El monólogo de las ocho: "La habilidad de Sánchez para haber convertido el conflicto de Gaza en el gran asunto de política nacional"

Lo que no se le puede negar a Pedro Sánchez es la habilidad para haber convertido el conflicto de Gaza en el gran asunto de política nacional. Ahora les contamos cómo ha transcurrido la sesión de control de hoy en el Congreso mientras que así como si nada… el PSOE cede a la narrativa sobre la inmigración de Junts o España se entera de que ha alojado como polizón en la Moncloa al hermano del presidente mientras tributaba en Portugal.

Hoy la Comisión Europea ha dado un paso muy comprometido al aprobar una suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel y el Gobierno de Netanyahu ha prometido que tendrá una respuesta. Un nuevo frente de la guerra comercial que recorre el mundo, porque el arancel parece haberse convertido en la represalia diplomática preferida en las relaciones internacionales.

El asunto es enjundioso, porque la Unión Europea es el principal socio comercial de Israel. Hasta ahora recibía un trato preferente que podría quedar en suspenso si una mayoría cualificada de estados europeos así lo prueba. Esto es crucial, porque en Europa no todos tienen una misma relación con Israel ni tienen una misma consideración de la guerra de Gaza.

No hablamos sólo de Hungría, hablamos también de Italia y el caso más destacable es el de Alemania. Ayer mismo el canciller aleman Friedrich Mertz vertió sus lágrimas en la única sinagoga que sobrevivió al nazismo. Hoy en su discurso por debate general del presupuesto federal no dedicó ni un minuto a la situación en Gaza y se ha centrado en alertar de la amenaza que supone Putin para la paz en Europa.

Mañana el canciller alemán estará en España, se reunirá con Pedro Sánchez y ambos comparecerán juntos, lo que permitirá contrastar su visión sobre el conflicto.

El debate sobre Gaza opaca las discusiones del Congreso

En realidad lo que ha hecho Sánchez ha sido a través de una maniobra de extraordinario cinismo, según la cual pretender hacer creer que todo el que no tenga todo el día en la boca la palabra genocidio es un inhumano completamente insensible al sufrimiento de los gazatíes.

Cuando resulta que él mismo rehusó utilizar ese término hasta que lo consideró polítcamente útil y es el único líder europeo que se ha atrevido a imputarle a Israel el más horrendo de los crímenes. Pareciera que es el consenso comunitaria, cuando ahora mismo es una extravagancia.

Claro, a esto ha querido responder Alberto Núñez Feijóo en la que quizás ha sido su sesión de control más oportuna. Después de fijar sin ambiguedades la posición de su partido, le ha recordado a Sánchez todo lo sensible que era al sufrimiento de los saharauis hasta que tuvo que venderlos en una indigna e inexplicada transacción con Marruecos. Y algo más, le ha recordado Feijóo.

El problema es que esto podría resultar una exageración pero la verdad es que no creo que ni el más fanatizado de los sanchistas se atrevería a dudarlo. El Le Pen catalán y Otegi están ahí para atestiguarlo. Por cierto, algo también les une a Bibi y a Pedro, además de los escándalos de corrupción de sus entornos, que es que ambos justifican su sociedad con los radicales y los extremistas en un bien superior, ya sea la estabilidad o evitar como sea la alternancia.

En cualquier caso, la sesión de control no ha sido un monográfico sobre Oriente Próximo. Este ha sido un breve paréntesis. Luego por el hemiciclo han desfilado otros protagonistas de las crónicas de la estabilidad. Como el inquilino fantasma de la Moncloa, el hermano de Sánchez que vivía en palacio mientras tributaba en Portugal el sueldo público que cobraba de la diputación de Badajoz.

Hubo más temas y también se ha mencionado la nueva cesión de Sánchez a Puigdemont.