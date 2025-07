El monólogo de las ocho: "La paciencia que el español ha demostrado en esta temporada caótica de apagones y caos ferroviario es bíblica"

La paciencia que el español ha demostrado en esta temporada caótica de apagones y caos ferroviario es bíblica. Soporta los infortunios con paciencia jobiana. Pero el Gobierno está arriesgando un poco al testar los límites, porque una cosa es soportar la incompetencia y otra es que esa incompetencia se acompañe de sarcasmo.

Les cuento. Ha quedado restablecido el tráfico ferroviario de la línea Madrid-Andalucía. Después de que 27 trenes quedaran afectados, detenidos durante horas , que 15mil sufrieran las incidencias de una u otra manera y de que uno de los convoyes quedara varado durante 10 horas si recibir la debida asistencia. 10 horas.

Los responsables de Transportes dicen que no hay un incremento de incidencias, que lo ocurre es que hay una percepción social. Es curioso lo que ocurre hoy en España, que es que la gente que debe de ser idiota, se cree que tiene menos dinero del que tiene y que todo funciona peor de lo que parece.

Hay una percepción social equivocada. Debe de ser también cosa de la fachosfera. Lo cierto es que todavía seguimos esperando las conclusiones de la investigación del sabotaje de grupos organizados de extrema derecha que Transportes denunció cuando unos quincalleros robaron cable de cobre. Tan diligentes para denunciar un sabotaje y tan morosos para presentarnos a los saboteadores.

Pero es que en un día como el Consejo de Ministros perfectamente estéril pero muy ofensiva para prohibir, atención, prohíbe la publicidad de los combustibles fósiles, de los vuelos cortos siempre que haya otra alternativa más sostenible y también de los vehículos propulsados exclusivamente por combustibles fósiles. Es perfectamente estéril, porque no se va a a aprobar una ley más en esta legislatura y es ofensiva porque añade sarcasmo a la incompetencia.

¿No sería más aseadito para el planeta que los trenes funcionaran? ¿A qué se refieren con una alternativa sostenible? ¿Un tren asándose al sol como si fuera una 'air fryer' en la estepa castellana? No, mejor tratar al ciudadano como si fuera un párvulo mediante un ejercicio sublime de intervencionismo.

Vamos a protegeros, niños, no vayáis a comprar un coche diésel engañados por el capitalismo. Que veis Mad Max y os vais corriendo al concesionario.

Negación ante la relevancia de Santos Cerdán

Tras el Consejo de Ministros comparecía el ministro Bustinduy y como es habitual la ministra portavoz Pilar Alegría. Le han preguntado por su compañero Santos Cerdán y niega que sea el arquitecto de los gobiernos de progreso. Qué injusticia histórica con el buen Cerdán.

No, como suele, la ministra portavoz incurre en inexactitudes. Nadie votó por una ley de amnistía que no sólo no figuraba en el programa del Partido Socialista sino que se prometió que jamás se plantearía. De manera que sí, Santos Cerdán se reclama justamente como el arquitecto de los acuerdos de investidura porque fue necesario su abnegada misión en Ginebra, su negociación en un clima de confianza, su buena disposición a ser humillado por Puigdemont, aunque por supuesto fue imprescindible una circunstancia definitiva: que es la falta de escrúpulo de Pedro Sánchez para aceptar lo que dijo que jamás aprobaría.

Una amnistía atentatoria contra el Estado de Derecho y el principio de igualdad de los españoles ante la ley.

Primera noche de Cerdán en prisión

Santos Cerdán ha pasado su primera noche en Soto del Real y sí es verdad que la cárcel es una experiencia transformadora porque ya hablan de él como si fuera Leyre Díez. Un militante de base. Nada menos que el secretario de Organización hasta hace 19 días. Sucesor a su vez de otro secretario de Organización que también ha dejado una huella imborrable, José Luis Ábalos.

Con la misma contundencia con la que negaban que existiera una informe sobre la presunta corrupción de Cerdán, ahora niegan que haya podido producirse una financiación ilegal del PSOE.

Y Pilar Alegría ha pedido perdón por haberle otorgado a Santos Cerdán la confianza que no merecía

Ábalos y la revelación de Pedro Sánchez

Esto nos suena, porque algo similar dirían de José Luis Ábalos. Que ocupó antes de Cerdán la secretaría de Organización y además, también el ministerio de Transportes. El de mayor presupuesto del gabinete.

Bueno, en realidad con Ábalos fueron bastante más complacientes. Al fin y al cabo no resolvieron su expediente de expulsión del PSOE hasta que fue inevitable e incluso le ofrecieron unas tertulias y un puestito de lobista para tratar de comprar su voluntad. Esto Ábalos lo tiene grabado y ahora además ha revelado en OkDiario algo muy comprometedor…

En conversación con Okdiario ha asegurado que Pedro Sánchez le reveló personalmente en La Moncloa, el 28 de septiembre de 2023, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba investigando a su ex asesor Koldo García. La reunión, que se prolongó durante más de dos horas, tuvo lugar un día después de que Alberto Núñez Feijóo perdiera su primera votación de investidura en el Congreso de los Diputados.

Este chivatazo que el presidente le dio a su ex ministro de Transportes se produjo, exactamente, cinco meses y una semana antes de que el escándalo saltase a la primera plana mediática con la detención de quien fuera su asesor en el ministerio.

Consultas del PP a socios del Gobierno

Lo que ha hecho Alberto Núñez Feijóo es testar cuáles son las tragaderas de los socios, si son capaces de continuar cómplices con los escándalos de corrupción después de que el arquitecto de los gobiernos de progreso haya entrado en la cárcel. Y parece que aún no se han saciado. A ver, si Pedro Sánchez se atreviera a presentar una cuestión de confianza iba a tener que dilapidar el Estado para superarla y aún así ya veríamos si alguno no flaqueaba.

El problema es que la moción de censura es constructiva y a Feijóo le piden como si fuera Sánchez y él no está dispuesto a someterse a esas servidumbres. Lo que le dice Junts es que se pase por Waterloo para hacerse una fotografía con Carles Puigdemont y eso no va a ocurrir. Recuerden que Pedro Sánchez ya se ha mostrado dispuesto a retratarse con Puigdemont en algún momento y le obsequió con una negociación con su hombre de confianza, el arquitecto de los gobiernos de progreso.

Hoy le han preguntado a Miguel Tellado que tal iban las negociaciones.

El PNV dice que está muy ofendido porque Tellado les llamó aprovechateguis y porque el PP estuvo en contra de la oficialidad del euskera en la UE. Excusas de mal pagador. Porque hoy el Partido Nacionalista Vasco no es que sea cómplice, es que probablemente es rehén. No quiere perder el gobierno vasco pero además Cerdán ha revelado que quien le ayudó a negociar su apoyo fue su amigo Antxon el de Servinabar. Así que el PNV mira venir al tren paralizado como esos conejos que uno se encuentra por la carretera y que se quedan deslumbrados con los faros.

Podemos sigue irredento contra el bipartidismo. Ya no va a apoyar jamás al PSOE pero no va a investir al Feijóo y espera resucitar el espíritu del 15M.

La más divertida es Yolanda Díaz, que coge la puerta y se queda.