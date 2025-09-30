El monólogo de las ocho: "Jorge Pueyo se ha atrevido a señalar que el 'aguantar por aguantar' del Gobierno ya no sirve"

A partir de esta hora ya debería ir remitiendo el temporal que ha mantenido a Ibiza y Formentera en alerta durante todo el día de hoy. Ha sido necesaria la movilización para efectuar una serie de rescate de personas atrapadas por la inundación de los pisos inferiores de sus viviendas. Lluvias torrenciales que ha provocado cuantiosos daños y que han ido amainando desde media tarde hasta esta hora.

Pero para que se hagan una idea del destrozo: El consistorio de Ibiza ha habilitado el recinto ferial para dar cobijo a las personas afectadas por el temporal. Según ha explicado el alcalde Rafael Triguero, la instalación servirá de refugio tanto a quienes carecen de vivienda como a quienes han sufrido daños derivados de las lluvias.

Las posibles elecciones ante la imposibilidad de sacar los Presupuestos

No es que Jorge Pueyo represente en el Congreso a un gran grupo parlamentario. De hecho es el único diputado de la Chunta Aragonesista. Su importancia hoy radica en la libertad de criterio que ha demostrado y en que parece haberse emancipado ya de cualquier compromiso de disciplina con Sumar, la plataforma donde se integró la Chunta para concurrir a las elecciones.

El otro día, sin ir más lejos, votó en contra de la cesión de competencia de inmigración a Cataluña. ¿Existe todavía Sumar? Desde luego si existe lo hace sin Compromís y sin la Chunta en su seno.

Porque hoy Jorge Pueyo se ha atrevido a señalar lo que ningún otro socio se atreve a mentar.

Aguantar por aguantar ya no sirve. Y tiene razón porque si un Gobierno ni siquiera puede presentar un proyecto de Presupuestos, no ya aprobarlo, sino presentarlo, es que ha perdido por completo su razón.

Hoy se cumplía el plazo constitucional para hacerlo, cada día que pase desde el día de hoy hasta que presente unas cuentas a la cámara estará en flagrante incumplimiento de la Constitución. Y esa es la noticia. La naturalidad con la que el Gobierno incumple sus obligaciones constitucionales es la noticia de hoy y debería ser la de mañana y la de pasado… pero el Gobierno mantiene su plena confianza en el hastío, el hartazgo, la rutina y la amnesia social.

Que la noticia no sea noticiosa no implica que no debamos recordarlo, señalarlo y destacarlo, porque lo normal es que hoy los españoles pudieran consultar el proyecto de presupuestos, los socios europeos pudieran evaluar su rigor fiscal, las entidades como la AIREF pudieran fiscalizar las Cuentas y el Congreso pudiera tramitarlas… aunque finalmente no prosperaran y terminaran en el BOE.

Pero el Gobierno ya no siente ningún tipo de atadura y esto inevitablemente va erosionando la vida democrática de un país que se va acostumbrando a la falta de decoro.

Mientras tanto la legislatura es un permanente ejercicio de creatividad para explicar lo inexplicable. Como el hecho de que Begoña Gómez haya convertido el palacio presidencial de la Moncloa en un bussines center en el que ocuparse de sus negocios personales con la inestimable ayuda de una asesora en labores de administrativa pero con sueldo público.

Llegados a este punto, lo que resulta exasperante es la insistencia del Gobierno en atacar al juez Peinado.

¡Si de lo que hoy estamos hablando es de los hechos relatados por dos organismos del Estado, Patxi López ha cargado otra vez contra Peinado pero Peinado hoy no puede ser el asunto. Porque las denuncias de actividades ilicitas como la utilización de una asesora de Moncloa en labores de administrativa de su máster, la gestión de patrocinios privados desde la sede del poder ejecutivo o las cartas de recomendación de empresas de uno de sus patrocinadores las denuncian dos organismos del Estado como son la Intervención General de Hacienda y la Guardia Civil.

El discurso lleno de aristas de Donald Trump

Donald Trump ha pronunciado un discurso muy desconcertante ante su ejército. La verdad es que no se sabe muy bien qué es lo que ha querido comunicar pero hay algún pasaje que ha provocado un cierto estupor porque ha hablado de ciudades estadounidenses como campos de entrenamiento para las fuerzas armadas, como Portland o Chicago.

Ahora bien, ha habido una iniciativa de la administración Trump que ha generado un acuerdo general y es el plan de paz propuesto para Oriente Próximo.

En realidad lo que se le critica al plan no es más que su probabilidad de éxito. Porque incluso los países árabes han abrazado los esfuerzos para el fin de la Guerra en Gaza. Por el momento, Benjamin Netanyahu lo ha aceptado. Y ahora quien se enfrenta a un ultimátum es Hamas.

Que debe asumir en 72 horas la entrega de los rehenes que aun permanecen secuestrados den sus manos y que la milicia terrorista no va a pintar nada en el futuro de la región

Recuerden que este no es el primer ultimatum que Trump le ha planteado a Hamas.

O sea, que las dudas acerca del plan es sobre si es posible… pero parece bastante generalizado el acuerdo acerca de que su éxito parece deseable.

Aquí en España ha obrado el milagro de poner de acuerdo a PSOE y PP y digo PSOE y PP y no Gobierno y oposición porque Sumar es el que discrepa. ¿De qué exactamente? No parece que lo explique muy claramente Yolanda Díaz.