El monólogo de las ocho: "Ya hemos un sobre con efectivo, y si del PSOE salía dinero en efectivo es que entraba dinero efectivo"

Ya hemos un sobre con efectivo, con dinero contante y sonante, rebosante de billetes para un cargo socialista y con el logo del PSOE. Recuerden cuánto se habló de los sobres de la Gürtel. Y no los habíamos visto.

De los sobres del PSOE que se repartían en Ferraz ya hay testimonios gráficos y están incluidos en un informe de la UCO que apunta a la financiación ilegal del PSOE.

Recuerden esto: si del partido salía dinero en efectivoes que en el partido entraba dinero efectivo. Eso es lo sustancial y no si José Luis Ábalos y Koldo García se lo gastaban en prostitutas, en mariscadas en la Chalana o lo destinaban a la caridad.

Recuerden que lo que más llamó la atención a la mujer de Ábalos de la extraña vida de su marido cuando llegó a ministro era la cantidad de dinero en efectivo que trasegaba su mano derecha, Koldo Eizaguirre.

Cuando llegaba la hora de pagar, aparecía Koldo con el sobre y empezaba a soltar billetes. Y el que guardaba el dinero, siempre según la Guardia Civil, era el hijo de don José Luis. Víctor Ábalos.

El Instituto Armado pone de relieve que se han localizado "mensajes que apuntan a entregas en efectivo a Ábalos por las que no se ha encontrado respaldo documental en la información aportada" por el PSOE al juez instructor Leopoldo Puente.

Asimismo, el atestado recoge que "el análisis de las evidencias digitales ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE -en la calle Ferraz 147".

Si el dinero salía de Ferraz en efectivo es que entraba en efectivo. Así que hoy cobra una total verosimilitud la denuncia de Carmen Pano y de otros empresarios que le aseguraron a Ketty Garat en The Objective que había llevado bolsas de dinero a Ferraz.

Así que, recopilemos los indicios reunidos por la Guardia Civil en este informe de apariencia crucial.

1.La falta de concordancia entre la documentación entregada por el PSOE y los gastos de José Luis Ábalos. Según los agentes, este dato es “especialmente relevante” porque "apunta a una fuente de ingresos no declarados y que no se trataría de un hecho aislado”.

2. Las conversaciones captadas por la Guardia Civil. Mensajes y fotografías intervenidas en los registros han permitido reconstruir un mecanismo de pagos que implica directamente al PSOE en el manejo de dinero B. Los agentes han hallado comunicaciones de las que "se desprende que Koldo parecía reconocer que, por el cargo que desempeñaba, recibía mensualmente uno o dos billetes de 500 euros denominados en lenguaje convenido "txistorra", en referencia a otros presuntos sobresueldos no documentados.

Aquí es donde se ve el origen navarro de la trama. Ni mortadelos, ni talegos, ni pavos, ni machacantes. ¡txistorras!. En el extenso informe, los agentes reproducen un mensaje entre Koldo García y su ex pareja, Patricia Úriz, el 18 de septiembre de 2018.

Ese día, ella le comunicó que "Ya tengo el sobre de Ferraz". A continuación, le preguntó: "Te lo llevo en el coche a Balbina y te lo dejo allí". Por su parte, el ex asesor de Ábalos respondió a su ex mujer, también imputada en la causa: "El sobre de Víctor a mi mesa y el de Ferraz a la mesa del ministro".

3.Los testimonios conocidos hasta la fecha. Numerosos y de los que hasta ahora uno podía dudar de su credibilidad. Pero yano. Porque encajan de una forma tan exacta en el mosaico de pruebas reunidas por la Guardia Civil, que ya no queda más remedio que afirmar que el bulo era decir que eran mentira.

A menos que uno a estas alturas decida creer al que fuera Secretario de Organización del PSOE. Es que José Luis Ábalos, ha decidido jugar la carta del surrealismo.

Por ejemplo, la Guardia Civil dice que Ábalos utilizaba una forma para llamar a los billetes de 500 euros. Folios los llamaba. Bueno pues Ábalos le dice a El Mundo que "Los folios son folios. Yo tenía una impresora muy voluminosa en la casa del Ministerio de Transportes y consumía mucho papel".

¿Cuándo le ha mentido a usted José Luis Ábalos?

Reacciones ante los nuevos documentos de la UCO sobre Ábalos

Con lo dicharachero que estaba Pedro Sánchez en lo que se refiere a la flotilla y hoy ha ocurrido un súbito enmudecimiento en el PSOE. Como primera reacción. lo que aseguran fuentes del partido, fuentes sin nombre, a los periódicos. Por ejemplo, esto que leo en El País:

"En la sede del PSOE, en la calle Ferraz, el texto ha causado tranquilidad porque creen que queda demostrado con claridad que no ha habido ningún tipo de financiación ilegal, una línea roja que habían marcado todos sus socios parlamentarios, y también porque la UCO señala con claridad que toda la información que proporcionó el PSOE sobre los ingresos que le realizó a Ábalos es correcta, no hay descuadres".

A viva voz, hemos oído a Carlos Cuerpo, ministro de Economía.

Ahora que mencionaba El País a los socios y sus líneas rojas. Es de interés recordar estas declaraciones que recientemente hizo Yolanda Díaz en una entrevista con Alsina en Más de Uno.

El Fiscal General ya conoce cuando se sentará en el banquillo

Mientras la Guardia Civil desenreda la madeja que conduce a la financiación ilegal del PSOE, el Fiscal General del Estado camino pasito a pasito, como las muñecas de Famosa, hacia el banquillo de los acusados, para enfrentarse a una vista oral con más de 40 testigos en la que se dirimirá si participó en operación de Estado para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso mediante la filtración de documentación confidencial de su novio.

El comienzo del juicio ya tiene fecha. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado entre el 3 y el 13 de noviembre el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.

Las sesiones, según ha comunicado este viernes la Sala Penal, se celebrarán los días 3,4,5,11,12 y 13 de noviembre, en jornadas de mañana y tarde, que comenzarán a las 10.00.

En la vista declararán 40 testigos, entre otros, el propio González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso; y el jefe de gabinete de esta, Miguel Ángel Rodríguez; el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; la ex alto cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato; y 12 periodistas.