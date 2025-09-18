El monólogo de las ocho: "La negligencia de las pulseras para maltratadores provoca impunidad en el Gobierno"

Este es un escándalo que trae algunas resonancias terribles del pasado. En su origen es una primicia de Okdiario que informaba de algo verdaderamente asombroso que había pasado inadvertido en la Memoria de la Fiscalía.

Entre junio y diciembre de 2024, del pasado año, múltiples fallos en las pulseras telemáticas que llevan los maltratadores. La Fiscalía admitía que se había producido "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios".

Esto de por sí es grave, pero es que además ocurre en un país que aún recuerda el sangrante conteo de excarcelaciones y rebajas de pena a violadores por la impericia legislativa del Gobierno.

Y es que además, el caso cada minuto que pasa va adquiriendo corpulencia, se va haciendo más grave. Porque la ministra de Igualdad ha decidido restarle importancia y porque el Fiscal General del Estado se ha embarcado en un operación para salvarle la cara al Gobierno que se contradice por completo con lo que denuncian sus fiscales territoriales.

Cuando hablan de gran cantidad de casos. ¿Qué significa gran cantidad? Lo sobreseimiento provisionales pueden ser subsanados mediante la reapertura del caso pero… ¿Cuántos fallos absolutorios de maltratadores se han producido por el fallo de las pulseras?

Porque el fallo absolutorio implica el archivo de la causa y la cancelación de medidas cautelares, fianzas y embargos.

Otra vez por tanto, la negligencia provoca impunidad.

Reacciones del Gobierno sobre los fallos de las pulseras

La transición de una gran empresa telefónica española a otra derivó en fallos técnicos que afectaron a cerca de 4.500 dispositivos activos.

La Memoria de la Fiscalía es inequívoca respecto de las consecuencia, aunque demasiado vaga e imprecisa respecto de la cantidad de procedimientos que se han visto afectados. Interior asegura que en ningún caso las mujeres amenazadas por los maltratadores habían quedado desprotegidas durante los meses en que se prolongaron los fallos técnicos.

Esto decía Grande Marlaska, que lo primero que ha hecho es sacudirse cualquier responsabilidad. Quien debe dar explicaciones por tanto es Ana Redondo, ministra de Igualdad.

¿Y qué ha hecho Ana Redondo? Restarle importancia.

Pero el Gobierno ha hecho algo más. Ha movilizado a su ministro 23, que se llama Álvaro García Ortiz, y que vuelve a actuar antes como un ministro que como el Fiscal General ¿Porque qué ha hecho el Fiscal General del Estado? Volver a darle la espalda a sus fiscales para salvarle la cara al Gobierno.

Porque en realidad el comunicado de la Fiscalía contradice a su propia memoria anual. La nota oficial de la Fiscalía General del Estado supone un autodesmentido, que se da de bofetadas con las graves denuncias que partían de los propios fiscales territoriales habían recogido en la Memoria institucional. García Ortiz ha optado por minimizar los problemas técnicos, reduciéndolos a "problemas puntuales debidos a la migración de datos que afectaban a procesos penales".

En la Memoria de la Fiscalía se habla de "múltiples fallos" en las pulseras telemáticas de maltratadores y de "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios". Qué quieren decir con gran cantidad. Porque es verdad que los sobreseimientos provisionales pudieron ser subsanadas con la reapertura del caso. Pero las absoluciones no tienen solución.

Hoy el Partido Popular ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, sobre todo después de que Marlaska decidiera sacudirse la responsabilidad. Lo decía la senadora Alicia García Rodríguez

La Fiscalía abre una investigación sobre los crímenes de Gaza

Mientras esto ocurre la Fiscalía se utiliza para las campañas de propaganda del Gobierno. El fiscal general del Estado autoriza abrir una investigación sobre los "crímenes" de Israel en Gaza. El decreto permite a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la apertura de diligencias de investigación, que deberán ser comunicadas a la Corte Internacional de Justicia.

La investigación ha sido solicitada por la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y en ella estarán involucrados el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especializada de Cooperación Internacional para que se determine si los actos llevados a cabo por Israel en la franja de Gaza podrían ser "graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal".

La ley orgánica del poder judicial otorga jurisdicción a los tribunales españoles siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.

¿Tiene constancia Dolores Delgado de que hay alguna víctima española en Gaza? ¿O en esas condiciones? No. No la tienen

Sin embargo, fíjense lo que es la vida… si tiene constancia de dos víctimas española del terrorismo de Hamas. Con su nombre y apellido. Iván Illarramendi y Maya Villalobo. estos dos el 7 de octubre.YaakovPinto, el ciudadano español de 25 años natural de Melilla.