ocho: "Pedro Sánchez ha encontrado en Oriente Próximo el aliviadero para sus angustias políticas y judiciales"

Este es el gran tema, ¿no? Pedro Sánchez ha encontrado en Oriente Próximo el aliviadero para sus angustias políticas y judiciales.

¿Esto va a ayudar en algo a frenar la guerra y a paliar el sufrimiento de los palestinos? No, pero Sánchez sí cree que a él le ayuda. Así que hoy ha querido ir más allá de la Vuelta y, después de haber celebrado el éxito del boicot del certamen, ha pedido la exclusión de todos los deportistas israelíes de las competiciones deportivas.

Y algo más. Mañana el presidente de RTVE llevará al Consejo de Administración la renuncia de España a participar en Eurovisión si no se excluye a Israel del certamen. Esto lo llevará José Pablo González, que en realidad es como un secretario de Estado, al Consejo donde la mayoría aplastante del PSOE y sus socios hará el resto.

En esta carrera por eliminar cualquier vestigio hebreo ya hay quien está señalando al Atlético de Madrid, que tiene un accionista israelí muy importante. Quantum Pacific ¿También celebrarán un boicot del Atleti? ¿Por una liga judenrein? ¿Se autodescartará la selección española del Mundial si no es judenrein? ¿O es que el fútbol es demasiado importante? Si eso ocurre, que ve a saber, sería muy divertido ver cómo se juega la Supercopa se juega luego en Arabia Saudí.

La siguiente cuestión es si el veto a los deportistas israelíes incluye a árabes israelíes, cristianos maronitas israelíes o sólo a los judíos?

Lo digo por conocer hasta donde mancha la culpa colectiva por las acciones del gobierno de Netanyahu.

El Gobierno ahora promueve la exclusión de los israelíes de Eurovisión y las competiciones deportivas, pero es que venimos de algo aún más insólito, que es festejar el boicot de una competición donde participaba con todas las de ley.

Creo que nunca antes en la historia, un gobierno había celebrado que se abriera una brecha de seguridad en un dispositivo policial y que un acontecimiento de relevancia mundial que su país acoge tuviera que ser que cancelado. Claro que el grado de desesperación de Pedro Sánchez por encontrar algo que le ayude a salir de su situación agónica nos ha abonado a lo insólito.

Lo normal cuando España demuestra al mundo que no puede garantizar la seguridad de los eventos que acoge es que haya un desfile de cargos dimitiendo. Lo que ha ocurrido tras la Vuelta es justo lo contrario. Ha habido desfile, sí, pero para ver quién celebraba con más entusiasmo el éxito de la algarada.

Desde el delegado del Gobierno pasando por el ministro del Interior y hasta llegar al presidente del Gobierno que ha encontrado la bandera tras la que protegerse de los escándalos que le asedian. Todos han jaleado a los boicoteadores de la Vuelta y de paso han usurpado el nombre del pueblo de Madrid, donde su opción política tiene una representación casi marginal.

Desde luego el balance de 22 policías heridos por 0 manifestantes, le dan la razón a los sindicatos policiales, cuando denuncian que el Gobierno les impidió actuar. Y cuando piden por ello la dimisión de Francisco Martín, delegado del Gobierno.

Sánchez hace una acusación que la Comisión Europa no ha hecho

A Pedro Sánchez ya solo le queda llamar a la intifada pero si hace falta elevar un poco más el tono. Pedro Sánchez tomó una decisión política cuando decidió señalar a Israel por genocidio. Y es una decisión política porque ningún otro gobierno europeo ni la propia Comisión Europea ha querido hacer esa acusación.

Sánchez podría haber denunciado una masacre en Gaza que está provocando un número insoportable de víctimas civiles, el desplazamiento forzoso de ciento de miles de personas y un desprecio criminal por las vidas de los inocentes en sus operaciones, que es lo que denuncian tantas naciones democráticas. Pero decidió que iba a acusar a Israel de un exterminio planificado, deliberado y total del pueblo palestino. Eso es un genocidio.

Lo normal si de verdad te crees esa acusación, no es imponer siquiera unas sanciones. Es romper relaciones. A menos que la acusación sea un gesto oportunista para presentarte como la vanguardia propalestina.

Si distinguimos la libertad de expresión del boicot. Si no hay un derecho al boicot, es porque todos consideramos que tan urgentes nuestras razones como para que el mundo se pare a entenderlas.

¿Qué es más importante, una vuelta ciclista a España o lo de Gaza? El argumento vale para todo. Cualquier vida humana es más importante que cualquier otra cosa. Ya sea la Champions, Eurovision o un Consejo de Ministros. Por ejemplo, si mañana un grupo de manifestantes consigue hacer una brecha de seguridad e irrumpir el Consejo de Ministros para que el Gobierno rompa sus relaciones con Israel… ¿Lo celebrará?

¿O esto solo vale para la Vuelta? Iba a decir que si mañana cortan con una cizalla los cables e interrumpen la emisión de TVE… pero es que estamos a unos minutos, ya lo verán ustedes de que Televisión Española anuncie que se apea de Eurovisión hasta que se confirme la exclusión de Israel.

Hoy Pedro Sánchez ha reunido a sus parlamentarios en el Congreso de los Diputados y de sus palabras se deduce bien cuál es el plan. En la investidura fue el muro y ahora el ariete. Ya ha señalado a jueces, empresario o periodistas, ahora también pasa a la ofensiva con quienes se resistan a ocupar el lado correcto de la historia.

Está muy bien hoy una crónica de Luis Miguel Fuentes en El Independiente. Dice: "La Vuelta, simplemente, ha terminado asimilando y trasladando lo que es España ahora, ese caos que deviene en parálisis y que encima se celebra como éxito ideológico".

Es un buen resumen, de la Vuelta como laboratorio del caos y anticipo de lo que viene, que es la advertencia de la movilización de las causas justas. En esto en realidad el gran precursor es Podemos, que hoy, un tanto enfadados sus dirigentes porque les intentan robar la bandera, dicen que en realidad Sánchez es un cómplice del genocidio porque aún no se ha atrevido a romper relaciones con Israel.

Siempre hay alguien que quieres ir más allá, y que terminará señalándote a ti. Esta es una lección primordial para quienes promueven algún tipo de violencia política. Como un boicot.

Alguien que debe de sentirse hoy muy henchida de razón dentro del Gobierno es Yolanda Díaz, que ya en su día se manifestó tras la pancarta de la tierra al mar, palestina vencerá. O sea que ya ella abogó por el boicot más radical que es promover la desaparición del Estado de Israel. Hoy también ha querido recordar que ella ya estaba ahí cuando Sánchez ha llegado.

En cuanto a Alberto Núñez Feijóo ha denunciado que Pedro Sánchez ha convertido este país en una anormalidad.

Dos de la administraciones afectadas por el boicot de ayer se han expresado hoy airadas por la falta de lealtad del Gobierno central, que ha perjudicado a su juicio, muy conscientemente a Madrid. Haciendo ver una vez más que nada de esto va con el Gobierno central, como si el Consejo de Ministros fuera una asamblea de activistas.

Son la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, Martínez Almeida.