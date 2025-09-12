El monólogo de las ocho: "El hombre que discute sus ideas libremente a la universidad es fascista y el que lo mata es antifascista"

Esa es la paradoja de nuestro tiempo, una de esas siniestras ironías, un hombre está debatiendo libremente en la Universidad, confrontando sus ideas con sus adversarios. Le disparan en el cuello y las balas del rifle con el que fue asesinado llevan consignas antifascistas.

El fascista sería el que pone el cuello y el antifascista el que pone la bala. El hombre que va a discutir sus ideas libremente a la universidad es el fascista y el que lo mata de un disparo en el cuello es el que se dice antifascista.

Al fin se ha capturado el que casi con todo certeza ha asesinado al activista conservador Charlie Kirk. Es un chico de 22 años, varón blanco con muy buen expediente universitario y absolutamente fanatizado políticamente.

Había compartido sus planes homicidas con sus amigos y familiares, y gracias a estos últimos ha sido capturado.

Lo anunciaba de forma apresurada en la televisión el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Respecto del buen trabajo del FBI… esto está en cuestión, porque andaba dando palos de ciego hasta que la familia del asesino consiguió que se entregara.

Respecto de los mensajes encontrados en los casquillos, son una melopea de antifascismo pop, tipo Bella Ciao, bella ciao y cultura del videojuego y del meme. "Flecha arriba, flecha derecha y tres flechas abajo"… que podría ser una referencia a una secuencia de movimientos en un mando que libera una bomba en el videojuego "Helldivers". También tenía grabadas frases que se usan para trolear a usuarios en comunidades de juegos de rol en línea.

"Lo atrapamos", eso ha declarado el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una conferencia de prensa. Cox indicó que el Sr. Robinson, de 22 años, había sido ingresado en la cárcel del condado de Utah y se creía que actuó solo. Las autoridades policiales afirmaron tener pruebas físicas que vinculaban al Sr. Robinson con el tiroteo, incluyendo mensajes que envió en la aplicación de chat Discord sobre la necesidad de "recuperar un rifle de un punto de entrega".

Lo que ahora se preguntan es cómo alguien de 22 años y sin adiestramiento militar consiguió alcanzar un blanco a 200 metros con tal precisión.

Hoy continúa el duelo por Charlie Kirk que se mezcla con las adversativas de quienes cobardemente justifican el asesinato. Incluso con esa fórmula lamentable del "Desde las antípodas ideológicas…". Esta coquetería de priorizar el repudio de sus ideas sobre la condena de su asesinato, como si el asesinato fuera una mera nota al pie. Luego están los que sugieren sin atrever a afirmar que en realidad se lo había buscado o que fue la víctima de sus propias ideas porque defendía la Segunda Enmienda.

Entre estos no solo están perfiles anónimos, también ilustres comentaristas del mainstream, como este Ignasi Guardans, que desgraciadamente ha decidido darse a conocer de verdad en esta infeliz ocasión. No siempre la ignorancia es mala.

Hoy hay una sensación en Estados Unidos de que algo se ha roto. La historia de Estados Unidos está marcada por asesinatos políticos que a su manera condicionaron su rumbo o conmovieron a su población en un trauma colectivo. Puede que eso haya ocurrido con el asesinato de Charlie Kirk, una persona muy cercana a Donald Trump, a JD Vance y que actuaba como un puente entre el MAGA y las universidades, porque ahí era donde hacía su eficaz proselitismo político, en el lugar más reactivo o más reacio a la derecha americana.

Ya ven que España no ha permanecido ajena a las consecuencias del asesinato de Kirk. Bueno, aquí en asesinatos políticos también tenemos un posgrado. Y de discursos del tipo, se lo merecía o algo habrá hecho.

Hoy Alberto Núñez Feijóo abría el curso político en Andalucía y lo hacía precisamente refiriéndose a quienes justifican o relativizan la violencia política.

Feijóo ha vuelto a la carga contra el Gobierno por los escándalos de corrupción y lo ha hecho con sonoras palabras dirigidas muy específicamente al ministerio de Transportes, que es donde presuntamente anido una organización criminal que logró los favores del ministro y que corrompió también presuntamente a la cúpula del PSOE.

Aldama habla de una bala en recámara

¿Y qué está ocurriendo hoy en el Gobierno? Bueno, el Gobierno no está hoy más pendiente de Feijóo que de tratar de recomponer los pedazos rotos de su relación con Junts. Aquí se lo hemos contado durante toda esta semana, el PSOE y el PSOE es Sánchez reprochan a Yolanda Díaz que haya puesto en peligro su relación con Puigdemont por su obstinación en tramitar la reducción de la jornada laboral.

La soledad de Yolanda Díaz en el Congreso, con la bancada azul desértica, fue una imagen bien buscada. También que Sánchez hiciera el inequívoco gesto de desprecio de irse al cine mientras se votaba el proyecto estrella de Sumar. No querían que llevase al pleno este proyecto porque sabían que no prosperaría y que en el trámite se dañaría la relación con Junts.

Y así fue. Bueno, de hecho fue aún peor de lo que preveían, porque el debate fue amargo y Yolanda Díaz se empleó con Miriam Nogueras como nadie del gobierno le ha hablado a nadie de Junts desde que dependen de sus 7 votos. Y luego, encima, Yolanda Díaz vino aquí con Alsina y habló de la forma chantajista con la que Junts negocia…

Ahora diferente tienen que someterse al humillante ceremonial de la genuflexión ante el prófugo. No se vaya a enfadar porque Yolanda Díaz le ha dicho que es un malvado representante del capital.

La más apresurado es la primera concernida, que es María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Tiene que negociar los Presupuestos… y claro…

También ha acudido raudo a rendir pleitesia para el desagravio el ministro para todo Félix Bolaños.