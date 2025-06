Monólogo de las ocho: "La Guardia Civil entrando en Ferraz es la imagen de un fin de época"

La Guardia Civil entrando en la sede socialista de Ferraz es la imagen de un fin de época. Son como los estertores de muerte de un ciclo político. La legislatura ha dado paso al procedimiento, que es lo que ocurre cuando en la sede de un partido irrumpe la benemérita en busca de pruebas de corrupción.

Dos horas han estado los agentes volcando los correos de Santos Cerdán y recabando material para su investigación de la que se presenta como la mayor trama de corrupción de la democracia. Porque en realidad no se trata de una trama sino tramas, subtrama, causas secretas y todo tipo de derivaciones.

La Guardia Civil se ha personado en Ferraz para clonar el correo de Santos Cerdán y en busca de pruebas de la corrupción socialista. La Guardia Civil se ha personado también en Adif, ha entrado en el ministerio de Transportes y ha entrado en la Dirección General de Carreteras. Porque la investigación aún continúa su curso y a pesar de las decenas de miles de archivos obtenidos en los registros de la casa de Koldo García o José Luis Ábalos, aún hay no ha llegado al fondo de todos los asuntos.

Lo que ya es un hecho es que Pedro Sánchez tiene imputados a los dos secretarios de Organización que nombró desde que recuperó en 2017 la secretaría general del PSOE. El juez ha imputado formalmente a Santos Cerdán y esa es la razón por la que los agentes han volcado su correo. Ahora investigarán sus cuentas en busca de movimientos anómalos o incrementos inexplicables de Patrimonio.

Hoy Santos Cerdán ha regresado al Congreso de los Diputados. Pero sólo lo ha hecho para recoger el finiquito. Cerdán acude al Congreso a solicitar la indemnización de casi 19.000 euros que le corresponde como ex diputado. El régimen de protección social establece que los diputados tienen derecho a una indemnización de una mensualidad por año de mandato y hasta un máximo de 24 mensualidades.

La Conferencia Episcopal pide elecciones y Bolaños reclama a los jueces

No han sido sólo los obispos los que han reclamado una elecciones anticipadas. El pronunciamiento político de la Iglesias española ha enfurecido al Gobierno y ha motivado una apasionada carta de Félix Bolaños en la que acusa a los prelados de haber abandonado su neutralidad y de opinar como opina la oposición o peor.

Después de sugerir que la Conferencia Episcopal se está acercando cada vez más a la extrema derecha, Bolaños desliza que igual quiere un cambio de gobierno para que la reparación de víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia sean "más fáciles" de abordar o "no se aborden en absoluto".

Pero les decía que no sólo los obispos han prescrito un adelanto electoral sino también la banca de inversión, a la que le suelen mover motivos más terrenales, más materiales, menos etéreos. Dice JP Morgan que los escándalos de corrupción ya están afectando a la inversión y que unas elecciones anticipadas aportarían "estabilidad" De hecho habla de una parálisis del dinero que entra en España.

A ver, a la prensa internacional le ocurre lo mismo que a la española pero agravado por la falta de espacio. No dan abasto porque es tal la acumulación de escándalos que no hay forma de procesarlos y eso transmite una sensación de caos y descomposición.

Miren hoy. No solo la Guardia Civil ha entrado en la sede de Ferraz, en ADIF, en Transportes y en Carreteras. No solo ha sido imputado formalmente Santos Cerdán. Hoy el Supremo ha pedido también la imputación de Isabel Pardo de Vera y de Javier Herrero, expresidenta de ADIF y ex director general de Carreteras respectivamente. Ambos aparecen mencionados en los papeles de la UCO como dos personas con una participación decisiva en la trama de corrupción que recorre el PSOE y el Gobierno. Tras analizar el último informe de la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el juez considera que existen “indicios consistentes” de que ambos “hubieran podido prestar asistencia” a la trama para conseguir los contratos millonarios bajo sospecha.

El lehendakari pide investigar las adjudicaciones del PSOE vasco

Y como a la presunta coima que pagaban las empresas a la trama para poder ser adjudicatarias de obra pública recibía el nombre de cupo vasco, el lehendakari Imanol Pradales ha creido necesario actuar.

Pradales ordena revisar las adjudicaciones públicas de los últimos diez años de los gabinetes de Urkullu con el PSOE vasco. Esto del cupo vasco lo conocimos por una declaraciones de Víctor de Aldama, que hasta ahora se ha mostrado enormemente certero, a pesar de sus formas rudas y su dicción atropellada. Aldama habló de un sistema por el cual las adjudicaciones de obra pública se repartían por zonas y que un día Cerdán montó en cólera porque alguien no había pagado el cupo vasco. Bien, Imanol Pradales cree necesario aclarar lo que ha ocurrido en esta década ominosa.

Un pleno marcado en el calendario

¿Y qué ocurre en el búnker de la Moncloa? Para hoy Pedro Sánchez había limpiado su agenda. ¿Para comparecer en el Congreso? No, no… eso hasta el 9 de julio, nada.

La cuestión es qué habrá sido del Gobierno para el 9 de julio. Para ese día hay programado un pleno thermomix, como se quejan los socios, o pleno botillo en el que Pedro Sánchez pretende diluir la corrupción en otros asuntos como el gasto militar o los compromisos con la OTAN.

Hoy ha llamado a Salvador Illa a la Moncloa. Es difícil interpretar esta entrevista. Nada ha trascendido de lo que se han dicho. Y no se puede enmarcar en una ronda de contactos. Salvador Illa es socialista que ocupa el puesto institucional más relevante después de Pedro Sánchez. Francina Armengol no cuenta porque es una mera recadera del presidente. Pero Illa es presidente de la Generalitat lo que abona todo tipo de especulaciones. Puede que suele quisiera consultarle su opinión acerca de qué hacer. Desde luego si está pensando en ceder el testigo, debería tener en cuenta la posibilidad de que termine afectado por las investigaciones en marcha. Son meras especulaciones, porque lo que ocurre en el búnker, por el momento en el búnker se queda.