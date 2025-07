El monólogo de las ocho: "Si Sánchez no ha perdido una cuestión de confianza es porque no la ha convocado"

Los socios del Gobierno ya no tienen ningún reparo en mencionar por todas sus letras la cuestión de confianza. La cita de mañana en el Congreso, pleno extraordinario para hablar de los escándalos de corrupción del Gobierno y del Partido Socialista, va a trasladar la imagen de un presidente exhausto y con un poder que únicamente le sirve como estrategia de bloqueo y de defensa.

Resulta previsible lo que Pedro Sánchez volcará sobre el hemiciclo, no sólo la conocida retahíla sentimental acerca del desgarro que le supone ver a todo su círculo íntimo o en prisión preventiva o imputado o derribado por un escándalo ya sea de corrupción o de acoso. El derroche emotivo irá acompañado de un volquete de medidas contra la corrupción como si la corrupción fuera legal en España y como si hasta hoy robar en política fuera algo inevitable.

Lo interesante será por tanto atender al castigo al que le someterán quienes le invistieron y le mantuvieron en el poder y si después del espectáculo siguen dispuestos a mostrarse cómplices de un presidente exhausto.

Lo de mañana no es una cuestión de confianza porque no habrá una votación, pero la cita servirá para poder afirmar que si Pedro Sánchez no ha perdido todavía una cuestión de confianza es porque no la ha convocado.

Podemos contra el PSOE

Podemos es quien enarbola con más decisión la bandera de la izquierda anticorrupción, ha recuperado la pose de Comité de Salud Pública con el surgió de las cenizas del 15M y a pesar de que Ione Belarra o Pablo Iglesias o Irene Montero convivieron sin mayor reparo con José Luis Ábalos en el Gobierno hoy afirman con toda decisión que el problema es Pedro Sánchez, que es quien nombró a Ábalos a Cerdán y a Paco Salazar hasta que la situación ya fue insoportable.

La fiereza de la denuncia de Podemos deja en evidencia al resto de sus socios pero muy en especial a quien describen como un mero apéndice del PSOE, que es Yolanda Díaz. Mañana la presunta lideresa de Sumar va a hacer otro despliegue performativo, consiste en responder ella misma a Pedro Sánchez, como si fuera parte de la oposición y no del Gobierno.

Es la forma que tiene de mostrarnos a todos que está muy enfadada, tan enfadada, tan enfadadísima, que ha decidido que vuelve a coger la puerta y se queda porque si ella amenazara con romper el Gobierno, Pedro Sánchez no tendría más remedio que convocar la cuestión de confianza.

En Sumar ya se han producido tantas deserciones que es difícil saber quien sigue dentro del grupo y quién está en el grupo mixto, pero Agueda Micó, de Compromís, ya no se cuida de pronunciar con todos sus fonemas la cuestión de confianza.

Santos Cerdán recibirá una indemnización de 20.000

Por cierto que Santos Cerdán ha recibido al menos una buena noticia del Congreso que es que percibirá los 20.000 euros de indemnización que le corresponderían por cese de actividad como diputado.

La cita de mañana no sólo viene precedida de declaraciones sino también de decisiones judiciales que hacen que cualquier explicación que Pedro Sánchez pueda ofrecer sobre el alcance de la corrupción en su Gobierno y en su partido sea necesariamente provisional.

Adif y Pardo Vera

Hoy sabemos que la Audiencia Nacional investiga a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, por cinco delitos: malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.

Y lo sabemos porque así consta en la resolución firmada el pasado 25 de junio por el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, para autorizar el registro de su vivienda en Santiago de Compostela. ¿Por qué ordenó el juez esos registros? Porque considera, en virtud de la investigación de la Guardia Civil que tanto el papel de Isabel Pardo de Vera como el del ex director general de Carreteras Javier Herrero era de todo menos circunstancial.

La Guardia Civil vincula a Pardo de Vera con al menos cuatro adjudicaciones amañadas y resalta el interés de Santos Cerdán por "promocionarla" para conseguir más obras.

[[H3:Comparecencia de Armengol]

Hoy además ha comparecido en la Comisión de Investigación del Senado, Francina Armengol, presidente del Congreso y tercera autoridad del Estado, que ha vuelto a ofrecer una versión de sus relaciones con Aldama que, por decirlo muy amablemente, no se compadece con los hechos.

Hay 'whatsapp' de Francina Armengol con Víctor de Aldama en los que se percibe una familiaridad que hace que esta declaración sea sencillamente increíble. Porque en plena pandemia se dirigió ella a él, no él a ella, ella a él, como presidenta de Baleares para saber si conocía a alguien que le pudiera proporcionar mascarillas de niño y entre emojis muy cariñosos, la verdad es que no se expresaban como dos desconocidos. Claro que ella, como le ha confirmado al senador Maíllo del Partido Popular… no conserva los 'whatsapp' de aquella época.

Huelga decir, porque usted y cualquier lo sabe, que uno puede cambiar de dispositivo y conservar los whatsapp, salvo que quiera borrarlos… aunque francamente ya es bastante sospechosa este furor por hacerse con el ultimísimo modelo de móvil por parte de los miembros de este Gobierno.