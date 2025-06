El monólogo de las ocho: "Hace 18 días era el secretario de Organización del PSOE, hoy es un preso en prisión preventiva"

Sí, es un buen día para hablar de Santos Cerdán. Pero no como el superhéroe que pintaba Zapatero al calor del mitin, sino del reo Santos Cerdán. Hace 18 días era el secretario de Organización del PSOE, hoy es un preso en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real, donde dormirá esta noche después de que le abrieran una ficha policial en la comisaría de Moratalaz.

El auto del juez Leopoldo Puente es, cómo decirlo, superlativo. Es que emplea esa forma gramatical que indica el grado de una cualidad para describir los indicios de que Santos Cerdán es el líder de una organización criminal. Dice que hay indicios notabilísimos indicios de corrupción, "un conjunto de indicios verdaderamente extraordinario".

Ahora les explicamos lo que el juez aprecia en el auto, porque es muy interesante, profundo y sobre todo preocupante para el PSOE, por dos razones principales: porque el juez dice que no sabe dónde ha ido a parar el dinero obtenido y porque habría otras personas implicadas.

¿Puede resistir en el poder un partido con dos secretarios de organización consecutivos implicados en una descomunal trama de corrupción? Es que la organización criminal operaba presuntamente desde el corazón mismo del partido y del Gobierno.

Y los indicios que han enviado a la cárcel a Santos Cerdán no son sólo unos audios. Hay documentos y material que indica que no fue el poder quien los corrompió sino que llegaron al poder para corromperlo, porque los orígenes de la trama se remontan a antes de que el Peugeot partiera con Sánchez, Abálos, Koldo y Cerdán a la conquista de la militancia.

¿Y qué es lo que ha dicho Santos Cerdán? Pues ha optado por el abogado de los sediciosos del 'procés', Benet Salellas, y ha diseñado una defensa suicida a la independencia. Porque decirle al juez que ha ordenado las diligencias, que eres víctima de una persecución política, es tanto como llamarle prevaricador a la cara. Y ese no suele gustar a los jueces.

Reacciones al ingreso en prisión de Santos Cerdán

El ingreso en la cárcel de Santos Cerdán ha cogido a Pedro Sánchez en Sevilla haciendo de anfitrión de los líderes internacionales que han acudido a la cumbre de la ONU sobre ayuda al desarrollo. ¿Ha pensado asumir alguna responsabilidad por haber ratificado a Santos Cerdán como secretario de Organización en el pasado Congreso? ¿Por haber metido una presunta trama criminal en la sala de mandos del PSOE? No parece.

Déjenme que recupere ahora un extracto muy interesante y muy pertinente de una entrevista que le hizo Jordi Basté en RAC1 a Pedro Sánchez. Esta conversación es de diciembre de 2023. Son incontables los testimonios de socialistas que pusieron su crédito por la inocencia, pulcritud y sinceridad de Santos Cerdán. Hoy causan rubor. Escuchen ustedes a María Jesús Montero hoy diciendo que Santos Cerdán no tiene que nada que ver con el PSOE.

¡Nada que ver con el PSOE! Hasta hace dos semanas era el secretario de Organización y por cierto, cuando fue reelegido para el cargo, hace tan solo unos meses, la vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta del Gobierno deseaba que permaneciera por muchos años en el cargo

Los motivos detrás de su detención

En primer lugar, ¿por qué ingresa en prisión Santos Cerdán? Por dos razones: por riesgo de fuga y porque podría destruir pruebas. ¿Por qué concluye eso el juez de Santos Cerdán y sin embargo dejó en libertad a Ábalos y a Koldo? Porque considera que Cerdán era el gestor de los pagos, le concede una preeminencia en la organización criminal que actuaba en el PSOE.

De manera que Santos Cerdán conocía perfectamente cuáles eran las empresas implicadas en los pagos y si estuviera libre podría maniobrar para hacer desaparecer material relevante para la investigación que sólo él conoce. Así que los indicios no son sólo los audios que el abogado de Santos Cerdán pretende anular de la causa. Hay documentos y entre ellos uno sobre la compra privada de participaciones de Servinabar en 2016. Un 45% de la empresa que luego utilizaría para obtener beneficios económicos mediante concesiones públicas.

Las lagrimas de María Chivite ahora cobran otro sentido. Puede que no fueran de pena sino de miedo, porque su gobierno de Navarra hizo adjudicaciones millonarias a esta empresa. Hoy ha dado una rueda de prensa, algo más serena.

El juez considera que hay otras personas implicadas y eso preocupa al PSOE, aunque no tanto como que señalara que no sabe adónde ha ido a parar el dinero obtenido con las mordidas. Porque si una parte hubiera ido a parar al partido, estaríamos ante un caso palmario de financiación ilegal.

Fíjense qué paradoja. Santos Cerdán le compró los siete votos de Junts a Puigdemont con impunidad y resulta que el que ha terminado en la cárcel es Cerdán. Que por cierto, cuando habla del riesgo de fuga ¡a ver si iba a terminar siendo acogido en la corte de Waterloo!

Esta defensa a la 'indepe' de Cerdán ha provocado la indignación en el PSOE. ¿Por qué? ¿Porque es una forma burda de eludir responder por sus presuntas acciones delictivas? No, no, qué va. Porque desactiva la cantinela del lawfare y la persecución política que utilizan para todos los escándalos que rodean al partido y en particular su secretario general y presidente del Gobierno.

Si el secretario general es un perseguido político, por qué no puede serlo el secretario de Organización.

Miren otro caso de hoy, el de Miguel Ángel Gallardo. La juez del caso del hermanísimo lleva siendo señalada desde que comenzó a hacer su trabajo para aclarar las irregularidades del caso. Era una persecución política. Para arrebatarle el caso el socialista Gallardo adquirió el aforamiento exprés. Fue como el 'chino cudeiro' saltando de cabeza de socialista en cabeza de socialista hasta aterrizar en el escaño. Hoy el TSJ de Extremadura confirma que eso es un fraude de ley, porque solo pretendía dotarse de aforamiento para interferir en la causa del hermanísimo. Persecucion Política.

Posibles repercusiones

El PP ha vuelto a pedir elecciones anticipadas. Ve un salto en el ingreso en prisión de Santos Cerdán y ve al sanchismo camino de la cárcel. Lo decía Cuca Gamarra

¿Pero qué dicen los socios? ¿Pueden hacerse cómplices de esto? Si la investidura de Pedro Sánchez fue negociada por Santos Cerdán. Si es el forjador del acuerdo de la amnistía. Es el origen de este nuevo mandato de Pedro Sánchez.

Está paralizados. No saben muy bien qué decir. El que sí sabe qué decir es Emiliano García Page, que parece ser el único socialista con cargo capaz de hablar de Cerdán como lo que era. Como lo que es.