El monólogo de las ocho: "Felipe VI se ha hecho hoy una foto con un hombre que está a la espera de un juicio"

Una consecuencia desagradable de la anomalía en la que se ha instalado España es que el Rey tenga que retratarse con un hombre que está a punto de sentarse en el banquillo. Felipe VI se ha hecho hoy una foto con un hombre que está a la espera de un juicio y esto solo es posible porque hay un gobierno que quiere convertir en normal lo que jamás debería ser normal.

Lo que ocurre es que ese hombre, y esto es algo peor que anómalo, va a presentar la memoria de la fiscalía en la lucha contra el delito. Porque ese hombre a la espera de ser juzgado por los delitos que se le imputan es el Fiscal General del Estado.

Dentro de dos días se celebra la apertura del año judicial. Una tradicional ceremonia que hasta ahora solo tenía de llamativo la liturgia. -siempre lo recordamos- David Gistau definió con una reunión de sumilleres a punto de probar un caldo.

Pero este año tiene una significación especial, porque así lo ha decidido nada menos que el presidente del Gobierno con un preámbulo siniestro. Este Gobierno siempre ha tenido una relación tortuosa con la separación de poderes, pero ahora ya de forma completamente explícita es el presidente del Gobierno el ariete contra los jueces.

La situación es tan aberrante que los fiscales habían pensado en escenificar, pero el acto lo preside el Rey y un plantón podría ser leído como un desaire. De ahí que resulte tan controvertida la decisión de Núñez Feijóo de ausentarse del acto. Motivos para criticar al gobierno tiene de sobra, pero precisamente por ello la respuesta nunca puede ser una ausencia.

Reacciones y consecuencias de la reunión entre Illa y Puigdemont y la crisis judicial

Una de las razones por las que la inquietud de los jueces y los fiscales está plenamente justificada es esto que cuenta Juan Fernández Miranda en El Confidencial sobre lo que hablaron en Bruselas, en privado, Salvador Illa y el prófugo Carles Puigdemont. No sólo trataron sobre los Presupuestos, no.

Un gobierno enfrentado a los jueces, que cuestiona la credibilidad de su actuacines y que impulsa con socios como los Bildu, Esquerra, POdemos o Sumar una profunda reforma del sistema judicial que además pondría en manos de la Fiscalía la instrucción.

Recuerden que el Fiscal General del Estado está a punto de sentarse en el banquillo acusado de participar en una operación para derribar a una adversaria del Gobienro mediante la filtración de datos confidenciales de su pareja.

Félix Bolaños, Ministro de Justicia e impulsor de esta ley que ya se ha bautizado con su nombre, ha tenido estas conciliadoras palabras con los jueces que se atreven a investigar al entorno familiar del presidente

Eso del debate social. Estamos ante la superación de Tezanos. Antes cocinaban y manipulaban las encuestas. Ahora directamente se las inventan. Decía Pilar Alegría ayer que una mayoría de españoles estaban de acuerdo con que hay jueces que hacen política (en realidad los ciudadanos están preocupados, según dicen los sondeos, por el control que los políticos quieren ejercer de la justicia). Hoy aquí José Manuel Albares se ha puesto a soltar porcentajes a mano alzada, como que el 90% de los españoles aplaudía la foto de Illa con Puigdemont… ¿Pero de dónde saca eso?

Pedro Sánchez en Downing Street y la crisis nacional de Ryanair

Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado Downing Street y ha sido recibido por el premier Keir Starmer. Hoy los británicos se despertaban con una entrevista a Sánchez en The Guardian. Es el diario de los progresistas británicos. Es verdad que Sánchez gozó de más predicamente que el actual en la prensa extranjera.

Hoy especialmente en Reino Unido le atizan de lo lindo. No tanto 'The Guardian' como 'The Times' o el semanario 'The Economist'. O el 'Financial Times' que es el que más duele. Sánchez no se retracta e insiste ante la opinión pública del Reino unido que hay jueces que hacen política y que son casualmente los que instruyen los casos de los escándalos de su familia y del fiscal general del estado, que no es de su familia pero como si lo fuera.

El que habla es el ministro de Turismo Jordi Hereu. Sí, hay un ministro de Industria y Turismo que se llama Jordi Hereu. Y la compañía de la que habla es Ryanair. Esta vez el conflicto es más grave. No es por una de las campañas agresivas del extravagante presidente de la compañía irlandesa. Michael O`Leary.

La cosa es más seria, porque la compañía de bajo coste ha decidido reducir drásticamente sus operaciones en España.

La aerolínea irlandesa de bajo coste ha anunciado este miércoles un nuevo recorte de oferta para la temporada de invierno, que supone la renuncia a más de un millón de plazas en los aeropuertos regionales. Es su respuesta a las políticas de Aena, que para 2026 ya ha anunciado un incremento del 6,62% de las tasas que las compañías deben pagar por despegar o aterrizar en sus aeródromos.

La capacidad de Ryanair en los aeropuertos peninsulares más pequeños se reducirá en un 41%, lo que se traduce en unas 600.000 plazas menos. Los otros 400.000 asientos afectados corresponden a Canarias, donde disminuirá su presencia en un 10%.