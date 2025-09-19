El monólogo de las ocho: "El fallo en las pulseras habría procurado a maltratadores una injusta impunidad”

El problema es el adverbio que ha utilizado la ministra de Igualdad. Prácticamente. No es lo mismo decir "ninguna persona" que "prácticamente ninguna persona".

El fiasco de las pulseras telemáticas se va tornando cada vez más grotesco. Prácticamente ninguna persona significa alguna persona. De manera que la ministra de Igualdad estaría reconociendo que efectivamente el fallo en el dispositivo de vigilancia le habrá procurado a maltratadores una injusta impunidad porque ante el juez no se ha podido entregar como material probatorio el posicionamiento de estos delincuentes.

La ministra deIgualdad, Ana Redondo, no ha ofrecido una disculpas y su carta de dimisión, que sería lo que procedería; sino que ha cargado contra quienes han denunciado los múltiples fallos de las pulseras de detección de los maltratadores y las indeseables consecuencias que provocaron.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha enviado una carta al Observatorio contra la violencia del Consejo General del Poder Judicial. Y ahí le expone su preocupación por la alarma innecesaria creada sobre los fallos en las pulseras de los maltratadores.

Alarma innecesaria, cuando se supo de lo ocurrido. Porque los fallos denunciados se produjeron entre junio y diciembre de 2024. Y aquí nadie dio la voz la alarma. De lo que informaron los fiscales territoriales y así consta en la Memoria de la Fiscalía es de que los múltiples fallos provocaron gran cantidad de sobreseimientos y fallos absolutorios.

Y eso es lo que corresponde ahora explicar a la ministra de Igualdad, en lugar de cargar contra quien advierte del fiasco. Si el mal funcionamiento ha procurado impunidad a algún maltratador. O más bien, cuántos maltratadores caben bajo ese prácticamente que la Ministra Ana Redondo ha utilizado.

Las víctimas cuentan sus experiencias con los sistemas de seguridad

Luego está el problema de la calidad de los dispositivos. Las propias víctimas denuncian a Onda Cero la mala calidad de los nuevos terminales y los continuos fallos que producen.

Esto lo ratifican los sindicatos policiales. Desde luego si se ha ahorrado un solo euro en la seguridad de las mujeres esto sería absolutamente inadmisible. Porque desde luego para charlas, talleres y todo tipo de zarandajas el ministerio de Igualdad no escatima en gastos.

Estonia acusa a Rusia de sobrevolar su espacio aéreo

Estonia acusa a Rusia de violar su espacio aéreo con tres cazas. Los aviones habrían permanecido 12 minutos en el territorio del país báltico. Si este fuera el primer episodio de este tipo se podría alegar que es un despiste, pero Estonia es el tercer miembro de la OTAN que alerta de este tipo de incursión en pocos días.

Así que los países de la Alianza sospechan de que Putin está haciendo unos ejercicios de intimidación o un test de estrés, para medir cuál es la respuesta del enemigo atlántico.

Precisamente hoy conocíamos cuál será la aportación de España a la misión Centinela Oriental. Al menos los medios que ofrece a sus socios de la OTAN para vigilar los cielos de los aliados más amenazados por las incursiones rusas. España propone desplegar tres cazas, un avión de repostaje y un radar.

España ya ha desplegado cerca de 2500 efectivo en el flanco este y ahora aporta estos medios para la misión Centinela Oriental.

Hoy la Comisión Europea a través de su presidenta Úrsula Von der Leyen avisa de que Putin "está aumentando" sus amenazas a la UE y propone más sanciones a Rusia. Es el decimonoveno paquete de sanciones y contempla la prohibición de importar gas natural licuado y medidas para 118 buques más de la 'flota en la sombra'.

Y, por primera vez, acciones contra las plataformas de criptomonedas.