El monólogo de las ocho: "No se entiende que tras la derrota parlamentaria y de recibir el CIS, que Sánchez no convoque elecciones"

Lo que no se entiende es que después de la derrota parlamentaria de la ayer y, sobre todo, de recibir el CIS de hoy, Pedro Sánchez, no convoca de inmediato las elecciones. Será que no consume las estupefacientes encuestas que dispensa a la población.

Porque si no lo que procedería es que la Fiscalía actuara de oficio y promoviera una causa por malversación contra José Félix Tezanos. Porque al contrario que todas las encuestas sin excepción, este CIS que parece manufacturado en Pyongyang le da al PSOE casi 10 puntos de ventaja sobre el PP.

Ya no es ni una manipulación, es toda una exhibición de poder. Algo muy parecido a la arbitrariedad de la presidencia del Congreso o a la programación de TVE, una pura exhibición de poder. O sea un alarde autoritario.

Porque lo cierto y verdad es la parálisis total. Y la inoperancia. Miren, si hoy no hay actividad en el Congreso es porque quizás el Gobierno pensaba que la consagración nacional de la DIADA conmovería a Junts. Pero Junts no se ha conmovido en absoluto y ha propinado una derrota severa a la coalición. ¿Por qué no hay elecciones?

Lo cierto es que hoy el Gobierno no tiene ni una mayoría demoscópica ni una mayoría social ni una mayoría parlamentaria.

Yolanda Díaz entrevista con Alsina

Yolanda Díaz ha estado hoy con Alsina en Más de Uno y ha dado en el clavo con esta descripción de la anomalía política que está paralizando España. Cuando un gobierno asume que no tiene mayoría, entiende que ha agotado la legislatura y asume que la única salida es renovar la composición del Parlamento, como se hace en las democracias, que es mediante unas elecciones.

Es difícil de creer que las relaciones entre Junts y el gobierno de coalición no han salido muy tocadas después de la derrota ayer de la reducción de la jornada laboral. En realidad lo que parece mentira es que no se haya roto la propia coalición después de que Yolanda Díaz se enterase de que Pedro Sánchez se fue al cine mientras se votaba el proyecto estrella de Sumar en el Congreso. Pero ya les hemos hablado de la situación de inoperancia de Sumar. No puede salir del Gobierno y dentro, carece de cualquier influencia.

11-S y asesinato de Kirk

La conmemoración del 11S está hoy marcada dramáticamente por la violencia política. Por el asesinato de un activista conservador llamado Charlie Kirk, amigo personal de Donald Trump. Ayer les informamos del atentado. Un disparo a 200 metros en el cuello ante una multitud en un acto en un campus de Utah. Hoy les contamos los detalles de la investigación y la convulsión social que su asesinato ha desatado.

El FBI ha publicado 2 fotos del sospechoso de asesinar a Kirk. Están intentando capturarlo. Se trata de un varón blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y gafas de sol. Se pueden imaginar que su indumentaria no facilita precisamente su identificación.

La Policía ha encontrado el rifle con el que fue asesinado el activista conservador Charlie Kirk y ahora busca al tirador, un asesino en edad universitaria. El arma es un rifle de cerrojo de alta potencia Mauser calibre 30-06, modelo antiguo.

Trump acusa a la extrema izquierda

Hoy Donald Trump ha acusado a la extrema izquierda de propagar un discurso de odio que ha conducido al asesinato de este activista que era muy cercano al presidente de Estados Unidos. De hecho hoy se habrá encontrado con su familia, después de haber acudido al Pentágono para los actos en conmemoración de las víctimas del 11S.

Hoy se supone que es un día de comunión para los estadounidenses, pero esta es una sociedad enfrentada. En estos días se produce un asesinato político, las redes sociales pueden ser especialmente repugnantes, porque permiten saborear la bilis que irriga algunos organismos.

Como todo lo que ocurre en Estados Unidos se irradia al mundo, esto pasa incluso en España donde estamos asistiendo a pavorosas justificaciones del asesinato político. Las ideas de Kirk pueden parecerte abominables pero enfatizar justo en el momento del duelo por un asesinato es demasiado parecido a una justificación.

Porque Kirk es verdad que tenía unas ideas muy controvertidas pero su forma de exponerlas era ir a los campus universitarios a debatir con aquellos que profesaban las ideas exactamente contrarios o con aquellos que consideraban sus ideas abominables. Y en un campus le dispararon en el cuello y lo mataron.

Miren como la redes sociales ya están anegadas de basura, de lodo. Yo les voy a traer mejor un buen ejemplo… que sirva como una minúscula contribución en este océano de… bilis.

Es un artículo de Ezra Klein en The New York Times. Seguramente Charlie Kirk definiría a a Ezra Klein como un radical de izquierdas y para Klein, Kirk es un trumpista ultraconservador.

Ezra Klein es un columnista progresista. Del Partido Demócrata, sin duda. El título de su artículo juega con la idea de corrección, porque lo que es indudable es que Charlie Kirk era políticamente incorrecto. El título es: "Charlie Kirk hacía política de la forma correcta."

"La base de una sociedad libre es la capacidad de participar en la política sin temor a la violencia. Perder eso es arriesgarse a perderlo todo. Charlie Kirk —y su familia— acaban de perderlo todo. Como país, también dimos un paso más hacia perderlo todo".

Luego narrando diversos episodios de violencia política contra gente de izquierdas o de derechas. Como el caso del intento de secuestro de la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer.

Continúa: "Puedes estar en desacuerdo con gran parte de lo que creía Kirk, y la siguiente afirmación sigue siendo cierta: Kirk practicaba la política de la manera exactamente correcta. Iba a los campus universitarios y hablaba con cualquiera que quisiera conversar con él. Fue uno de los practicantes de la persuasión más eficaces de su época.

Cuando la izquierda pensaba que su influencia sobre los corazones y las mentes de los estudiantes universitarios era casi absoluta, Kirk aparecía una y otra vez para romperla. Lenta y luego repentinamente, lo logró. En las elecciones de 2024, los votantes en edad universitaria se inclinaron marcadamente hacia la derecha".

"En las redes sociales he visto, en su mayoría, reacciones decentes ante el asesinato de Kirk. Hay dolor y conmoción tanto en la izquierda como en la derecha. Pero he observado dos tipos de respuesta que, por comprensible que sea la rabia o el horror que las provocaron, resultan equivocadas.

Una, en la izquierda, consiste en vincular la muerte de Kirk a sus ideas: al fin y al cabo, él defendía la Segunda Enmienda, incluso admitiendo que eso significaba aceptar muertes de inocentes. La otra, en la derecha, pretende convertir su asesinato en justificación de una guerra total, un incendio del Reichstag para nuestro tiempo.

Pero, como revela la lista anterior, no existe un mundo en el que la violencia política escale y se limite solo a los adversarios. Incluso si eso fuera posible, seguiría siendo un mundo de horrores, una sociedad caída en la forma más irreversible de falta de libertad".

"Kirk y yo estábamos en lados opuestos de la mayoría de los debates políticos. Pero coincidíamos en la idea de que la política estadounidense debía seguir siendo posible. Se supone que la política es un debate, no una guerra; que debe ganarse con palabras, no terminar con balas. Quería que Kirk estuviera a salvo por él, pero también por mí y por el bien de nuestro proyecto común más amplio. Lo mismo vale para Shapiro, para Hoffman, para Hortman, para Thompson, para Trump, para Pelosi, para Whitmer. O estamos todos a salvo, o ninguno lo está".