El presidente de la Diputación de Ciudad Real y alcalde de Bolaños de Calatrava, Miguel Ángel Valverde, puso en valor la importancia del vino como motor económico de la provincia durante una entrevista en La Brújula desde Alcázar de San Juan.

Además de subrayar el liderazgo de la región en la producción vinícola, desveló las novedades que prepara para el futuro de la Feria Nacional del Vino (FENAVIN) y abordó otros proyectos clave como el apoyo a los municipios, el fortalecimiento de las cooperativas y la creación del Museo Nacional de la Caza y la Naturaleza.

FENAVIN, motor del vino español

Valverde destacó el papel decisivo de la feria organizada por la Diputación, que este año celebró su 13ª edición: "FENAVIN ha contribuido mucho a que los vinos de nuestra tierra sean muy conocidos y que se puedan comercializar de mejor manera".

Subrayó que uno de los principales logros de la cita estuvo en la profesionalización del evento: "Nuestro objetivo era incrementar la profesionalización de la feria y creo que lo hemos conseguido. Ahora hay que ver si las relaciones comerciales se convierten en operaciones reales, que a menudo maduran después de la feria".

Miguel Ángel Valverde: "Somos el principal productor de España, aquí elaboramos un cuarto del vino de todo el país"

Dos nuevas iniciativas para 2026

El dirigente provincial explicó que la Diputación no quiere que el impacto de la feria se diluya debido a su carácter bienal.

"Queremos que a lo largo de 2026 FENAVIN esté permanentemente presente. Vamos a recuperar una acción llamada FENAVIN Match, una cita de menor tamaño centrada en operaciones comerciales. Y también pondremos en marcha una galería del vino abierta durante todo el año".

A estas novedades se sumarán misiones internacionales en las que participarán bodegas de Ciudad Real y de toda España, con el objetivo de reforzar la proyección internacional del producto manchego.

El papel estratégico de las cooperativas

El encuentro se celebró en la sede de Cooperativas Agroalimentarias, lo que llevó al presidente provincial a destacar su función en las comunidades rurales: "En las comunidades rurales las cooperativas son absolutamente fundamentales".

Por otro lado Miguel Ángel Valverde considera que en muchos lugares son la actividad económica más importante y se han modernizado extraordinariamente, lo que les permite defender mejor los productos agroalimentarios.

Inversión histórica en municipalismo

Durante la entrevista, Valverde defendió su apuesta por el municipalismo y la necesidad de invertir en infraestructuras y servicios para frenar la despoblación.

Este año vamos a alcanzar cifras históricas de ayuda a los ayuntamientos, llegando a los 75 millones de euros en inversiones y apoyo a su gasto corriente

Además, mostró preocupación por la falta de respaldo autonómico: "Muchos servicios autonómicos acaban siendo asumidos por los ayuntamientos. Se habla mucho de financiación autonómica, pero falta un debate sobre la financiación local, que es la administración más cercana al ciudadano".

Museo Nacional de la Caza y la Naturaleza

Otro de los proyectos estratégicos que detalló el presidente provincial es la puesta en marcha del futuro Museo Nacional de la Caza y la Naturaleza en Ciudad Real. El museo se ubicará en un edificio actualmente destinado al servicio de bomberos de emergencia, que será reformado para su nuevo uso.

"Será un gran centro de referencia internacional que explicará cómo la caza no solo genera economía y oportunidades sociales, sino que también es vital para mantener el equilibrio de los ecosistemas", espetó.