Monólogo de las ocho: "Es mejor esto, antes de que los ciudadanos pudieran elegir otro gobierno.

Ahora que la cloaca ha desbordado y ha anegado Ferraz, Pedro Sánchez ha tomado una decisión. Se ha encaramado al muro que levantó en su investidura y ha anunciado: "Eh, lo siento, pero me quedo". Y ha regresado al búnker.

Ante las evidencias de que su círculo íntimo en el Gobierno y en el partido llevaba diez años robando y celebrando el botín en fiestas con prostitutas, ahora que ya tiene a dos secretarios de Organización o imputado o al borde la imputación, Pedro Sánchez se atrinchera y lo hace planteando exactamente el mismo proyecto de la investidura: un contraproyecto que lo justifica todo, absolutamente todo, en la necesidad de que no gobiernen los otros.

Es decir: en impedir la alternancia. No tiene mayoría, tiene que comprar a precios desorbitados para el Estado cada votación, por nimia que sea, tiene a su hermano procesado, a su mujer investigada, a su fiscal general procesado, todos hemos oído la calaña de los dos secretarios de Organización que él eligió y mantuvo casi diez años al frente del partido pero es mejor esto, antes de que los ciudadanos pudieran elegir otro gobierno.

Una comparecencia tardía

Ha sido una ejecutiva larga, más de cinco horas, y la comparecencia se ha ido retrasando hasta que finalmente Pedro Sánchez ha aparecido en la sala de prensa de Ferrazb. Es necesario resistir para evitar, como sea, que se produzca la alternancia. De manera que lo que ha hecho es atacar a PP y a Vox. Tanto que al final uno se preguntaba si después de conocerse que hombres fuertes de su gobierno y su partido llevaran desde el primer día cobrando comisiones, robando y celebrándolo en fiestas con prostitutas no ha llegado el momento de que dimite Feijoo.

Al menos, Pedro Sánchez ha tenido la delicadeza de compartir con los españoles su repugnancia después de escuchar como Koldo y Ábalos se repartían a las chicas. Carlota y Ariadna ¡las dos, para qué elegir!

Antes esto uno se pregunta oye y ¿de qué hablaban Ábalos, Koldo y Cerdán cuando viajaban con él en el Peugeot? ¿Ponían en el cassette un poco de música clásica y departían sobre si es mejor sinfonista Mahler o Bruckner? Se recorrió España con ellos. Durmió con Ábalos en su piso de Valencia, ese que registró la UCO la semana pasada. ¿No sabía de qué calaña estaban hechos? Oye, una década fingiendo que en realidad eran unos tipos muy refinados es mucho tiempo.

Bien, y ahora que sus dos secretarios de Organización están o imputados o al borde de la imputación, ¿qué va a hacer Sánchez? No crean que no va a hacer nada. Lo primero, permanecer y luego: quiere zanjarlo todo con una auditoria de las cuentas del partido, con una comparecencia el Congreso para debatir con los diputados (qué medida tan excepcional) una comisión de investigación como la que ya está en marcha, la expulsión definitiva de José Luis Ábalos. ¿Sabían que José Luis Ábalos seguía siendo socialista?

Pedro Sánchez ni siquiera ha presentado el nombre del nuevo secretario de Organización. Ha dispuesto un equipo provisional de transición para dirigir el partido hasta el próximo Comité Federal del 5 de julio. Son Cristina Narbona, Montse Mínguez, Borja Cabezón y Ana Fuentes. Y tienen la garantía de su honorabilidad porque los ha elegido Sánchez igual que eligió en su día a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán. De hecho una de las integrantes de ese equipo es una amiga de Cerdán que aparece en los papeles de la UCO. Ana María Fuentes que es la gestora del partido. Y aparece en los papeles porque fue quien llamó al director general de Carreteras para pedirle "el impuesto". Porque Pedro Sánchez miente cuando dice que no hay indicios de financiación ilegal del partido en el informe de la UCO. ¡Casi no hay otra cosa!

Sánchez y una ronda de consultas

Olvidaba otra medida audaz que tomará Pedro Sánchez, que es una ronda de contactos con todos los socios que permitieron su investidura. Esta es la forma de hurtarle al Congreso de los Diputados la presentación de una cuestión de confianza. Porque en este encastillamiento lo que se evidencia es que Sánchez sabe que ha perdido cualquier posibilidad de volver a ser una minoría suficiente de bloqueo, y por eso no acude a las urnas, pero tampoco tiene una mayoría parlamentaria, porque si no presentaría la cuestión de confianza que le permitiría una victoria, un soplo de legitimidad.

No, mejor, va a reunirse con cada uno de los socios en privado, porque eso permitirá el clásico juego indigno de transacciones. Porque todos presentarán sus nuevas facturas y saldrá caro. Bueno, todos menos el PNV, que se conforman con que no les quiten el gobierno vasco y le den a Bildu la lehendakaritza. A riesgo de que parezca el Felpudo Nacionalista Vasco, en lugar del Partido Nacionalista Vasco.

Pero la operación ya le ha salido mal. Porque hay un partido que ha decidido que ni siquiera acudirá a la llamada del Presidente del Gobierno.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, dice que Pedro Sánchez no está legitimado para encabezar un Gobierno progresista en nuestro país. Conviene repetirlo, porque las palabras suenan duras. Pero es que además Pablo Iglesias no ha querido perder la oportunidad de clava un clavo en el ataúd.

Señalamiento a la oposición y moción de censura

Y respecto de un posible moción de censura, el Partido Popular ya ha dicho que no le va a dar esa satisfacción a Sánchez, porque si bien una cuestión de confianza seguramente no prosperaría, tampoco una moción de censura, porque es constructiva y no se basa en derribar a un gobierno. O no sólo, sino que es necesario votar a un nuevo candidato. Lo decía el portavoz Borja Semper.

Y mientras tanto Santos Cerdán ha formalizado su baja como diputado. Lo ha hecho telemáticamente en el registro del Congreso a las 15.09. Una hora antes de que compareciera Pedro Sánchez para decir nada. Después de un fin de semana como aforado, en el que con la garantía de que no se producirían registros en su domicilio ha podido limpiarlo todo de pruebas. Porque ante todo hay que colaborar con la Justicia como demuestra el caso de Miguel Ángel Gallardo, aforado por necesidades de la familia.

Y ahora que hablamos de colaborar con la Justicia. Vamos con las novedades del día, que demuestran que lo de colaborar con la Justicia es solo si no queda otro remedio. Estos son los titulares que no se compadecen con las declaraciones de Pedro Sánchez.

El PSOE ofreció a Ábalos pagar su abogado y un trabajo en una consultora para comprar su silencio. La oferta se la hizo llegar Santos Cerdán como secretario de Organización a través de mensajes de WhatsApp a los que ha tenido acceso 'El Mundo'.

¿Se la hizo sin que lo supiera el secretario general? ¿Es tal cosa posible? ¿Hay algo del PSOE que no ignore el secretario general? ¿Ha sabido encontrar hoy la sede de Ferraz?

La otra noticia es más comprometedora, 'The Objective' cuenta que Víctor de Aldama guarda información sobre pagos millonarios de Venezuela a Zapatero. El comisionista dice tener pruebas irrefutables sobre su vinculación con la petrolera estatal PDVSA.

Vaya, ahora podríamos decir que es un titular de la fachosfera que se hace eco de las bravuconadas de un fantasma pero creo yo que es algo arriesgado a estas altura dada la reciente experiencia.