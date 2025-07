El monólogo de las ocho: "La forma de elegir secretario de Organización de Pedro Sánchez más que un casting es una rueda de reconocimiento"

Cuentan mi amigo el cronista de la ciudad, Rafael L.Torre, del Faro de Vigo, con el que siempre es un honor que me confundan por la similitud de nombres y apellidos, que la I Bienal de Arte de Pontevedra se celebró el año después de que Massiel ganará Eurovisión, así que en el año 1969.

Hoy la Brújula se emite al aire libre, al aire de las Rías Baixas, porque les hablamos desde Pontevedra. Precisamente venimos a hablar de la Bienal, luego nos ocuparemos también de la realidad pontevedresa y entrevistaremos entre otros al Presidente de la Xunta de Galicia. Alfonso Rueda. Ahora saludamos a todos los que nos acompañan en este edificio Castelao del Museo de Pontevedra.

El Gobierno desmiente la teoría del sabotaje

Por cierto, todo el equipo de la Brújula se ha desplazado hoy en el tren y la noticia es que llegamos sanos y salvos, y no sólo eso sino que llegamos antes de lo previsto. Extraordinario. Me dan ganas de personarme en el Ministerio de Transportes e indemnizar yo a Óscar Puente, al que hemos convenido en llamar el ministro Ravachol, por su locuacidad y su ligereza para meterse con la clientela.

En el camino a Galicia en tren se produce el cambio de ancho de vía. Por eso todavía no circulan trenes de otras compañías que no sea RENFE. Ni Ouigo ni Iryo, porque necesitan adaptar sus trenes. La responsable del mantenimiento es ADIF, las compañías circulan por donde les dejan y por infraestructuras del Estado. De ahí lo ridículo que es que traten de de imputarle a Iryo primero y luego a Ouigo el origen del caso.

Más desternillante es lo del sabotaje. El Gobierno ya ha tenido que reconocer, otra vez, que no ha habido ningún sabotaje en la líneas Madrid-Andalucía. Sencillamente que hay un punto negro donde son frecuentes los problemas con la catenaria. Pero ustedes ya sabían que no había ningún sabotaje.

Si Chesterton decía que "el periodismo consiste esencialmente en decir 'Lord Jones ha muerto' a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo"… ahora hay una nueva formulación. Periodismo es contar que no ha habido sabotaje a gente que ya sabía que no había habido sabotaje.

Cambios en el Ejecutivo del PSOE

Vamos con las noticias de la política. Hay una gran expectación por saber qué cambios va a hacer Pedro Sánchez en su ejecutiva para resistir lo que pueda atrincherado en la Moncloa y en Ferraz. Lo más morboso es el nombramiento del Secretario de Organización. ¿Quién será?

Lo que yo no sé es cómo le sentará a quien nombre. Porque claro, la forma de elegir secretario de Organización de Pedro Sánchez más que un casting es una rueda de reconocimiento. Desde que recuperó la Secretaría General del PSOE en 2017, primero nombró a José Luis Ábalos y luego a Santos Cerdán. Como director de recursos humanos, no tiene igual.

A quien llame ahora Sánchez para tan alta dignidad no sé si debería enorgullecerse

Debería tener cuidado cuando se lo comunique no vaya a ser que se ofenda ¿Yo? ¿Secretario de Organización del PSOE? ¿Por quién me ha tomado?

Todo indica que será Secretaria de Organización. Y nadie lo duda porque la cultura afectivo-sexual de la anterior dirección del partido permite augurar un batacazo en el voto femenino. Dicho así muy elegantemente.

El abogado de Santos Cerdán ha pedido que lo pongan en libertad porque lleva ya unas cuantas noches durmiendo en Soto del Real y mientras tantos sus presuntos compinches José Luis Ábalos y Koldo García sigue en la calle. El letrado no ceja en su empeño de convencer al juez de que todo es una conspiración contra su cliente. No sé qué papel le concede al juez en toda esta conjura política.

PNV y Bildu sobre el señalamiento a Antxón López

Hay otros secundarios que están cobrando un enorme interés en esta trama, como Arnaldo Otegui.

Así que si Santos Cerdán era el arquitecto de los gobiernos de progreso, este Antxon López era cuando menos su aparejador. Todo empieza y termina en Servinabar. Ya han oido ustedes a Arnaldo Otegi. Dice que no tiene ningún reparo en reconocer que Santos Cerdán fue interlocutos de Bildu. Hombre, peores compañías frecuentó. Es que entre Santos Cerdán y David Pla… Ya puede pasarse años Cerdán cobrando mordidas que no va a ser peor ni que David Pla ni que quienes cobraban el impuesto revolucionario, que esa sí que era una mordida criminal.

Otegi y Errejón. La verdad es que estamos rodeados de monstruos

El hombre que gracias a sus relaciones con la política vasca introdujo a Cerdán en las conversaciones con PNV y con Bildu. Sólo que se ve a Bildu mucho menos preocupados por esto se haya conocido que a los jeltzales. Porque es mentar a los empresarios vascos y navarros de la trama y al PNV se le eriza hasta la txapela.

Hoy ha querido contestarAitor Esteban a las preguntas que ayer le lanzó el líder de los populares vascos, Javier de Andrés. Sólo que no le ha contestado, en realidad le ha hecho una invitación a no hacerse daño.

Y así es como Miguel Tellado, llamado nuevas funciones en el Partido Popular, concluye una ronda de llamadas y conversaciones que ya comenzó con pocas esperanzas de convencer a nadie. Porque quienes podrían dejar caer a Sánchez no apoyarían a Feijóo y Sánchez no va a convocar una cuestión de confianza, eso pueden darlo por descontado. Lo que más bien va a hacer es presentar tal paquetón de medidas a su Comité Federal, tal colección de iniciativas, reglamentos y cortapisas, que parezca que hasta hoy robar en política era inevitable.