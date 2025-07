El monólogo de las ocho: "La bunkerización, ya no es sólo contra el adversario sino contra los propios socialistas que se atreven a discrepar"

Puede que Pablo Iglesias, Pablo Iglesias Turrión, no Posse haya acertado con la expresión. Que alguien decidiera grabar las intervenciones a puerta cerrada del Comité Federal y luego difundirla ya informa de la deriva tóxica del PSOE, que más que un partido parece la oficina de Gene Hackman en La Conversación.

De un tiempo a esta parte, si se juntan dos socialistas a compartir intimidades de cualquier tipo, las posibilidades de que uno de ellos, o los dos, estén grabándose, tiende a infinito.

Además de esto, que es lo que las grabaciones internas nos revelan, además de que Pedro Sánchez está dispuesto a resistir como sea. Pues que su partido está dispuesto a encerrarse con él en el búnker aunque para ello tenga incluso que impugnar su propia pasado. Porque cuando alguien menciona la corrupción presente, los socialistas ya no sólo se defienden mentando al PP, la Kitchen, la Gürtel y Bárcenas sino que aluden a Felipe González, Luis Roldán, Amedo y Domínguez y la cal viva.

La bunkerización, ya no sólo contra el adversario sino contra los propios socialistas que se atreven a discrepar.

Hoy los ataques de Óscar Puente a Emiliano García Page se han prolongado a cielo abierto. En la televisión pública.

Y ahora se lo repite en TVE. Emiliano García Page responde, claro.

Qué es lo que Emiliano García Page se atrevió a decir antes sus compañeros del Comité Federal. Pues que el presidente debía considerar un adelanto electoral y Óscar Puente le acusó de hacer una impugnación total del proyecto socialista. Esto tan zafio de "le estás comprando el argumento al adversario", que supone el grado cero de la argumentación política.

Lo cierto es que sólo hay dos voces que se han expresado con rotundidad en ese Comité Federal, que son Emiliano García Page y la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que le pidió a Sánchez que no fuera candidato. El resto se desgañitaron en el aplauso fócido a quien nombró secretario de Organización primero a José Luis Ábalos y luego a Santos Cerdán y a quien tenía en su núcleo de confianza a Paco Salazar.

En una cosa puede que no tenga razón Emiliano García Page y es que la mayoría del Partido Socialista no está con Óscar Puente. Es muy probable que la militancia, largamente adiestrada en el sectarismo, esté con Puente. Page tiene algo más importante que son votantes, pero puede que no a los militantes, y teniendo en cuenta que se trata del único barón socialista capaz de lograr una mayoría absoluta, esto quizás lo dice todo del partido que Sánchez ha moldeado a su imagen y semejanza.

Emiliano García Page pedía las elecciones anticipadas para que Sánchez no arrastre en su caída al resto de los socialistas que, como él, tendrán que vérselas con las urnas en 2027. Pero hay una razón más poderosa, que es el interés nacional. Porque el hecho de tener a un minoría de bloqueo en el poder ejecutivo, en parálisis permanente y sin mayoría parlamentaria ni para superar una cuestión de confianza tiene ya su coste y es elevado.

Cuerpo retira su candidatura al Eurogrupo

No hablamos de las aspiraciones personales del ministro de economía, Carlos Cuerpo, que ha tenido que retirar su candidatura para presidir el Eurogrupo ante la falta de apoyos. Eso ya casi se antoja una bagatela. Esto no: Bruselas recorta 1.100 millones de fondos europeos a España por incumplir varias reformas. El Ejecutivo comunitario desbloquea 24.137 millones del quinto pago, pero reduce su importe por el retraso en la reforma fiscal verde y la reducción de los interinos.

En cualquier caso, ni el interés nacional, ni el interés del partido. Aquí lo que prevalece es el interés particularísimo de Pedro Sánchez. De manera que no van a atender a las peticiones de Emiliano García Page, no habrá ni elecciones anticipadas ni una cuestión de confianza. Esto lo ha confirmado en una entrevista con Carlos Alsina en 'Más de Uno', Óscar López y ha dado una razón de peso: Porque no.

Estos son algunos de los efectos directos del desgobierno o de tener un ejecutivo más pendiente de los autos de los jueces que del Boletín Oficial del Estado.

Novedades del 'Caso Koldo' y la trama de Santos Cerdán

Hoy la Audiencia Nacional cita como investigados a la ex presidenta de Adif y al ex director de Carreteras por su colaboración en las adjudicaciones a la 'trama Koldo’. El juez Ismael Moreno convoca a Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero el próximo día 21 tras la propuesta del Supremo de que les imputara y la orden de registrar sus domicilios.

Hoy hay novedades del caso de Santos Cerdán. Sabemos que a su amigo y socio Antxón Alonso le gustaba guardar papeles y que esa pulsión coleccionista fue lo que le llevó a conservar un contrato al que no le adjudica ningún valor, como es la transmisión de participaciones de Servinabar que haría a Santos Cerdán dueño del 45% de la empresa. Eso ha declarado ante el juez Leopoldo Puente. Que le gusta conservar papeles.

Y respecto del PP, que también ha vivido su catarsis partitocrático. Otra vez regresa el debate sobre sus relaciones con VOX y su disposición a incluir en su gobierno. Lo cual sin duda sería el primer error estratégica de la nueva era. Porque sin elecciones siquiera a la vista, qué hace hablando ya de pactos electorales cuando debería estar hablando de otra cosa. En cualquier caso, no hay convocatoria electoral y Miguel Tellado ya está fantaseando con una repetición electoral