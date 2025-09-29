El monólogo de las ocho: "Parece que no son las locuras de Peinado, ni una colección de bulos de la fachosfera contra Begoña Gómez"

Vamos a conectar con la Comunidad Valenciana, porque la extormenta ha ido perdiendo fuerza en Aragón y Cataluña y ahora toda la preocupación se centra en esta comunidad levantina que tiene recentísima la memoria de la DANA de hace 11 meses. Algo sí se ha aprendido desde entonces y la gestión ha sido mucho más diligente.

Los mensajes de alerta fueron enviados a tiempo y con la información precisa para que los vecinos se pusieras a salvo.La Universitat Politècnica de València (UPV) ha prolongado al martes su decisión de suspender las clases físicas en sus campus de Vera, en València, y en Gandia. Les Corts ha anunciado que suspende la actividad parlamentaria para mañana martes por las lluvias.

La asesora de Begoña Gómez vinculada con funciones lejos de su cargo

Pues parecen que no son las locuras de Peinado, ni colección de bulos fabricada por la fachosfera. La Guardia Civil ha reunido material suficiente como para concluir que Begoña Gómez había montado un centro de negocios en la Moncloa y que su amiga Cristina Álvarez le servía de administrativa con cargo al erario público.

¿Se acuerdan de que el juez había solicitado todos los correos entre la asesora de la Moncloa y el vicerrector de la Complutense? Esos correos acreditan que Cristina Álvarez se encargaba de forma constante de los negocios privados de Begoña Gómez. La contrató la Moncloa y trabaja para la carrera académica de Begoña Gómez en búsqueda de fondos, listado de proveedores, adendas de los convenios suscritos con empresas del Ibex 35.

No es ya que una trabajadora de la Moncloa se dedique a negocios privados de la inquilina del Palacio, es que cómo se puede desde la sede del Poder Ejecutivo estar tratando con patrocinadores y solicitando dinero a empresas.

40 mil euros a Google. La asistente de la mujer del presidente del Gobierno dictó al vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid el texto para solicitar la colaboración de la tecnológica con la cátedra extraordinaria. Y lo hizo solo 10 días después de que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, participó en un acto de la Fundación Pablo Iglesias junto a Miguel Escassi, director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España y Portugal.

Ya ven que estas no son afirmaciones de un juez con manía persecutoria sino de la Guardia Civil. Y ahora escuche lo que dice la Intervención General del Estado. Ha enviado un informe de 303 páginas a la Fiscalía Europea en el que aprecia decenas de irregularidades en las adjudicaciones de Red.es a Barrabés que apoyó la mujer de Pedro Sánchez.

Estamos hablando de un organismo del Gobierno, o sea de Hacienda, que considera que red.es sí se tomó en serio las cartas de recomendación de Begoña Gómez y sí tuvieron una incidencia en las adjudicaciones que se llevó el empresario Barrabés.

Claro, hoy ha salido Alma Ezcurra del PP a preguntarse si esto el gobierno también lo considera parte del lawfare.

Lawfare y las polémicas en torno al PSOE

Dos precisiones respecto de este informe. Los dos expedientes revisados -uno de ellos con dos lotes recaídos en Innova Next- fueron adjudicados por un total de 8,4 millones por parte de Red.es, la entidad Pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital destinada a impulsar la transformación digital de la economía.

El informe fue encargado por la Fiscalía Europea, competente sobre esos contratos concretos porque incluían fondos de la UE. Ahora se han remitido a la causa que instruye en paralelo el juez Juan Carlos Peinado

El otro frente de la presunta corrupción se encuentra hoy en el Senado, donde comparece María Chivite después de que este fin de semana tuviéramos alguna noticia muy comprometedora sobre los túneles de Belate. Esa concesión a Serviabar que no dejará de perseguir a su Gobierno.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha desvelado este lunes durante su comparecencia en el Senado que pidió al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que le acompañara en calidad de diputado socialista por Navarra a algunas reuniones en ministerios para lograr inversiones del Gobierno para las obras de la carretera N-121 A, si bien ha transmitido que no habló con él, en concreto, sobre la licitación del túnel de Belate.

Reunión entre Netanyahu y Trump

la noticia está en la Casa Blanca, donde durante todo el día se ha estado cultivando la esperanza de un alto el fuego en Gaza. Reunión de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, para discutir el plan más reciente de la administración estadounidense para una paz en la región. No el de convertir Gaza en un resort de vacaciones.

Sino aquel que habla de un mandato del Consejo de Seguridad con un papel muy destacado de Tony Blair, para el restablecimiento de un Gobierno autonómo en los territorios palestinos.

El problema para Netanyahu es que los socios radicales de su gobierno de coalición amenazan con romper, porque sus pretensiones no son de paz sino para el control absoluto de Gaza y de lo que consideran Judea y Samaria, o sea Cisjordania, o sea todo Palestina.